https://ria.ru/20221031/delo-1828068228.html

СК завел дело после аварии на канализационном коллекторе в Волгограде

СК завел дело после аварии на канализационном коллекторе в Волгограде - РИА Новости, 31.10.2022

СК завел дело после аварии на канализационном коллекторе в Волгограде

Следователи возбудили уголовное дело после аварии на канализационном коллекторе в Волгограде, из-за чего около 200 тысяч человек уже 4-й день остаются без воды, РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:30

2022-10-31T12:30

2022-10-31T13:44

происшествия

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после аварии на канализационном коллекторе в Волгограде, из-за чего около 200 тысяч человек уже 4-й день остаются без воды, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону."Следственным отделом по Ворошиловскому району города Волгоград по факту коммунальной аварии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", - сообщили в ведомстве.По информации прокуратуры Волгоградской области, после ЧП возбуждено еще одно уголовное дело по статье "загрязнение вод" из-за попадания сточных вод в Волгу.В ночь на пятницу размыло склон в пойме реки Царицы в Волгограде, где расположен сквер, из-за обрушения свода бетонного канала с канализационным коллектором, который обслуживает Ворошиловский и Советский районы города. Был разрушен один из трубопроводов. Для ликвидации аварии жителей этих районов отключили от водоснабжения. Без горячей и холодной воды остались более 1 тысячи многоэтажек и 17 тысяч частных домов, социальные объекты. По информации Росприроднадзора, сточные воды попали в Волгу, ущерб почве и воде определяется.В Ворошиловском и Советском районах Волгограда проживает около 200 тысяч человек. Сейчас в них введен режим ЧС.

https://ria.ru/20221029/otravlenie-1827767039.html

волгоград

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)