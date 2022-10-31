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СК завел дело после аварии на канализационном коллекторе в Волгограде - РИА Новости, 31.10.2022
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СК завел дело после аварии на канализационном коллекторе в Волгограде
СК завел дело после аварии на канализационном коллекторе в Волгограде - РИА Новости, 31.10.2022
СК завел дело после аварии на канализационном коллекторе в Волгограде
Следователи возбудили уголовное дело после аварии на канализационном коллекторе в Волгограде, из-за чего около 200 тысяч человек уже 4-й день остаются без воды, РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:30
2022-10-31T13:44
происшествия
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после аварии на канализационном коллекторе в Волгограде, из-за чего около 200 тысяч человек уже 4-й день остаются без воды, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону."Следственным отделом по Ворошиловскому району города Волгоград по факту коммунальной аварии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", - сообщили в ведомстве.По информации прокуратуры Волгоградской области, после ЧП возбуждено еще одно уголовное дело по статье "загрязнение вод" из-за попадания сточных вод в Волгу.В ночь на пятницу размыло склон в пойме реки Царицы в Волгограде, где расположен сквер, из-за обрушения свода бетонного канала с канализационным коллектором, который обслуживает Ворошиловский и Советский районы города. Был разрушен один из трубопроводов. Для ликвидации аварии жителей этих районов отключили от водоснабжения. Без горячей и холодной воды остались более 1 тысячи многоэтажек и 17 тысяч частных домов, социальные объекты. По информации Росприроднадзора, сточные воды попали в Волгу, ущерб почве и воде определяется.В Ворошиловском и Советском районах Волгограда проживает около 200 тысяч человек. Сейчас в них введен режим ЧС.
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происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ)
12:30 31.10.2022 (обновлено: 13:44 31.10.2022)
 
СК завел дело после аварии на канализационном коллекторе в Волгограде

В Волгограде завели дело после аварии на коллекторе, оставившей без воды 200 тысяч человек

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после аварии на канализационном коллекторе в Волгограде, из-за чего около 200 тысяч человек уже 4-й день остаются без воды, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Следственным отделом по Ворошиловскому району города Волгоград по факту коммунальной аварии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", - сообщили в ведомстве.
По информации прокуратуры Волгоградской области, после ЧП возбуждено еще одно уголовное дело по статье "загрязнение вод" из-за попадания сточных вод в Волгу.
В ночь на пятницу размыло склон в пойме реки Царицы в Волгограде, где расположен сквер, из-за обрушения свода бетонного канала с канализационным коллектором, который обслуживает Ворошиловский и Советский районы города. Был разрушен один из трубопроводов. Для ликвидации аварии жителей этих районов отключили от водоснабжения. Без горячей и холодной воды остались более 1 тысячи многоэтажек и 17 тысяч частных домов, социальные объекты. По информации Росприроднадзора, сточные воды попали в Волгу, ущерб почве и воде определяется.
В Ворошиловском и Советском районах Волгограда проживает около 200 тысяч человек. Сейчас в них введен режим ЧС.
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29 октября, 15:34
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ПроисшествияВолгоградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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