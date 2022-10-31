https://ria.ru/20221031/bridgestone-1828045233.html

Bridgestone начал продажу бизнеса в России

Bridgestone начал продажу бизнеса в России - РИА Новости, 31.10.2022

Bridgestone начал продажу бизнеса в России

Японский производитель шин Bridgestone начал искать покупателя на свои российские активы, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:28

2022-10-31T11:28

2022-10-31T16:01

экономика

россия

bridgestone corporation

шины

ульяновск

япония

технологии

в мире

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Японский производитель шин Bridgestone начал искать покупателя на свои российские активы, говорится в пресс-релизе компании.Представители фирмы ожидают, что этот процесс займет несколько месяцев.Российский завод Bridgestone находится в Ульяновске. Как сообщил в Telegram губернатор Ульяновской области Алексей Русских, до перехода к новому владельцу компания продолжит выплачивать сотрудникам заработную плату в полном объеме и сохранит для них все программы льгот и компенсаций. В штат завода входит около тысячи человек, им продолжат оказывать поддержку."Компания сохранит персонал для обеспечения работы предприятия на территории Ульяновской области", — подчеркнул Русских.Завод Bridgestone в Ульяновске запустил коммерческое производство шин для легковых автомобилей и внедорожников в декабре 2016 года, инвестиции в производство составили около 12,5 миллиарда рублей. Он расположен в индустриальном парке "Заволжье" и занимает территорию в 80,6 гектара. В марте японская фирма объявила о приостановке работы предприятия и экспорта шин в Россию, а также о заморозке новых инвестиций в страну.Bridgestone основана в Японии в 1931 году. Компания специализируется на производстве шин и работает более чем в 150 странах, ее штат насчитывает свыше 138 тысяч человек.

https://ria.ru/20221031/shiny-1827998688.html

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Владимир Лаврентьев

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