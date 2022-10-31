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Bridgestone начал продажу бизнеса в России - РИА Новости, 31.10.2022
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Bridgestone начал продажу бизнеса в России
Bridgestone начал продажу бизнеса в России - РИА Новости, 31.10.2022
Bridgestone начал продажу бизнеса в России
Японский производитель шин Bridgestone начал искать покупателя на свои российские активы, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:28
2022-10-31T16:01
экономика
россия
bridgestone corporation
шины
ульяновск
япония
технологии
в мире
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Японский производитель шин Bridgestone начал искать покупателя на свои российские активы, говорится в пресс-релизе компании.Представители фирмы ожидают, что этот процесс займет несколько месяцев.Российский завод Bridgestone находится в Ульяновске. Как сообщил в Telegram губернатор Ульяновской области Алексей Русских, до перехода к новому владельцу компания продолжит выплачивать сотрудникам заработную плату в полном объеме и сохранит для них все программы льгот и компенсаций. В штат завода входит около тысячи человек, им продолжат оказывать поддержку."Компания сохранит персонал для обеспечения работы предприятия на территории Ульяновской области", — подчеркнул Русских.Завод Bridgestone в Ульяновске запустил коммерческое производство шин для легковых автомобилей и внедорожников в декабре 2016 года, инвестиции в производство составили около 12,5 миллиарда рублей. Он расположен в индустриальном парке "Заволжье" и занимает территорию в 80,6 гектара. В марте японская фирма объявила о приостановке работы предприятия и экспорта шин в Россию, а также о заморозке новых инвестиций в страну.Bridgestone основана в Японии в 1931 году. Компания специализируется на производстве шин и работает более чем в 150 странах, ее штат насчитывает свыше 138 тысяч человек.
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экономика, россия, bridgestone corporation, шины, ульяновск, япония, технологии, в мире, алексей русских, ульяновская область
Экономика, Россия, Bridgestone Corporation, Шины, Ульяновск, Япония, Технологии, В мире, Алексей Русских, Ульяновская область
11:28 31.10.2022 (обновлено: 16:01 31.10.2022)
 
Bridgestone начал продажу бизнеса в России

Японский производитель шин Bridgestone начал продажу бизнеса в России

© Фото : Правительство Ульяновской областиУльяновский завод компании Bridgestone
Ульяновский завод компании Bridgestone - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Правительство Ульяновской области
Ульяновский завод компании Bridgestone. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Японский производитель шин Bridgestone начал искать покупателя на свои российские активы, говорится в пресс-релизе компании.
Представители фирмы ожидают, что этот процесс займет несколько месяцев.

"В свете общей неопределенности и продолжающихся проблем с поставками в Россию компания Bridgestone объявляет о начале процесса поиска местного покупателя для своих российских активов", — указано в публикации.

Российский завод Bridgestone находится в Ульяновске. Как сообщил в Telegram губернатор Ульяновской области Алексей Русских, до перехода к новому владельцу компания продолжит выплачивать сотрудникам заработную плату в полном объеме и сохранит для них все программы льгот и компенсаций. В штат завода входит около тысячи человек, им продолжат оказывать поддержку.
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"Компания сохранит персонал для обеспечения работы предприятия на территории Ульяновской области", — подчеркнул Русских.
Завод Bridgestone в Ульяновске запустил коммерческое производство шин для легковых автомобилей и внедорожников в декабре 2016 года, инвестиции в производство составили около 12,5 миллиарда рублей. Он расположен в индустриальном парке "Заволжье" и занимает территорию в 80,6 гектара. В марте японская фирма объявила о приостановке работы предприятия и экспорта шин в Россию, а также о заморозке новых инвестиций в страну.
Bridgestone основана в Японии в 1931 году. Компания специализируется на производстве шин и работает более чем в 150 странах, ее штат насчитывает свыше 138 тысяч человек.
 
ЭкономикаРоссияBridgestone CorporationШиныУльяновскЯпонияТехнологииВ миреАлексей РусскихУльяновская область
 
 
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