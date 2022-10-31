10:20 31.10.2022 (обновлено: 12:55 31.10.2022)
В Совфеде прокомментировали результаты президентских выборов в Бразилии
Сенатор Джабаров считает, что отношения России с Бразилией после выборов не изменятся
© AP Photo / Andre PennerБывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на всеобщих выборах в Сан-Паулу, Бразилия
© AP Photo / Andre Penner
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на всеобщих выборах в Сан-Паулу, Бразилия
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Отношения Россия и Бразилии будут развиваться, как и прежде, страна не использует русофобскую тему, у Москвы были отличные отношения с обоими кандидатами в президенты, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
По итогам выборов президента Бразилии победу одержал Луис Игнасиу Лула да Силва. Прежний глава государства Жоир Болсонару потерпел поражение.
"У России были отличные отношения с обоими кандидатами. Болсонар больше выступал за взаимодействие с США, Силва – против этого. С нами оба кандидата поддерживали нормальные отношения", - сказал политик.
Он отметил, что страна очень важна для нас – это один из форпостов, наряду с Аргентиной, в Латинской Америке.
"Отношения с Бразилией (после выборов президента) будут развиваться, как и прежде, ни один из кандидатов не использовал русофобскую карту (в ходе избирательной кампании)", - подчеркнул парламентарий.
Он также считает, что "Бразилия сохранит членство в БРИКС".