https://ria.ru/20221031/braziliya-1828019015.html

В Совфеде прокомментировали результаты президентских выборов в Бразилии

В Совфеде прокомментировали результаты президентских выборов в Бразилии - РИА Новости, 31.10.2022

В Совфеде прокомментировали результаты президентских выборов в Бразилии

Отношения Россия и Бразилии будут развиваться, как и прежде, страна не использует русофобскую тему, у Москвы были отличные отношения с обоими кандидатами в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:20

2022-10-31T10:20

2022-10-31T12:55

владимир джабаров

бразилия

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Отношения Россия и Бразилии будут развиваться, как и прежде, страна не использует русофобскую тему, у Москвы были отличные отношения с обоими кандидатами в президенты, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.По итогам выборов президента Бразилии победу одержал Луис Игнасиу Лула да Силва. Прежний глава государства Жоир Болсонару потерпел поражение."У России были отличные отношения с обоими кандидатами. Болсонар больше выступал за взаимодействие с США, Силва – против этого. С нами оба кандидата поддерживали нормальные отношения", - сказал политик.Он отметил, что страна очень важна для нас – это один из форпостов, наряду с Аргентиной, в Латинской Америке."Отношения с Бразилией (после выборов президента) будут развиваться, как и прежде, ни один из кандидатов не использовал русофобскую карту (в ходе избирательной кампании)", - подчеркнул парламентарий.Он также считает, что "Бразилия сохранит членство в БРИКС".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир джабаров, бразилия, россия, совет федерации рф