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В Совфеде прокомментировали результаты президентских выборов в Бразилии - РИА Новости, 31.10.2022
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В Совфеде прокомментировали результаты президентских выборов в Бразилии
В Совфеде прокомментировали результаты президентских выборов в Бразилии - РИА Новости, 31.10.2022
В Совфеде прокомментировали результаты президентских выборов в Бразилии
Отношения Россия и Бразилии будут развиваться, как и прежде, страна не использует русофобскую тему, у Москвы были отличные отношения с обоими кандидатами в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:20
2022-10-31T12:55
владимир джабаров
бразилия
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Отношения Россия и Бразилии будут развиваться, как и прежде, страна не использует русофобскую тему, у Москвы были отличные отношения с обоими кандидатами в президенты, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.По итогам выборов президента Бразилии победу одержал Луис Игнасиу Лула да Силва. Прежний глава государства Жоир Болсонару потерпел поражение."У России были отличные отношения с обоими кандидатами. Болсонар больше выступал за взаимодействие с США, Силва – против этого. С нами оба кандидата поддерживали нормальные отношения", - сказал политик.Он отметил, что страна очень важна для нас – это один из форпостов, наряду с Аргентиной, в Латинской Америке."Отношения с Бразилией (после выборов президента) будут развиваться, как и прежде, ни один из кандидатов не использовал русофобскую карту (в ходе избирательной кампании)", - подчеркнул парламентарий.Он также считает, что "Бразилия сохранит членство в БРИКС".
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владимир джабаров, бразилия, россия, совет федерации рф
Владимир Джабаров, Бразилия, Россия, Совет Федерации РФ
10:20 31.10.2022 (обновлено: 12:55 31.10.2022)
 
В Совфеде прокомментировали результаты президентских выборов в Бразилии

Сенатор Джабаров считает, что отношения России с Бразилией после выборов не изменятся

© AP Photo / Andre PennerБывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на всеобщих выборах в Сан-Паулу, Бразилия
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на всеобщих выборах в Сан-Паулу, Бразилия - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Andre Penner
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на всеобщих выборах в Сан-Паулу, Бразилия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Отношения Россия и Бразилии будут развиваться, как и прежде, страна не использует русофобскую тему, у Москвы были отличные отношения с обоими кандидатами в президенты, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
По итогам выборов президента Бразилии победу одержал Луис Игнасиу Лула да Силва. Прежний глава государства Жоир Болсонару потерпел поражение.
"У России были отличные отношения с обоими кандидатами. Болсонар больше выступал за взаимодействие с США, Силва – против этого. С нами оба кандидата поддерживали нормальные отношения", - сказал политик.
Он отметил, что страна очень важна для нас – это один из форпостов, наряду с Аргентиной, в Латинской Америке.
Луис Инасио Лула да Силва выступает после объявления итогов второго тура президентских выборов в Бразилии - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 06:44
Лула да Силва официально признан победителем на выборах президента Бразилии
"Отношения с Бразилией (после выборов президента) будут развиваться, как и прежде, ни один из кандидатов не использовал русофобскую карту (в ходе избирательной кампании)", - подчеркнул парламентарий.
Он также считает, что "Бразилия сохранит членство в БРИКС".
 
Владимир ДжабаровБразилияРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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