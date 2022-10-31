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В Сети набросились на Борреля после его заявления о зерновой сделке - РИА Новости, 31.10.2022
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В Сети набросились на Борреля после его заявления о зерновой сделке
В Сети набросились на Борреля после его заявления о зерновой сделке - РИА Новости, 31.10.2022
В Сети набросились на Борреля после его заявления о зерновой сделке
Пользователи Twitter раскритиковали заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по зерновой сделке, призвавшего Россию вернуться к РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:39
2022-10-31T15:29
жозеп боррель
россия
севастополь
европа
нато
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по зерновой сделке, призвавшего Россию вернуться к ее исполнению."Решение России выйти из зерновой инициативы ставит под угрозу главный канал поставок зерна и удобрений, необходимый для борьбы с глобальным голодом, вызванным конфликтом на Украине", — написал политик в соцсетях.Однако комментаторы обвинили чиновника в двойных стандартах."Видимо, страны ЕС голодают больше всех", — написал madmax."На каждое действие есть противодействие. На каждое террористическое действие НАТО есть адекватное российское противодействие", — заявил пользователь."Но вы не будете требовать от украинцев и их британских хозяев не атаковать Черноморский флот, что и привело к отмене зерновой сделки?" — спросил Radiateur LeChat."А разве Европа не нарушила условия сделки? Зерно было предназначено в основном для стран Африки", — отметил Olletver."Сэр, а что вы скажете об атаках (на Черноморский флот. — Прим. ред.)? Вы — настоящие лицемеры! Поставьте для начала атаку на повестку", — написал Bertrand Traore."Россия предложила БЕСПЛАТНОЕ зерно для нуждающихся стран. Об этом заявили на прошлой неделе. Верьте или нет, но Россия и нуждающиеся в зерне страны могут организовать поставки без какого-либо вмешательства ЕС или США", — заключил Stephen.Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны. Рано утром 29 октября Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.
https://ria.ru/20221030/nato-1827936785.html
https://ria.ru/20221029/zerno-1827827078.html
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жозеп боррель, россия, севастополь, европа, нато, twitter, евросоюз
Жозеп Боррель, Россия, Севастополь, Европа, НАТО, Twitter, Евросоюз
12:39 31.10.2022 (обновлено: 15:29 31.10.2022)
 
В Сети набросились на Борреля после его заявления о зерновой сделке

Пользователи Twitter раскритиковали слова Борреля о зерновой сделке

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по зерновой сделке, призвавшего Россию вернуться к ее исполнению.
"Решение России выйти из зерновой инициативы ставит под угрозу главный канал поставок зерна и удобрений, необходимый для борьбы с глобальным голодом, вызванным конфликтом на Украине", — написал политик в соцсетях.
Однако комментаторы обвинили чиновника в двойных стандартах.
"Видимо, страны ЕС голодают больше всех", — написал madmax.
"На каждое действие есть противодействие. На каждое террористическое действие НАТО есть адекватное российское противодействие", — заявил пользователь.
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30 октября, 18:37
НАТО призвала Россию возобновить участие в зерновой сделке
"Но вы не будете требовать от украинцев и их британских хозяев не атаковать Черноморский флот, что и привело к отмене зерновой сделки?" — спросил Radiateur LeChat.
"А разве Европа не нарушила условия сделки? Зерно было предназначено в основном для стран Африки", — отметил Olletver.
"Сэр, а что вы скажете об атаках (на Черноморский флот. — Прим. ред.)? Вы — настоящие лицемеры! Поставьте для начала атаку на повестку", — написал Bertrand Traore.
Зерно - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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"Россия предложила БЕСПЛАТНОЕ зерно для нуждающихся стран. Об этом заявили на прошлой неделе. Верьте или нет, но Россия и нуждающиеся в зерне страны могут организовать поставки без какого-либо вмешательства ЕС или США", — заключил Stephen.
Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны. Рано утром 29 октября Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.
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