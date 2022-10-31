https://ria.ru/20221031/bayden-1828249128.html

Во Франции заявили, что Байден нанес убийственный удар по Европе

Во Франции заявили, что Байден нанес убийственный удар по Европе - РИА Новости, 31.10.2022

Во Франции заявили, что Байден нанес убийственный удар по Европе

Президент США Джо Байден нанес смертельный удар по экономике Европы, спровоцировав конфликт на Украине, заявил французский политик Флориан Филиппо. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T19:13

2022-10-31T19:13

2022-10-31T20:16

политика

джо байден

урсула фон дер ляйен

европа

франция

россия

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818510405_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_20da8e3b2dc76a24e56c93c76f28bbff.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден нанес смертельный удар по экономике Европы, спровоцировав конфликт на Украине, заявил французский политик Флориан Филиппо.После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса Франция и другие западные страны ввели санкции против Москвы. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания, а также закрытию многих предприятий.Ситуацию усугубила и остановка "Северного потока" — российского газопровода, снабжавшего континент. Сначала снижение поставок ключевого сырья произошло из-за западных санкций, препятствовавших обслуживанию турбин Siemens, необходимых для прокачки газа по трубопроводам. Кроме того, на "Северных потоках" 26 сентября произошли террористические акты, повредившие сразу две экспортные магистрали. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что ЧП беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно.В Министерстве обороны России, в свою очередь, заявили о причастности представителей ВМС Великобритании к планированию, обеспечению и реализации подрыва газопроводов в Балтийском море. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20221030/nato-1827911020.html

европа

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, джо байден, урсула фон дер ляйен, европа, франция, россия, северный поток