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Во Франции заявили, что Байден нанес убийственный удар по Европе - РИА Новости, 31.10.2022
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Во Франции заявили, что Байден нанес убийственный удар по Европе
Во Франции заявили, что Байден нанес убийственный удар по Европе - РИА Новости, 31.10.2022
Во Франции заявили, что Байден нанес убийственный удар по Европе
Президент США Джо Байден нанес смертельный удар по экономике Европы, спровоцировав конфликт на Украине, заявил французский политик Флориан Филиппо. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:13
2022-10-31T20:16
политика
джо байден
урсула фон дер ляйен
европа
франция
россия
северный поток
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден нанес смертельный удар по экономике Европы, спровоцировав конфликт на Украине, заявил французский политик Флориан Филиппо.После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса Франция и другие западные страны ввели санкции против Москвы. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания, а также закрытию многих предприятий.Ситуацию усугубила и остановка "Северного потока" — российского газопровода, снабжавшего континент. Сначала снижение поставок ключевого сырья произошло из-за западных санкций, препятствовавших обслуживанию турбин Siemens, необходимых для прокачки газа по трубопроводам. Кроме того, на "Северных потоках" 26 сентября произошли террористические акты, повредившие сразу две экспортные магистрали. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что ЧП беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно.В Министерстве обороны России, в свою очередь, заявили о причастности представителей ВМС Великобритании к планированию, обеспечению и реализации подрыва газопроводов в Балтийском море. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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политика, джо байден, урсула фон дер ляйен, европа, франция, россия, северный поток
Политика, Джо Байден, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Франция, Россия, Северный поток
19:13 31.10.2022 (обновлено: 20:16 31.10.2022)
 
Во Франции заявили, что Байден нанес убийственный удар по Европе

Французский политик Филиппо: Байден нанес убийственный удар по Европе украинской авантюрой

© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Rebecca Droke
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден нанес смертельный удар по экономике Европы, спровоцировав конфликт на Украине, заявил французский политик Флориан Филиппо.

"Цены на энергоносители приведут к падению производства автомобилей в европейских странах на 40 процентов в 2022 и 2023 годах! Соединенные Штаты вместе со своей сообщницей (главой Еврокомиссии) Урсулой фон дер Ляйен успешно нанесли удар: разрушают нас экономически и убивают украинской авантюрой", — написал он в Twitter.

После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса Франция и другие западные страны ввели санкции против Москвы. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания, а также закрытию многих предприятий.
Ситуацию усугубила и остановка "Северного потока" — российского газопровода, снабжавшего континент. Сначала снижение поставок ключевого сырья произошло из-за западных санкций, препятствовавших обслуживанию турбин Siemens, необходимых для прокачки газа по трубопроводам. Кроме того, на "Северных потоках" 26 сентября произошли террористические акты, повредившие сразу две экспортные магистрали. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что ЧП беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно.
В Министерстве обороны России, в свою очередь, заявили о причастности представителей ВМС Великобритании к планированию, обеспечению и реализации подрыва газопроводов в Балтийском море. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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ПолитикаДжо БайденУрсула фон дер ЛяйенЕвропаФранцияРоссияСеверный поток
 
 
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