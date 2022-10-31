19:13 31.10.2022 (обновлено: 20:16 31.10.2022)
Во Франции заявили, что Байден нанес убийственный удар по Европе
Французский политик Филиппо: Байден нанес убийственный удар по Европе украинской авантюрой
© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Rebecca Droke
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден нанес смертельный удар по экономике Европы, спровоцировав конфликт на Украине, заявил французский политик Флориан Филиппо.
"Цены на энергоносители приведут к падению производства автомобилей в европейских странах на 40 процентов в 2022 и 2023 годах! Соединенные Штаты вместе со своей сообщницей (главой Еврокомиссии) Урсулой фон дер Ляйен успешно нанесли удар: разрушают нас экономически и убивают украинской авантюрой", — написал он в Twitter.
Ситуацию усугубила и остановка "Северного потока" — российского газопровода, снабжавшего континент. Сначала снижение поставок ключевого сырья произошло из-за западных санкций, препятствовавших обслуживанию турбин Siemens, необходимых для прокачки газа по трубопроводам. Кроме того, на "Северных потоках" 26 сентября произошли террористические акты, повредившие сразу две экспортные магистрали. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что ЧП беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно.
В Министерстве обороны России, в свою очередь, заявили о причастности представителей ВМС Великобритании к планированию, обеспечению и реализации подрыва газопроводов в Балтийском море. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.