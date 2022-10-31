https://ria.ru/20221031/armeniya-1828123553.html

Пашинян оценил российский проект по Армении и Азербайджану

Пашинян оценил российский проект по Армении и Азербайджану - РИА Новости, 31.10.2022

Пашинян оценил российский проект по Армении и Азербайджану

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:46

2022-10-31T14:46

2022-10-31T15:15

в мире

азербайджан

армения

нагорный карабах

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816423820_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_24eff7756ef6d29c5f80470048f48f06.jpg

СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает российский проект установления отношений между Арменией и Азербайджаном."На прошлой неделе на площадке Валдайского дискуссионного клуба вы затронули вопрос о возможном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, подчеркивая некоторые параметры этого процесса, связанные с Нагорным Карабахом, утверждая, что вы поддержите выбор тех принципов, в пользу которых выразится армянская сторона. В ходе последнего закрытого заседания СКБ (Совета коллективной безопасности ОДКБ - ред.) с вашим участием я говорил об этом и хочу еще раз подчеркнуть, что по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагается российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - сказал Пашинян.Он выразил надежду, что российский лидер поддержит предложение сослаться на этот документ в тексте возможного трехстороннего заявления по итогам встречи, которая пройдет в понедельник с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева."Армения предложила это, но до сих пор у нас нет подтверждения, что российская сторона поддерживает это предложение... Это никак не противоречит тем соглашениям, которые были достигнуты в Праге 6 октября сего года. Между прочим, в ходе пражских переговоров я ориентировался на ваши в том числе публичные заявления по Нагорному Карабаху", - отметил Пашинян.

https://ria.ru/20221031/karabakh-1828117084.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, никол пашинян