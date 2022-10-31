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Пашинян оценил российский проект по Армении и Азербайджану - РИА Новости, 31.10.2022
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Пашинян оценил российский проект по Армении и Азербайджану
Пашинян оценил российский проект по Армении и Азербайджану - РИА Новости, 31.10.2022
Пашинян оценил российский проект по Армении и Азербайджану
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:46
2022-10-31T15:15
в мире
азербайджан
армения
нагорный карабах
никол пашинян
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает российский проект установления отношений между Арменией и Азербайджаном."На прошлой неделе на площадке Валдайского дискуссионного клуба вы затронули вопрос о возможном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, подчеркивая некоторые параметры этого процесса, связанные с Нагорным Карабахом, утверждая, что вы поддержите выбор тех принципов, в пользу которых выразится армянская сторона. В ходе последнего закрытого заседания СКБ (Совета коллективной безопасности ОДКБ - ред.) с вашим участием я говорил об этом и хочу еще раз подчеркнуть, что по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагается российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - сказал Пашинян.Он выразил надежду, что российский лидер поддержит предложение сослаться на этот документ в тексте возможного трехстороннего заявления по итогам встречи, которая пройдет в понедельник с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева."Армения предложила это, но до сих пор у нас нет подтверждения, что российская сторона поддерживает это предложение... Это никак не противоречит тем соглашениям, которые были достигнуты в Праге 6 октября сего года. Между прочим, в ходе пражских переговоров я ориентировался на ваши в том числе публичные заявления по Нагорному Карабаху", - отметил Пашинян.
https://ria.ru/20221031/karabakh-1828117084.html
азербайджан
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в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, никол пашинян
В мире, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Никол Пашинян
14:46 31.10.2022 (обновлено: 15:15 31.10.2022)
 
Пашинян оценил российский проект по Армении и Азербайджану

Пашинян назвал подходы России к установлению отношений Армении и Азербайджана приемлемыми

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване. Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает российский проект установления отношений между Арменией и Азербайджаном.
"На прошлой неделе на площадке Валдайского дискуссионного клуба вы затронули вопрос о возможном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, подчеркивая некоторые параметры этого процесса, связанные с Нагорным Карабахом, утверждая, что вы поддержите выбор тех принципов, в пользу которых выразится армянская сторона. В ходе последнего закрытого заседания СКБ (Совета коллективной безопасности ОДКБ - ред.) с вашим участием я говорил об этом и хочу еще раз подчеркнуть, что по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагается российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - сказал Пашинян.
Он выразил надежду, что российский лидер поддержит предложение сослаться на этот документ в тексте возможного трехстороннего заявления по итогам встречи, которая пройдет в понедельник с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"Армения предложила это, но до сих пор у нас нет подтверждения, что российская сторона поддерживает это предложение... Это никак не противоречит тем соглашениям, которые были достигнуты в Праге 6 октября сего года. Между прочим, в ходе пражских переговоров я ориентировался на ваши в том числе публичные заявления по Нагорному Карабаху", - отметил Пашинян.
Российский военнослужащий подразделения гуманитарного разминирования у БТР-80 в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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В миреАзербайджанАрменияНагорный КарабахНикол Пашинян
 
 
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