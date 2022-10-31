https://ria.ru/20221031/arest-1828063856.html

В Красноярске арестовали опекунов, подозреваемых в истязании четырех детей

В Красноярске арестовали опекунов, подозреваемых в истязании четырех детей - РИА Новости, 31.10.2022

В Красноярске арестовали опекунов, подозреваемых в истязании четырех детей

Супружеская пара и их зять из Красноярского края, подозреваемые в многолетнем истязании четырех опекаемых детей, арестованы на два месяца, сообщает объединенная РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:21

2022-10-31T12:21

2022-10-31T12:21

происшествия

красноярский край

красноярск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/51/1560735182_0:125:2999:1812_1920x0_80_0_0_b2585c62e0dc5f3aec00b58c6f47fc02.jpg

КРАСНОЯРСК, 31 окт - РИА Новости. Супружеская пара и их зять из Красноярского края, подозреваемые в многолетнем истязании четырех опекаемых детей, арестованы на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.По версии следователей, семейная пара и их зять из Боготольского района в течение нескольких лет издевались над четырьмя опекаемыми ими несовершеннолетними детьми - трех, одиннадцати и восьми лет. В региональном главке СК сообщили, что женщина, ее супруг и зять с момента передачи девочек в семью систематически наносили им побои, тем самым причиняя им физическую боль и психические страдания. Женщина оформила опеку над детьми в 2014, 2016 и 2020 годах."Железнодорожный районный суд Красноярска вынес меру пресечения в отношении трех подозреваемых в истязании несовершеннолетних детей (п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ)… Всем трем подозреваемым избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца по 25 декабря 2022 года включительно", - говорится в сообщении.По данным СК, сейчас две девочки находятся под опекой в других семьях, одна - в социальном учреждении, старшая - под временной опекой попечителя до достижения совершеннолетия.

https://ria.ru/20221031/deputat-1827992158.html

красноярский край

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, красноярский край, красноярск