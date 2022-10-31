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В Красноярске арестовали опекунов, подозреваемых в истязании четырех детей - РИА Новости, 31.10.2022
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В Красноярске арестовали опекунов, подозреваемых в истязании четырех детей
В Красноярске арестовали опекунов, подозреваемых в истязании четырех детей - РИА Новости, 31.10.2022
В Красноярске арестовали опекунов, подозреваемых в истязании четырех детей
Супружеская пара и их зять из Красноярского края, подозреваемые в многолетнем истязании четырех опекаемых детей, арестованы на два месяца, сообщает объединенная РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:21
2022-10-31T12:21
происшествия
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 31 окт - РИА Новости. Супружеская пара и их зять из Красноярского края, подозреваемые в многолетнем истязании четырех опекаемых детей, арестованы на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.По версии следователей, семейная пара и их зять из Боготольского района в течение нескольких лет издевались над четырьмя опекаемыми ими несовершеннолетними детьми - трех, одиннадцати и восьми лет. В региональном главке СК сообщили, что женщина, ее супруг и зять с момента передачи девочек в семью систематически наносили им побои, тем самым причиняя им физическую боль и психические страдания. Женщина оформила опеку над детьми в 2014, 2016 и 2020 годах."Железнодорожный районный суд Красноярска вынес меру пресечения в отношении трех подозреваемых в истязании несовершеннолетних детей (п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ)… Всем трем подозреваемым избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца по 25 декабря 2022 года включительно", - говорится в сообщении.По данным СК, сейчас две девочки находятся под опекой в других семьях, одна - в социальном учреждении, старшая - под временной опекой попечителя до достижения совершеннолетия.
https://ria.ru/20221031/deputat-1827992158.html
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происшествия, красноярский край, красноярск
Происшествия, Красноярский край, Красноярск
12:21 31.10.2022
 
В Красноярске арестовали опекунов, подозреваемых в истязании четырех детей

В Красноярске арестовали опекунов, подозреваемых в многолетнем истязании четырех детей

© Sputnik / Перейти в медиабанкСотрудник полиции в суде
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КРАСНОЯРСК, 31 окт - РИА Новости. Супружеская пара и их зять из Красноярского края, подозреваемые в многолетнем истязании четырех опекаемых детей, арестованы на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следователей, семейная пара и их зять из Боготольского района в течение нескольких лет издевались над четырьмя опекаемыми ими несовершеннолетними детьми - трех, одиннадцати и восьми лет. В региональном главке СК сообщили, что женщина, ее супруг и зять с момента передачи девочек в семью систематически наносили им побои, тем самым причиняя им физическую боль и психические страдания. Женщина оформила опеку над детьми в 2014, 2016 и 2020 годах.
"Железнодорожный районный суд Красноярска вынес меру пресечения в отношении трех подозреваемых в истязании несовершеннолетних детей (п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ)… Всем трем подозреваемым избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца по 25 декабря 2022 года включительно", - говорится в сообщении.
По данным СК, сейчас две девочки находятся под опекой в других семьях, одна - в социальном учреждении, старшая - под временной опекой попечителя до достижения совершеннолетия.
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