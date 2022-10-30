https://ria.ru/20221030/zaes-1827881846.html

Глава МАГАТЭ не считает вероятным привлечение миротворцев на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ не считает вероятным привлечение миротворцев на ЗАЭС - РИА Новости, 30.10.2022

Глава МАГАТЭ не считает вероятным привлечение миротворцев на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о прогрессе, достигнутом в переговорах по установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, но посчитал... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T12:30

2022-10-30T12:30

2022-10-30T12:31

рафаэль гросси

россия

энергодар

днепр (город)

запорожская аэс

магатэ

оон

в мире

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РИМ, 30 окт - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о прогрессе, достигнутом в переговорах по установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, но посчитал маловероятным привлечение "голубых касок" ООН для участия в миссии на объекте."Мы достигли прогресса (по зоне безопасности - ред.), переговоры ещё идут, и последнее решение ещё не принято", - заявил он в интервью итальянскому информагентству Nova.По словам Гросси, о срочности этого вопроса он сообщил на заседании Совета безопасности ООН."Для привлечения ООН необходимо прохождение в Совете Безопасности, где Россия имеет право вето: в настоящее время я считаю, что это маловероятно и по этой причине я ещё и считаю, что пространство (для действий - ред.), которое МАГАТЭ смогло получить, действительно ценно", - сказал Гросси, отвечая на вопрос о возможном привлечении "голубых касок".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://radiosputnik.ria.ru/20221028/zaes-1827654001.html

https://ria.ru/20221027/zaes-1827376389.html

россия

энергодар

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рафаэль гросси, россия, энергодар, днепр (город), запорожская аэс, магатэ, оон, в мире