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Глава МАГАТЭ не считает вероятным привлечение миротворцев на ЗАЭС - РИА Новости, 30.10.2022
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Глава МАГАТЭ не считает вероятным привлечение миротворцев на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ не считает вероятным привлечение миротворцев на ЗАЭС - РИА Новости, 30.10.2022
Глава МАГАТЭ не считает вероятным привлечение миротворцев на ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о прогрессе, достигнутом в переговорах по установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, но посчитал... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T12:30
2022-10-30T12:31
рафаэль гросси
россия
энергодар
днепр (город)
запорожская аэс
магатэ
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в мире
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РИМ, 30 окт - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о прогрессе, достигнутом в переговорах по установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, но посчитал маловероятным привлечение "голубых касок" ООН для участия в миссии на объекте."Мы достигли прогресса (по зоне безопасности - ред.), переговоры ещё идут, и последнее решение ещё не принято", - заявил он в интервью итальянскому информагентству Nova.По словам Гросси, о срочности этого вопроса он сообщил на заседании Совета безопасности ООН."Для привлечения ООН необходимо прохождение в Совете Безопасности, где Россия имеет право вето: в настоящее время я считаю, что это маловероятно и по этой причине я ещё и считаю, что пространство (для действий - ред.), которое МАГАТЭ смогло получить, действительно ценно", - сказал Гросси, отвечая на вопрос о возможном привлечении "голубых касок".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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рафаэль гросси, россия, энергодар, днепр (город), запорожская аэс, магатэ, оон, в мире
Рафаэль Гросси, Россия, Энергодар, Днепр (город), Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ООН, В мире
12:30 30.10.2022 (обновлено: 12:31 30.10.2022)
 
Глава МАГАТЭ не считает вероятным привлечение миротворцев на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не считает вероятным привлечение миротворцев ООН на ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРазрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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РИМ, 30 окт - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о прогрессе, достигнутом в переговорах по установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, но посчитал маловероятным привлечение "голубых касок" ООН для участия в миссии на объекте.
"Мы достигли прогресса (по зоне безопасности - ред.), переговоры ещё идут, и последнее решение ещё не принято", - заявил он в интервью итальянскому информагентству Nova.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 19:28В мире
Глава МАГАТЭ о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС: я очень расстроен
По словам Гросси, о срочности этого вопроса он сообщил на заседании Совета безопасности ООН.
"Для привлечения ООН необходимо прохождение в Совете Безопасности, где Россия имеет право вето: в настоящее время я считаю, что это маловероятно и по этой причине я ещё и считаю, что пространство (для действий - ред.), которое МАГАТЭ смогло получить, действительно ценно", - сказал Гросси, отвечая на вопрос о возможном привлечении "голубых касок".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 22:30Специальная военная операция на Украине
МАГАТЭ: ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС остается нестабильной
 
Рафаэль ГроссиРоссияЭнергодарДнепр (город)Запорожская АЭСМАГАТЭООНВ мире
 
 
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