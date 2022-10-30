12:30 30.10.2022 (обновлено: 12:31 30.10.2022)
Глава МАГАТЭ не считает вероятным привлечение миротворцев на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не считает вероятным привлечение миротворцев ООН на ЗАЭС
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРазрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
РИМ, 30 окт - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о прогрессе, достигнутом в переговорах по установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, но посчитал маловероятным привлечение "голубых касок" ООН для участия в миссии на объекте.
"Мы достигли прогресса (по зоне безопасности - ред.), переговоры ещё идут, и последнее решение ещё не принято", - заявил он в интервью итальянскому информагентству Nova.
По словам Гросси, о срочности этого вопроса он сообщил на заседании Совета безопасности ООН.
"Для привлечения ООН необходимо прохождение в Совете Безопасности, где Россия имеет право вето: в настоящее время я считаю, что это маловероятно и по этой причине я ещё и считаю, что пространство (для действий - ред.), которое МАГАТЭ смогло получить, действительно ценно", - сказал Гросси, отвечая на вопрос о возможном привлечении "голубых касок".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.