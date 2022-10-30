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Россиянам рассказали, кому полагаются "почетные" выплаты - РИА Новости, 30.10.2022
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Россиянам рассказали, кому полагаются "почетные" выплаты
Россиянам рассказали, кому полагаются "почетные" выплаты - РИА Новости, 30.10.2022
Россиянам рассказали, кому полагаются "почетные" выплаты
Статус "Почетного гражданина города" дает его обладателю определенные льготы и привилегии, рассказала "Прайму" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T01:16
2022-10-30T01:16
общество
ольга лебединская
самара
саратов
москва
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Статус "Почетного гражданина города" дает его обладателю определенные льготы и привилегии, рассказала "Прайму" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.Это звание присваивается пожизненно за достижения в области экономики, науки и искусства, а также образования и здравоохранения. Также этого звания удостаиваются и те, кто сделал вклад в правопорядок, сохранение окружающей среды, а также охраны жизни и здоровья граждан, уточнила она.Некоторые льготы устанавливаются на федеральном уровне, например, бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако большая часть мер поддержки носит региональный характер и зависит от муниципального образования и его финансового состояния. К ним относятся в том числе денежные выплаты.Так, в Ставрополье почетные граждане могут получать от 500 до двух тысяч рублей в месяц. При этом в некоторых городах предусмотрены и разовые начисления.В Самаре и Саратове выплата составит до 50 тысяч в год с регулярной индексацией.В Москве денежное пособие для почетных горожан составляет 57383 рубля в месяц, а в Санкт-Петербурге оно зависит от МРОТ и дает право на прибавку к пенсии.
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общество, ольга лебединская, самара, саратов, москва, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Ольга Лебединская, Самара, Саратов, Москва, РЭУ имени Г. В. Плеханова
01:16 30.10.2022
 
Россиянам рассказали, кому полагаются "почетные" выплаты

Доцент Лебединская сообщила о праве почетных граждан города на льготы и денежные выплаты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкКупюры 5000 рублей
Купюры 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Статус "Почетного гражданина города" дает его обладателю определенные льготы и привилегии, рассказала "Прайму" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
Это звание присваивается пожизненно за достижения в области экономики, науки и искусства, а также образования и здравоохранения. Также этого звания удостаиваются и те, кто сделал вклад в правопорядок, сохранение окружающей среды, а также охраны жизни и здоровья граждан, уточнила она.
Некоторые льготы устанавливаются на федеральном уровне, например, бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако большая часть мер поддержки носит региональный характер и зависит от муниципального образования и его финансового состояния. К ним относятся в том числе денежные выплаты.
Так, в Ставрополье почетные граждане могут получать от 500 до двух тысяч рублей в месяц. При этом в некоторых городах предусмотрены и разовые начисления.
В Самаре и Саратове выплата составит до 50 тысяч в год с регулярной индексацией.
В Москве денежное пособие для почетных горожан составляет 57383 рубля в месяц, а в Санкт-Петербурге оно зависит от МРОТ и дает право на прибавку к пенсии.
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ОбществоОльга ЛебединскаяСамараСаратовМоскваРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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