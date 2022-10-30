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Россиянам рассказали, кому полагаются "почетные" выплаты

Россиянам рассказали, кому полагаются "почетные" выплаты - РИА Новости, 30.10.2022

Россиянам рассказали, кому полагаются "почетные" выплаты

Статус "Почетного гражданина города" дает его обладателю определенные льготы и привилегии, рассказала "Прайму" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T01:16

2022-10-30T01:16

2022-10-30T01:16

общество

ольга лебединская

самара

саратов

москва

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Статус "Почетного гражданина города" дает его обладателю определенные льготы и привилегии, рассказала "Прайму" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.Это звание присваивается пожизненно за достижения в области экономики, науки и искусства, а также образования и здравоохранения. Также этого звания удостаиваются и те, кто сделал вклад в правопорядок, сохранение окружающей среды, а также охраны жизни и здоровья граждан, уточнила она.Некоторые льготы устанавливаются на федеральном уровне, например, бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако большая часть мер поддержки носит региональный характер и зависит от муниципального образования и его финансового состояния. К ним относятся в том числе денежные выплаты.Так, в Ставрополье почетные граждане могут получать от 500 до двух тысяч рублей в месяц. При этом в некоторых городах предусмотрены и разовые начисления.В Самаре и Саратове выплата составит до 50 тысяч в год с регулярной индексацией.В Москве денежное пособие для почетных горожан составляет 57383 рубля в месяц, а в Санкт-Петербурге оно зависит от МРОТ и дает право на прибавку к пенсии.

https://ria.ru/20221026/dengi-1826791375.html

самара

саратов

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, ольга лебединская, самара, саратов, москва, рэу имени г. в. плеханова