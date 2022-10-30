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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 30.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/trevoga-1827832487.html
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 30.10.2022
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T00:55
2022-10-30T05:50
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.Незадолго до этого тревога звучала и в Полтавской области, но ее уже отменили.Чуть позже воздушную тревогу объявили в Кировоградской области и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Затем сирены включили в Одесской области.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушено 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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владимир путин, украина, россия, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы РФ
00:55 30.10.2022 (обновлено: 05:50 30.10.2022)
 
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и четырех других областях

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
Тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.
Незадолго до этого тревога звучала и в Полтавской области, но ее уже отменили.
Чуть позже воздушную тревогу объявили в Кировоградской области и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Затем сирены включили в Одесской области.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушено 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
Вчера, 22:24Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияКиевВооруженные силы РФ
 
 
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