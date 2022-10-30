https://ria.ru/20221030/trevoga-1827832487.html

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 30.10.2022

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T00:55

2022-10-30T00:55

2022-10-30T05:50

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

киев

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786855487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_790724c7ea08683af6fa53c5ce9ccc13.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.Незадолго до этого тревога звучала и в Полтавской области, но ее уже отменили.Чуть позже воздушную тревогу объявили в Кировоградской области и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Затем сирены включили в Одесской области.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушено 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221029/nikopol-1827818645.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, украина, россия, киев, вооруженные силы рф