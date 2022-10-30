https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827891516.html

Путин на Валдае дал глубинное объяснение причин СВО, заявили в Кремле

Путин на Валдае дал глубинное объяснение причин СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.10.2022

Путин на Валдае дал глубинное объяснение причин СВО, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме дал глубинное объяснение причин спецоперации на Украине, ее неизбежности и правоты России, но эта речь... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:02

2022-10-30T14:02

2022-10-30T14:08

валдай

россия

владимир путин

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме дал глубинное объяснение причин спецоперации на Украине, ее неизбежности и правоты России, но эта речь вызовет споры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это абсолютно мировоззренческое выступление, которое объясняет подноготную тех процессов, которые сейчас происходят. Это выступление, которое объясняет причины специальной военной операции, причем не на уровне этих первичных рефлексов, а глубинное объяснение, почему это было нужно, почему это было неизбежно, почему Россия права, и почему у России нет другого выхода", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Пресс-секретарь российского лидера добавил, что выступление президента адресовано всему миру."Это выступление сильное, потому что оно адресовано всему миру - и тем, кто согласится, и к тем, кто не согласится. Я убежден, что будет очень много споров, убежден", - пояснил Песков.

https://ria.ru/20221030/politika-1827589656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

валдай, россия, владимир путин, политика