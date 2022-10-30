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Путин на Валдае дал глубинное объяснение причин СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.10.2022
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Путин на Валдае дал глубинное объяснение причин СВО, заявили в Кремле
Путин на Валдае дал глубинное объяснение причин СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.10.2022
Путин на Валдае дал глубинное объяснение причин СВО, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме дал глубинное объяснение причин спецоперации на Украине, ее неизбежности и правоты России, но эта речь... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:02
2022-10-30T14:08
валдай
россия
владимир путин
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме дал глубинное объяснение причин спецоперации на Украине, ее неизбежности и правоты России, но эта речь вызовет споры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это абсолютно мировоззренческое выступление, которое объясняет подноготную тех процессов, которые сейчас происходят. Это выступление, которое объясняет причины специальной военной операции, причем не на уровне этих первичных рефлексов, а глубинное объяснение, почему это было нужно, почему это было неизбежно, почему Россия права, и почему у России нет другого выхода", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Пресс-секретарь российского лидера добавил, что выступление президента адресовано всему миру."Это выступление сильное, потому что оно адресовано всему миру - и тем, кто согласится, и к тем, кто не согласится. Я убежден, что будет очень много споров, убежден", - пояснил Песков.
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валдай, россия, владимир путин, политика
Валдай, Россия, Владимир Путин, Политика
14:02 30.10.2022 (обновлено: 14:08 30.10.2022)
 
Путин на Валдае дал глубинное объяснение причин СВО, заявили в Кремле

Песков: Путин на Валдае дал глубинное объяснение причин спецоперации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме дал глубинное объяснение причин спецоперации на Украине, ее неизбежности и правоты России, но эта речь вызовет споры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это абсолютно мировоззренческое выступление, которое объясняет подноготную тех процессов, которые сейчас происходят. Это выступление, которое объясняет причины специальной военной операции, причем не на уровне этих первичных рефлексов, а глубинное объяснение, почему это было нужно, почему это было неизбежно, почему Россия права, и почему у России нет другого выхода", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что выступление президента адресовано всему миру.
"Это выступление сильное, потому что оно адресовано всему миру - и тем, кто согласится, и к тем, кто не согласится. Я убежден, что будет очень много споров, убежден", - пояснил Песков.
Президент США Джо Байден выступает с речью на производственном объекте военно-промышленной корпорации Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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Спецоперация или мир. Европу и США расколол украинский вопрос
 
ВалдайРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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