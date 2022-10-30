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Олаф Шольц решил спасти Германию. Но вряд ли ему это позволят - РИА Новости, 30.10.2022
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Олаф Шольц решил спасти Германию. Но вряд ли ему это позволят
Олаф Шольц решил спасти Германию. Но вряд ли ему это позволят - РИА Новости, 30.10.2022
Олаф Шольц решил спасти Германию. Но вряд ли ему это позволят
Суть события в том, что дата визита наконец объявлена. То есть канцлер Германии Олаф Шольц все-таки поедет в Китай на предстоящей неделе, 4 ноября, во главе... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T08:00
2022-10-30T08:01
авторы
олаф шольц
евросоюз
жозеп боррель
эммануэль макрон
германия
европа
китай
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Суть события в том, что дата визита наконец объявлена. То есть канцлер Германии Олаф Шольц все-таки поедет в Китай на предстоящей неделе, 4 ноября, во главе мощной делегации глав ведущих немецких корпораций.Итоги визита подводить будет не очень интересно, потому что завершаются все такие поездки в Китай очень просто: политический лидер говорит о политике, а главы корпораций с улыбкой до ушей уходят, прижимая к груди многомиллиардные контракты. Все-таки один из двух самых объемных рынков в мире, не пустяк.Главное же по поводу этой поездки случилось еще до того, как дата ее была объявлена. И это главное — яростная дискуссия, прежде всего в Европе, насчет самих основ европейского существования, притом что в Китае за этой дискуссией следили очень внимательно, если не сказать — с нехорошей усмешкой.Начало сюжета было неделю с лишним назад. Тогда, напомним, созвали саммит Евросоюза, на котором злобные балтийские карлики обрушились на Германию с предупреждениями: никаких "сепаратных сделок" с Пекином, ехать туда Шольцу не следует. Европа должна говорить единым голосом — нашим.Незадолго до этого саммита глава европейской дипломатии Жозеп Боррель напомнил всей Европе, что ее затяжное благосостояние стояло на двух опорах — дешевые энергоносители из России и китайская производственная база, в том числе база для работающих там европейских корпораций. И это, говорил Боррель, очень плохо. Ну, с одной опорой — энергоносителями — разобрались, теперь взялись за другую.Здесь важно понимать, что Европа, может, и была единой, но когда ей из США откровенно предлагают покончить с собой, в единстве возникает трещина. Первым торговым партнером Европы еще в 2020 году стал Китай, но те самые прибалты, Польша и прочие с Китаем не так уж активно взаимодействовали, так что им было легко гнуть к земле немцев, которые как раз лидировали по части таких связей, и еще французов, итальянцев и прочих.В итоге возник сюжет под названием "бунт старых европейцев против США". Дошло до того, что в Пекин вместе с Шольцем хотел отправиться и президент Франции Эммануэль Макрон, но Шольц якобы от такой идеи отказался. Более того, канцлер постарался вообще приглушить эффект от своей вылазки — он отправляется в поездку по Азии в целом, включающую еще Вьетнам и Сингапур, а после Китая поедет в Индонезию, где должен пройти саммит лидеров двадцати ведущих экономик мира.Здесь, возможно, самое интересное — механика, с помощью которой первую экономику Европы уничтожают всеми мыслимыми способами. Было бы слишком просто и грубо, если бы вот так, прямым текстом, звонили из Вашингтона и приказывали: все производства переводим к нам, в США, а о своем былом счастье забудьте. Хотя действуют и так, и через тех самых балтийских и иных ставленников США. Но есть еще куда более тонкий метод — подорвать Германию изнутри, через своих агентов влияния, разрушить ее общество и политическую систему.И вот что происходило перед решением Шольца все-таки ехать в Пекин: не внешний враг, а собственные "зеленые" и "свободные демократы" учинили бойкот любых связей с Китаем и не давали ему (и лидерам бизнеса) ехать. А ведь правительственная коалиция Шольца от этих двух партий зависит полностью, в частности, министр экономики — "зеленый", и т. д.Вся эта внутренняя пятая колонна выражается вот как: "федеральный канцлер ведет себя так, будто ничего не изменилось в Китае", его поездка — "неправильный сигнал внешним и внутренним аудиториям".А что, собственно, изменилось в Китае? Может быть, там кто-то обидел каких-нибудь украинцев? Напал на Тайвань? Представьте, к списку преступлений Пекина добавился XX партийный съезд с переизбранием Си Цзиньпина. Хотя и до того провозглашенный еще в США начиная с 2017 года, этот самый список был на удивление длинным — и лживым. То есть была бы цель — не давать Европе зависеть ни от кого, кроме США, а идеологические обоснования могут быть какими угодно.Но что это за люди, которым не жалко своей страны, которым не страшны ее деиндустриализация, замерзание, безработица, потеря инженерных школ и прочие катастрофы? Китайские СМИ обозначают их точно — это "радикальные идеологи" и "идеологические снайперы", неважно, из каких партий. Для этих людей идеал — это зеленая экономика (без лишних производств), для них нормален откат страны на десятилетия назад, только бы не зависеть от нефти и газа, "автократов" и "тоталитарных правителей" из других цивилизаций.Идеологи любого рода бывают забавны и привлекательны для публики вплоть до того момента, как они переходят от философии к практическим шагам. Тогда неизменно оказывается, что их идеи о добре настолько прекрасны, что ради них можно и нужно заставить других — миллионы и сотни миллионов людей — делать то, чего те делать не хотят. Заставить путем промывки мозгов, репрессивными законами, политическими маневрами, неважно как. И неважно, как такие люди называются, — демократами, либералами, радикальными левыми, методы их все те же: заставить, навязать.Сегодня эта публика на Западе без всяких шуток возрождает спор из 50-х годов насчет того, что лучше быть мертвыми, чем красными. (Саму формулу приписывают британскому философу Бертрану Расселу, одному из идеологов разрядки с СССР, хотя Рассел-то считал, что все-таки быть красными как-то лучше, если уж нет иного выбора.) Но сегодняшние "идеологические снайперы" сами готовы мучиться ради правильной идеологии, а главное — и других заставляют.И в завершение — о цене вопроса. Китай уже шесть лет как первый торговый партнер Германии (почти десять процентов ее товарооборота). До 30 процентов грузов в порт Гамбурга идет из Китая (и тут возникла отдельная и длинная история, с тем чтобы не дать китайскому бизнесу приобрести долю в акциях портового хозяйства). Всего торговля ЕС с азиатским гигантом ежегодно вращается около цифры в 800 миллиардов долларов, и рост ее впечатляет — под девять процентов за прошедший год, инвестиции же в обе стороны превысили 270 миллиардов, причем по части вложений в Китай лидирует именно Германия.И вот это все надо уничтожить, чтобы завершить операцию по разорению Европы, начиная с Берлина.
https://ria.ru/20221019/kitay-1824973553.html
https://ria.ru/20221015/sholts-1824308874.html
https://ria.ru/20221020/energetika-1825279826.html
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авторы, олаф шольц, евросоюз, жозеп боррель, эммануэль макрон, германия, европа, китай, в мире, экономика, си цзиньпин
Авторы, Олаф Шольц, Евросоюз, Жозеп Боррель, Эммануэль Макрон, Германия, Европа, Китай, В мире, Экономика, Си Цзиньпин
08:00 30.10.2022 (обновлено: 08:01 30.10.2022)
 

Олаф Шольц решил спасти Германию. Но вряд ли ему это позволят

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Суть события в том, что дата визита наконец объявлена. То есть канцлер Германии Олаф Шольц все-таки поедет в Китай на предстоящей неделе, 4 ноября, во главе мощной делегации глав ведущих немецких корпораций.
Итоги визита подводить будет не очень интересно, потому что завершаются все такие поездки в Китай очень просто: политический лидер говорит о политике, а главы корпораций с улыбкой до ушей уходят, прижимая к груди многомиллиардные контракты. Все-таки один из двух самых объемных рынков в мире, не пустяк.
Резервуары для хранения СПГ в порту Цзянсу Жудун в КНР - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 08:00
Китай добивает Европу
Главное же по поводу этой поездки случилось еще до того, как дата ее была объявлена. И это главное — яростная дискуссия, прежде всего в Европе, насчет самих основ европейского существования, притом что в Китае за этой дискуссией следили очень внимательно, если не сказать — с нехорошей усмешкой.
Начало сюжета было неделю с лишним назад. Тогда, напомним, созвали саммит Евросоюза, на котором злобные балтийские карлики обрушились на Германию с предупреждениями: никаких "сепаратных сделок" с Пекином, ехать туда Шольцу не следует. Европа должна говорить единым голосом — нашим.
Незадолго до этого саммита глава европейской дипломатии Жозеп Боррель напомнил всей Европе, что ее затяжное благосостояние стояло на двух опорах — дешевые энергоносители из России и китайская производственная база, в том числе база для работающих там европейских корпораций. И это, говорил Боррель, очень плохо. Ну, с одной опорой — энергоносителями — разобрались, теперь взялись за другую.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибывает на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 17:46
Шольц захотел кардинально изменить Евросоюз
Здесь важно понимать, что Европа, может, и была единой, но когда ей из США откровенно предлагают покончить с собой, в единстве возникает трещина. Первым торговым партнером Европы еще в 2020 году стал Китай, но те самые прибалты, Польша и прочие с Китаем не так уж активно взаимодействовали, так что им было легко гнуть к земле немцев, которые как раз лидировали по части таких связей, и еще французов, итальянцев и прочих.
В итоге возник сюжет под названием "бунт старых европейцев против США". Дошло до того, что в Пекин вместе с Шольцем хотел отправиться и президент Франции Эммануэль Макрон, но Шольц якобы от такой идеи отказался. Более того, канцлер постарался вообще приглушить эффект от своей вылазки — он отправляется в поездку по Азии в целом, включающую еще Вьетнам и Сингапур, а после Китая поедет в Индонезию, где должен пройти саммит лидеров двадцати ведущих экономик мира.
Здесь, возможно, самое интересное — механика, с помощью которой первую экономику Европы уничтожают всеми мыслимыми способами. Было бы слишком просто и грубо, если бы вот так, прямым текстом, звонили из Вашингтона и приказывали: все производства переводим к нам, в США, а о своем былом счастье забудьте. Хотя действуют и так, и через тех самых балтийских и иных ставленников США. Но есть еще куда более тонкий метод — подорвать Германию изнутри, через своих агентов влияния, разрушить ее общество и политическую систему.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 09:49
The Telegraph: решение Шольца о спасении Германии привело Макрона в ярость
И вот что происходило перед решением Шольца все-таки ехать в Пекин: не внешний враг, а собственные "зеленые" и "свободные демократы" учинили бойкот любых связей с Китаем и не давали ему (и лидерам бизнеса) ехать. А ведь правительственная коалиция Шольца от этих двух партий зависит полностью, в частности, министр экономики — "зеленый", и т. д.
Вся эта внутренняя пятая колонна выражается вот как: "федеральный канцлер ведет себя так, будто ничего не изменилось в Китае", его поездка — "неправильный сигнал внешним и внутренним аудиториям".
А что, собственно, изменилось в Китае? Может быть, там кто-то обидел каких-нибудь украинцев? Напал на Тайвань? Представьте, к списку преступлений Пекина добавился XX партийный съезд с переизбранием Си Цзиньпина. Хотя и до того провозглашенный еще в США начиная с 2017 года, этот самый список был на удивление длинным — и лживым. То есть была бы цель — не давать Европе зависеть ни от кого, кроме США, а идеологические обоснования могут быть какими угодно.
Но что это за люди, которым не жалко своей страны, которым не страшны ее деиндустриализация, замерзание, безработица, потеря инженерных школ и прочие катастрофы? Китайские СМИ обозначают их точно — это "радикальные идеологи" и "идеологические снайперы", неважно, из каких партий. Для этих людей идеал — это зеленая экономика (без лишних производств), для них нормален откат страны на десятилетия назад, только бы не зависеть от нефти и газа, "автократов" и "тоталитарных правителей" из других цивилизаций.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 16:15
Мир нуждается в международном сотрудничестве, заявил президент Германии
Идеологи любого рода бывают забавны и привлекательны для публики вплоть до того момента, как они переходят от философии к практическим шагам. Тогда неизменно оказывается, что их идеи о добре настолько прекрасны, что ради них можно и нужно заставить других — миллионы и сотни миллионов людей — делать то, чего те делать не хотят. Заставить путем промывки мозгов, репрессивными законами, политическими маневрами, неважно как. И неважно, как такие люди называются, — демократами, либералами, радикальными левыми, методы их все те же: заставить, навязать.
Сегодня эта публика на Западе без всяких шуток возрождает спор из 50-х годов насчет того, что лучше быть мертвыми, чем красными. (Саму формулу приписывают британскому философу Бертрану Расселу, одному из идеологов разрядки с СССР, хотя Рассел-то считал, что все-таки быть красными как-то лучше, если уж нет иного выбора.) Но сегодняшние "идеологические снайперы" сами готовы мучиться ради правильной идеологии, а главное — и других заставляют.
И в завершение — о цене вопроса. Китай уже шесть лет как первый торговый партнер Германии (почти десять процентов ее товарооборота). До 30 процентов грузов в порт Гамбурга идет из Китая (и тут возникла отдельная и длинная история, с тем чтобы не дать китайскому бизнесу приобрести долю в акциях портового хозяйства). Всего торговля ЕС с азиатским гигантом ежегодно вращается около цифры в 800 миллиардов долларов, и рост ее впечатляет — под девять процентов за прошедший год, инвестиции же в обе стороны превысили 270 миллиардов, причем по части вложений в Китай лидирует именно Германия.
И вот это все надо уничтожить, чтобы завершить операцию по разорению Европы, начиная с Берлина.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 19:34
США назвали Китай единственным соперником, способным изменить миропорядок
 
АвторыОлаф ШольцЕвросоюзЖозеп БоррельЭммануэль МакронГерманияЕвропаКитайВ миреЭкономикаСи Цзиньпин
 
 
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