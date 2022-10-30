https://ria.ru/20221030/seul-1827838550.html
СМИ: власти Сеула получили 270 заявок о пропавших без вести
СМИ: власти Сеула получили 270 заявок о пропавших без вести - РИА Новости, 30.10.2022
СМИ: власти Сеула получили 270 заявок о пропавших без вести
Власти Сеула получили 270 заявок о пропавших без вести в результате давки в районе Итхэвон во время празднования Хэллоуина в субботу вечером, передает агентство РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T03:25
2022-10-30T03:25
2022-10-30T09:07
в мире
сеул
южная корея
давка в сеуле
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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Власти Сеула получили 270 заявок о пропавших без вести в результате давки в районе Итхэвон во время празднования Хэллоуина в субботу вечером, передает агентство Рёнхап со ссылкой на правительство южнокорейской столицы.Число погибших во время давки в столице Южной Корее Сеуле, по последним даннам, возросло до 149 человек, еще 76 ранены, среди погибших и пострадавших есть иностранцы. По данным пожарной службы Сеула, давка начала образовываться примерно с 22.22 субботы (16.22 мск) в узком переулке в сеульском районе Итхэвон, где проходили множественные вечеринки по случаю Хэллоуина, что вызвало скопление народа.Местные власти сообщили, что получают сообщения о пропавших без вести людях в результате ситуации в Итхэвоне и передают заявления полиции. Уже получено 270 заявок.Местом инцидента стал переулок, который соединяет центральную улицу района с дорогой, где расположено множество популярных рестораны. Он отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть при напоре сзади. Также, по сообщениям очевидцев, на дороге валялся мусор и было разлито "что-то скользкое".Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, по состоянию на 9.00 (3.00 мск) в районе инцидента с давкой в Сеуле остается оцепление. На месте присутствуют пожарные службы и полиция. Продолжается расследование причин давки, пострадавшие были отправлены в больницы.
https://ria.ru/20221030/davka-1827837458.html
https://ria.ru/20221030/davka-1827833974.html
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в мире, сеул, южная корея, давка в сеуле
В мире, Сеул, Южная Корея, Давка в Сеуле
03:25 30.10.2022 (обновлено: 09:07 30.10.2022)
СМИ: власти Сеула получили 270 заявок о пропавших без вести
Ренхап: власти Сеула получили 270 заявок о пропавших без вести в результате давки