https://ria.ru/20221030/sdelka-1827841695.html

Антонов ответил на обвинения в адрес России из-за зерновой сделки

Антонов ответил на обвинения в адрес России из-за зерновой сделки - РИА Новости, 30.10.2022

Антонов ответил на обвинения в адрес России из-за зерновой сделки

Москва приостановила участие в продуктовой сделке из-за безрассудных действий украинских властей, осуждать Россию за это несправедливо, заявил посол в США... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T04:59

2022-10-30T04:59

2022-10-30T10:16

россия

анатолий антонов

энтони блинкен

владимир путин

севастополь

украина

оон

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Москва приостановила участие в продуктовой сделке из-за безрассудных действий украинских властей, осуждать Россию за это несправедливо, заявил посол в США Анатолий Антонов.Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил сожаления из-за решения России по зерновой сделке и призвал Москву вернуться к участию в ней. Президент США Джо Байден назвал решение России "возмутительным", предположив, что такой шаг "увеличит голод".Россия, отметил посол, не может, невзирая на вопросы безопасности, продолжать участие в сделке в условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов. "В приостановке реализации сделки несправедливо осуждать Россию. Это произошло из-за безрассудных действий украинских властей", — указал дипломат.Антонов также напомнил, что половина всех сухогрузов уходила в развитые страны, а нуждающиеся в зерне государства — Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан — получали лишь около трех процентов от поставок.В субботу Россия официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими, как утверждают в ведомстве, руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.Россия выразила координатору ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле озабоченность по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках черноморской зерновой инициативы. Перед этим Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в сделке, эта информация доведена до делегаций Украины и Турции.Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в нынешнем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в этом сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

https://ria.ru/20221030/blinken-1827841374.html

https://ria.ru/20221030/zerno-1827834841.html

https://ria.ru/20221030/bayden-1827828998.html

россия

севастополь

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россия, анатолий антонов, энтони блинкен, владимир путин, севастополь, украина, оон, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)