04:59 30.10.2022 (обновлено: 10:16 30.10.2022)
Антонов ответил на обвинения в адрес России из-за зерновой сделки
Посол Антонов: несправедливо осуждать Москву за приостановку продуктовой сделки
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Москва приостановила участие в продуктовой сделке из-за безрассудных действий украинских властей, осуждать Россию за это несправедливо, заявил посол в США Анатолий Антонов.
"Реакция Вашингтона на произошедшую террористическую атаку на порт Севастополя поистине возмущает. Мы не увидели никакого осуждения безрассудных действий киевского режима. <...> Опять все свели к ложным обвинениям нашей страны в обострении мировой продовольственной проблемы", — говорится в распространенном комментарии дипломата.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил сожаления из-за решения России по зерновой сделке и призвал Москву вернуться к участию в ней. Президент США Джо Байден назвал решение России "возмутительным", предположив, что такой шаг "увеличит голод".
Россия, отметил посол, не может, невзирая на вопросы безопасности, продолжать участие в сделке в условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов. "В приостановке реализации сделки несправедливо осуждать Россию. Это произошло из-за безрассудных действий украинских властей", — указал дипломат.
Антонов также напомнил, что половина всех сухогрузов уходила в развитые страны, а нуждающиеся в зерне государства — Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан — получали лишь около трех процентов от поставок.
В субботу Россия официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими, как утверждают в ведомстве, руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.
Россия выразила координатору ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле озабоченность по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках черноморской зерновой инициативы. Перед этим Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в сделке, эта информация доведена до делегаций Украины и Турции.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в нынешнем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в этом сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.