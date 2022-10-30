Рейтинг@Mail.ru
Антонов ответил на обвинения в адрес России из-за зерновой сделки - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221030/sdelka-1827841695.html
Антонов ответил на обвинения в адрес России из-за зерновой сделки
Антонов ответил на обвинения в адрес России из-за зерновой сделки - РИА Новости, 30.10.2022
Антонов ответил на обвинения в адрес России из-за зерновой сделки
Москва приостановила участие в продуктовой сделке из-за безрассудных действий украинских властей, осуждать Россию за это несправедливо, заявил посол в США... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T04:59
2022-10-30T10:16
россия
анатолий антонов
энтони блинкен
владимир путин
севастополь
украина
оон
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:39:2049:1191_1920x0_80_0_0_5b4dd93d97e3fb2fe47a8909d1cb3d9b.jpg
ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Москва приостановила участие в продуктовой сделке из-за безрассудных действий украинских властей, осуждать Россию за это несправедливо, заявил посол в США Анатолий Антонов.Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил сожаления из-за решения России по зерновой сделке и призвал Москву вернуться к участию в ней. Президент США Джо Байден назвал решение России "возмутительным", предположив, что такой шаг "увеличит голод".Россия, отметил посол, не может, невзирая на вопросы безопасности, продолжать участие в сделке в условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов. "В приостановке реализации сделки несправедливо осуждать Россию. Это произошло из-за безрассудных действий украинских властей", — указал дипломат.Антонов также напомнил, что половина всех сухогрузов уходила в развитые страны, а нуждающиеся в зерне государства — Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан — получали лишь около трех процентов от поставок.В субботу Россия официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими, как утверждают в ведомстве, руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.Россия выразила координатору ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле озабоченность по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках черноморской зерновой инициативы. Перед этим Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в сделке, эта информация доведена до делегаций Украины и Турции.Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в нынешнем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в этом сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
https://ria.ru/20221030/blinken-1827841374.html
https://ria.ru/20221030/zerno-1827834841.html
https://ria.ru/20221030/bayden-1827828998.html
россия
севастополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анатолий антонов, энтони блинкен, владимир путин, севастополь, украина, оон, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Анатолий Антонов, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Севастополь, Украина, ООН, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
04:59 30.10.2022 (обновлено: 10:16 30.10.2022)
 
Антонов ответил на обвинения в адрес России из-за зерновой сделки

Посол Антонов: несправедливо осуждать Москву за приостановку продуктовой сделки

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Москва приостановила участие в продуктовой сделке из-за безрассудных действий украинских властей, осуждать Россию за это несправедливо, заявил посол в США Анатолий Антонов.

"Реакция Вашингтона на произошедшую террористическую атаку на порт Севастополя поистине возмущает. Мы не увидели никакого осуждения безрассудных действий киевского режима. <...> Опять все свели к ложным обвинениям нашей страны в обострении мировой продовольственной проблемы", — говорится в распространенном комментарии дипломата.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил сожаления из-за решения России по зерновой сделке и призвал Москву вернуться к участию в ней. Президент США Джо Байден назвал решение России "возмутительным", предположив, что такой шаг "увеличит голод".
Россия, отметил посол, не может, невзирая на вопросы безопасности, продолжать участие в сделке в условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов. "В приостановке реализации сделки несправедливо осуждать Россию. Это произошло из-за безрассудных действий украинских властей", — указал дипломат.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
04:50
Блинкен призвал Россию вернуться в зерновую сделку
Антонов также напомнил, что половина всех сухогрузов уходила в развитые страны, а нуждающиеся в зерне государства — Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан — получали лишь около трех процентов от поставок.
В субботу Россия официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими, как утверждают в ведомстве, руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
01:32
В СКЦ не договорились о движении судов в рамках "продуктовой сделки"
Россия выразила координатору ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле озабоченность по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках черноморской зерновой инициативы. Перед этим Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в сделке, эта информация доведена до делегаций Украины и Турции.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в нынешнем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в этом сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
00:09
Байден назвал "возмутительным" решение России по зерновой сделке
 
РоссияАнатолий АнтоновЭнтони БлинкенВладимир ПутинСевастопольУкраинаООНМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала