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Пасечник призвал чиновников внимательно относиться к проблемам граждан - РИА Новости, 30.10.2022
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Пасечник призвал чиновников внимательно относиться к проблемам граждан
Пасечник призвал чиновников внимательно относиться к проблемам граждан - РИА Новости, 30.10.2022
Пасечник призвал чиновников внимательно относиться к проблемам граждан
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал чиновников на местах относиться к проблемам обращающихся к ним граждан "с человеческим... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:52
2022-10-30T15:52
луганская народная республика
рубежное
леонид пасечник
общество
россия
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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал чиновников на местах относиться к проблемам обращающихся к ним граждан "с человеческим участием"."Тысячи наших людей оказались в тяжелой жизненной ситуации из-за действий киевских силовиков: пострадали физически, остались без дома, потеряли родных. Мы должны быть внимательны к проблемам наших граждан. Особенно это касается чиновников, долг которых служить людям... Я требую внимания и человеческого участия от тех, кто призван на гражданскую государственную службу" - написал Пасечник в своем Telegram-канале, напомнив, что проблемы пострадавших являются общим делом.Врио главы ЛНР привел пример помощи местных властей одному из жителей города Рубежное. Пасечник отметил, что такая работа будет продолжена.
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луганская народная республика, рубежное, леонид пасечник, общество, россия
Луганская Народная Республика, Рубежное, Леонид Пасечник, Общество, Россия
15:52 30.10.2022
 
Пасечник призвал чиновников внимательно относиться к проблемам граждан

Пасечник призвал чиновников проявлять "человеческое участие" к проблемам граждан

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВрио главы ЛНР Леонид Пасечник
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал чиновников на местах относиться к проблемам обращающихся к ним граждан "с человеческим участием".
"Тысячи наших людей оказались в тяжелой жизненной ситуации из-за действий киевских силовиков: пострадали физически, остались без дома, потеряли родных. Мы должны быть внимательны к проблемам наших граждан. Особенно это касается чиновников, долг которых служить людям... Я требую внимания и человеческого участия от тех, кто призван на гражданскую государственную службу" - написал Пасечник в своем Telegram-канале, напомнив, что проблемы пострадавших являются общим делом.
Врио главы ЛНР привел пример помощи местных властей одному из жителей города Рубежное. Пасечник отметил, что такая работа будет продолжена.
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Луганская Народная РеспубликаРубежноеЛеонид ПасечникОбществоРоссия
 
 
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