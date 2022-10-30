https://ria.ru/20221030/pasechnik-1827907190.html
Пасечник призвал чиновников внимательно относиться к проблемам граждан
Пасечник призвал чиновников внимательно относиться к проблемам граждан - РИА Новости, 30.10.2022
Пасечник призвал чиновников внимательно относиться к проблемам граждан
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал чиновников на местах относиться к проблемам обращающихся к ним граждан "с человеческим... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:52
2022-10-30T15:52
2022-10-30T15:52
луганская народная республика
рубежное
леонид пасечник
общество
россия
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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал чиновников на местах относиться к проблемам обращающихся к ним граждан "с человеческим участием"."Тысячи наших людей оказались в тяжелой жизненной ситуации из-за действий киевских силовиков: пострадали физически, остались без дома, потеряли родных. Мы должны быть внимательны к проблемам наших граждан. Особенно это касается чиновников, долг которых служить людям... Я требую внимания и человеческого участия от тех, кто призван на гражданскую государственную службу" - написал Пасечник в своем Telegram-канале, напомнив, что проблемы пострадавших являются общим делом.Врио главы ЛНР привел пример помощи местных властей одному из жителей города Рубежное. Пасечник отметил, что такая работа будет продолжена.
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луганская народная республика, рубежное, леонид пасечник, общество, россия
Луганская Народная Республика, Рубежное, Леонид Пасечник, Общество, Россия
Пасечник призвал чиновников внимательно относиться к проблемам граждан
Пасечник призвал чиновников проявлять "человеческое участие" к проблемам граждан