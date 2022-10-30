https://ria.ru/20221030/pasechnik-1827907190.html

Пасечник призвал чиновников внимательно относиться к проблемам граждан

Пасечник призвал чиновников внимательно относиться к проблемам граждан - РИА Новости, 30.10.2022

Пасечник призвал чиновников внимательно относиться к проблемам граждан

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал чиновников на местах относиться к проблемам обращающихся к ним граждан "с человеческим... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T15:52

2022-10-30T15:52

2022-10-30T15:52

луганская народная республика

рубежное

леонид пасечник

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795722404_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_264ec54ee8b10183f4d0ca2dc6000b21.jpg

ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал чиновников на местах относиться к проблемам обращающихся к ним граждан "с человеческим участием"."Тысячи наших людей оказались в тяжелой жизненной ситуации из-за действий киевских силовиков: пострадали физически, остались без дома, потеряли родных. Мы должны быть внимательны к проблемам наших граждан. Особенно это касается чиновников, долг которых служить людям... Я требую внимания и человеческого участия от тех, кто призван на гражданскую государственную службу" - написал Пасечник в своем Telegram-канале, напомнив, что проблемы пострадавших являются общим делом.Врио главы ЛНР привел пример помощи местных властей одному из жителей города Рубежное. Пасечник отметил, что такая работа будет продолжена.

https://ria.ru/20221028/mfts-1827464563.html

луганская народная республика

рубежное

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, рубежное, леонид пасечник, общество, россия