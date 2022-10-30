https://ria.ru/20221030/oruzhie-1827891013.html
Поставляемое Киеву оружие попадает к преступникам, заявили в Финляндии
Поставляемое Киеву оружие попадает к преступникам, заявили в Финляндии - РИА Новости, 30.10.2022
Поставляемое Киеву оружие попадает к преступникам, заявили в Финляндии
Центральная криминальная полиция Финляндии располагает оперативными данными о том, что оружие, поставляемое Киеву, попало к преступникам в Финляндии, сообщает... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T13:57
2022-10-30T13:57
2022-10-30T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
финляндия
евросоюз
европол
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 окт - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии располагает оперативными данными о том, что оружие, поставляемое Киеву, попало к преступникам в Финляндии, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на слова инспектора полиции Кристера Альгрена."У нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии. Оружие, поставляемое Украине, также было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах", - отметил он.Данная информация касается, в частности, штурмовых винтовок. Более подробная информация об оружии, попавшем в Финляндию, недоступна по причинам секретности и ведущегося расследования, уточняется в сообщении."У нас есть много разведданных о том, что преступные организации очень заинтересованы в оружии, поставленном Украине", - сказал Альгрен.Уточняется, что летом Европол, европейское полицейское агентство, выпустил предупреждение, что международные преступные группировки пытаются контрабандой переправить огнестрельное оружие и боеприпасы из Украины в страны ЕС. Помимо винтовок, по данным Европола, спросом пользуются пистолеты, гранаты и боевые дроны.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221030/zapad-1827766012.html
https://ria.ru/20221030/makeev-1827875524.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, финляндия, евросоюз, европол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Финляндия, Евросоюз, Европол
Поставляемое Киеву оружие попадает к преступникам, заявили в Финляндии
Полиция Финляндии: оружие, поставляемое Западом Киеву, попадает в руки преступникам