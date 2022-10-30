https://ria.ru/20221030/obstrel-1827868870.html

Украинские войска обстреляли мост в поселке Краснореченское в ЛНР

Украинские войска обстреляли мост в поселке Краснореченское в ЛНР - РИА Новости, 30.10.2022

Украинские войска обстреляли мост в поселке Краснореченское в ЛНР

Войска Киева обстреляли из артиллерийских орудий мост в поселке Краснореченское Луганской народной республики, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T10:35

2022-10-30T10:35

2022-10-30T10:35

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

луганская народная республика

киев

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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Войска Киева обстреляли из артиллерийских орудий мост в поселке Краснореченское Луганской народной республики, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В результате артиллерийского удара получил серьезные повреждения мост через реку Красная в населенном пункте Краснореченское, расположенного севернее Кременной", - сообщил Марочко в своем Telegram-канале.В сообщении отмечается, что данный мост использовался исключительно гражданским населением. До обстрела инженерное сооружение было в аварийном состоянии и по нему можно было проехать только на легковом автомобиле.

https://ria.ru/20221029/obstrely-1827782067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, андрей марочко, луганская народная республика, киев