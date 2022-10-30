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Украинские войска обстреляли мост в поселке Краснореченское в ЛНР - РИА Новости, 30.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/obstrel-1827868870.html
Украинские войска обстреляли мост в поселке Краснореченское в ЛНР
Украинские войска обстреляли мост в поселке Краснореченское в ЛНР - РИА Новости, 30.10.2022
Украинские войска обстреляли мост в поселке Краснореченское в ЛНР
Войска Киева обстреляли из артиллерийских орудий мост в поселке Краснореченское Луганской народной республики, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T10:35
2022-10-30T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
киев
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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Войска Киева обстреляли из артиллерийских орудий мост в поселке Краснореченское Луганской народной республики, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В результате артиллерийского удара получил серьезные повреждения мост через реку Красная в населенном пункте Краснореченское, расположенного севернее Кременной", - сообщил Марочко в своем Telegram-канале.В сообщении отмечается, что данный мост использовался исключительно гражданским населением. До обстрела инженерное сооружение было в аварийном состоянии и по нему можно было проехать только на легковом автомобиле.
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луганская народная республика
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Киев
10:35 30.10.2022
 
Украинские войска обстреляли мост в поселке Краснореченское в ЛНР

Украинские войска обстреляли мост в поселке Краснореченское в ЛНР из артиллерийских орудий

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Войска Киева обстреляли из артиллерийских орудий мост в поселке Краснореченское Луганской народной республики, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В результате артиллерийского удара получил серьезные повреждения мост через реку Красная в населенном пункте Краснореченское, расположенного севернее Кременной", - сообщил Марочко в своем Telegram-канале.
В сообщении отмечается, что данный мост использовался исключительно гражданским населением. До обстрела инженерное сооружение было в аварийном состоянии и по нему можно было проехать только на легковом автомобиле.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаКиев
 
 
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