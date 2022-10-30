https://ria.ru/20221030/obstrel-1827868870.html
Украинские войска обстреляли мост в поселке Краснореченское в ЛНР
Украинские войска обстреляли мост в поселке Краснореченское в ЛНР - РИА Новости, 30.10.2022
Украинские войска обстреляли мост в поселке Краснореченское в ЛНР
Войска Киева обстреляли из артиллерийских орудий мост в поселке Краснореченское Луганской народной республики, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T10:35
2022-10-30T10:35
2022-10-30T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_5ccbbb915bfe331db26923b9dbdc5c8a.jpg
ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Войска Киева обстреляли из артиллерийских орудий мост в поселке Краснореченское Луганской народной республики, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В результате артиллерийского удара получил серьезные повреждения мост через реку Красная в населенном пункте Краснореченское, расположенного севернее Кременной", - сообщил Марочко в своем Telegram-канале.В сообщении отмечается, что данный мост использовался исключительно гражданским населением. До обстрела инженерное сооружение было в аварийном состоянии и по нему можно было проехать только на легковом автомобиле.
https://ria.ru/20221029/obstrely-1827782067.html
луганская народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_129:0:2640:1883_1920x0_80_0_0_74c7803ffd77bd2fafba7632e649d4a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей марочко, луганская народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Киев
Украинские войска обстреляли мост в поселке Краснореченское в ЛНР
Украинские войска обстреляли мост в поселке Краснореченское в ЛНР из артиллерийских орудий