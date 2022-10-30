В Магадане открыли реконструированный монумент "Маска Скорби"
Церемонию "Забвению не подлежат" провели в Магадане в честь Дня памяти жертв репрессий
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в медиабанк"Маска Скорби" - мемориал в Магадане, посвященный памяти жертв политических репрессий
"Маска Скорби" - мемориал в Магадане, посвященный памяти жертв политических репрессий. Архивное фото
МАГАДАН, 30 окт – РИА Новости. Церемонию "Забвению не подлежат" провели в Магадане в воскресенье в честь Дня памяти жертв политических репрессий, в его рамках открыли монумент "Маска Скорби" Эрнста Неизвестного, который реконструировали последние два года.
Монумент "Маска Скорби" впервые открыли в 1996 году на сопке Крутая, где во времена ГУЛАГа находилась "Транзитка" - перевалочный пункт, с которого заключенных отправляли по разным колымским лагерям. Центральная скульптура мемориала - это стилизованное лицо человека, из левого глаза которого текут слезы в виде маленьких масок. В последние годы монумент стал разрушаться, его решили покрыть защитным слоем, но подрядчики неудачно покрасили памятник корабельной краской.
"Сейчас там если есть какие-то замечания, это к тому, как правильно должно быть все расположено. Наши музейщики трепетно относятся к деталям. Но главное то, что монумент восстановлен так, как замышлял этот памятник, эту скульптуру Эрнст Неизвестный. Для нас это было очень важно, потому что это и есть реальная все-таки память. Верность каким-то историческим событиям", - рассказал РИА Новости губернатор Магаданской области Сергей Носов.