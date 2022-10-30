https://ria.ru/20221030/magadan-1827851025.html

В Магадане открыли реконструированный монумент "Маска Скорби"

В Магадане открыли реконструированный монумент "Маска Скорби" - РИА Новости, 30.10.2022

В Магадане открыли реконструированный монумент "Маска Скорби"

Церемонию "Забвению не подлежат" провели в Магадане в воскресенье в честь Дня памяти жертв политических репрессий, в его рамках открыли монумент "Маска Скорби"... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T08:13

2022-10-30T08:13

2022-10-30T08:13

эрнст неизвестный

сергей носов

магаданская область

магадан

гулаг

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МАГАДАН, 30 окт – РИА Новости. Церемонию "Забвению не подлежат" провели в Магадане в воскресенье в честь Дня памяти жертв политических репрессий, в его рамках открыли монумент "Маска Скорби" Эрнста Неизвестного, который реконструировали последние два года.Монумент "Маска Скорби" впервые открыли в 1996 году на сопке Крутая, где во времена ГУЛАГа находилась "Транзитка" - перевалочный пункт, с которого заключенных отправляли по разным колымским лагерям. Центральная скульптура мемориала - это стилизованное лицо человека, из левого глаза которого текут слезы в виде маленьких масок. В последние годы монумент стал разрушаться, его решили покрыть защитным слоем, но подрядчики неудачно покрасили памятник корабельной краской."Сейчас там если есть какие-то замечания, это к тому, как правильно должно быть все расположено. Наши музейщики трепетно относятся к деталям. Но главное то, что монумент восстановлен так, как замышлял этот памятник, эту скульптуру Эрнст Неизвестный. Для нас это было очень важно, потому что это и есть реальная все-таки память. Верность каким-то историческим событиям", - рассказал РИА Новости губернатор Магаданской области Сергей Носов.

https://ria.ru/20221030/repressii-1827189648.html

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Дарья Буймова

эрнст неизвестный, сергей носов, магаданская область, магадан, гулаг, общество