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В Магадане открыли реконструированный монумент "Маска Скорби" - РИА Новости, 30.10.2022
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В Магадане открыли реконструированный монумент "Маска Скорби"
В Магадане открыли реконструированный монумент "Маска Скорби" - РИА Новости, 30.10.2022
В Магадане открыли реконструированный монумент "Маска Скорби"
Церемонию "Забвению не подлежат" провели в Магадане в воскресенье в честь Дня памяти жертв политических репрессий, в его рамках открыли монумент "Маска Скорби"... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T08:13
2022-10-30T08:13
эрнст неизвестный
сергей носов
магаданская область
магадан
гулаг
общество
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МАГАДАН, 30 окт – РИА Новости. Церемонию "Забвению не подлежат" провели в Магадане в воскресенье в честь Дня памяти жертв политических репрессий, в его рамках открыли монумент "Маска Скорби" Эрнста Неизвестного, который реконструировали последние два года.Монумент "Маска Скорби" впервые открыли в 1996 году на сопке Крутая, где во времена ГУЛАГа находилась "Транзитка" - перевалочный пункт, с которого заключенных отправляли по разным колымским лагерям. Центральная скульптура мемориала - это стилизованное лицо человека, из левого глаза которого текут слезы в виде маленьких масок. В последние годы монумент стал разрушаться, его решили покрыть защитным слоем, но подрядчики неудачно покрасили памятник корабельной краской."Сейчас там если есть какие-то замечания, это к тому, как правильно должно быть все расположено. Наши музейщики трепетно относятся к деталям. Но главное то, что монумент восстановлен так, как замышлял этот памятник, эту скульптуру Эрнст Неизвестный. Для нас это было очень важно, потому что это и есть реальная все-таки память. Верность каким-то историческим событиям", - рассказал РИА Новости губернатор Магаданской области Сергей Носов.
https://ria.ru/20221030/repressii-1827189648.html
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эрнст неизвестный, сергей носов, магаданская область, магадан, гулаг, общество
Эрнст Неизвестный, Сергей Носов, Магаданская область, Магадан, ГУЛаг, Общество
08:13 30.10.2022
 
В Магадане открыли реконструированный монумент "Маска Скорби"

Церемонию "Забвению не подлежат" провели в Магадане в честь Дня памяти жертв репрессий

© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в медиабанк"Маска Скорби" - мемориал в Магадане, посвященный памяти жертв политических репрессий
Маска Скорби - мемориал в Магадане, посвященный памяти жертв политических репрессий - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Борис Бабанов
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"Маска Скорби" - мемориал в Магадане, посвященный памяти жертв политических репрессий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 30 окт – РИА Новости. Церемонию "Забвению не подлежат" провели в Магадане в воскресенье в честь Дня памяти жертв политических репрессий, в его рамках открыли монумент "Маска Скорби" Эрнста Неизвестного, который реконструировали последние два года.
Монумент "Маска Скорби" впервые открыли в 1996 году на сопке Крутая, где во времена ГУЛАГа находилась "Транзитка" - перевалочный пункт, с которого заключенных отправляли по разным колымским лагерям. Центральная скульптура мемориала - это стилизованное лицо человека, из левого глаза которого текут слезы в виде маленьких масок. В последние годы монумент стал разрушаться, его решили покрыть защитным слоем, но подрядчики неудачно покрасили памятник корабельной краской.
"Сейчас там если есть какие-то замечания, это к тому, как правильно должно быть все расположено. Наши музейщики трепетно относятся к деталям. Но главное то, что монумент восстановлен так, как замышлял этот памятник, эту скульптуру Эрнст Неизвестный. Для нас это было очень важно, потому что это и есть реальная все-таки память. Верность каким-то историческим событиям", - рассказал РИА Новости губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Женщина во время акции Колокол памяти у мемориала Стена скорби на проспекте Сахарова в Москве в День памяти жертв политических репрессий - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
03:03
День памяти жертв политических репрессий
 
Эрнст НеизвестныйСергей НосовМагаданская областьМагаданГУЛагОбщество
 
 
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