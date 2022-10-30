https://ria.ru/20221030/krym-1827890039.html

Поезда тура "Крымский вояж" отменили до Нового года

Поезда тура "Крымский вояж" отменили до Нового года - РИА Новости, 30.10.2022

Поезда тура "Крымский вояж" отменили до Нового года

Оператор пассажирских перевозок в Крым "Гранд сервис экспресс" отменил поезда в Крым в рамках тура "Крымский вояж" на ближайшие три даты, отправление... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T13:43

2022-10-30T13:43

2022-10-30T13:43

туризм

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симферополь

воронеж

гранд сервис экспресс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Оператор пассажирских перевозок в Крым "Гранд сервис экспресс" отменил поезда в Крым в рамках тура "Крымский вояж" на ближайшие три даты, отправление новогоднего туристического поезда на полуостров остается в графике, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее оператор открыл продажи тура "Крымский вояж" на туристическом поезде, на котором можно отправиться в путешествие по городам полуострова из Москвы, Воронежа и Ростова-на-Дону. Поезд сформирован из комфортабельных двухэтажных купейных вагонов и вагона СВ, оборудованных душем. В состав поезда также включен вагон-ресторан. Поездки запланированы на 31 октября, 28 ноября, 12, 29 декабря 2022 года, а также 5 января, 20 февраля, 6 марта, 3, 10, 17 апреля 2023 года."В связи с продлением режима ограничения полетов в аэропорт Симферополя АО ТК "Гранд сервис экспресс" уже назначил два дополнительных поезда в Симферополь: из Москвы (165/166) и из Санкт-Петербурга (169/170). Кроме того, рассматривается вопрос о дальнейшем назначении дополнительных поездов или пополнения схем курсирующих поездов. В этой связи, для обеспечения необходимого количества подвижного состава, поезд "Крымский вояж" отменяется на три даты, в том числе 31 октября", - говорится в сообщении пресс-службы.Деньги уже возвращены покупателям отмененных туров. На Новый год "Крымский вояж" остается в графике, уточнили в компании.

https://ria.ru/20221008/bilety-1822499361.html

https://ria.ru/20220725/krym-1804764687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, симферополь, воронеж, гранд сервис экспресс , общество