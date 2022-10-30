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Поезда тура "Крымский вояж" отменили до Нового года - РИА Новости, 30.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221030/krym-1827890039.html
Поезда тура "Крымский вояж" отменили до Нового года
Поезда тура "Крымский вояж" отменили до Нового года - РИА Новости, 30.10.2022
Поезда тура "Крымский вояж" отменили до Нового года
Оператор пассажирских перевозок в Крым "Гранд сервис экспресс" отменил поезда в Крым в рамках тура "Крымский вояж" на ближайшие три даты, отправление... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T13:43
2022-10-30T13:43
туризм
москва
симферополь
воронеж
гранд сервис экспресс
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Оператор пассажирских перевозок в Крым "Гранд сервис экспресс" отменил поезда в Крым в рамках тура "Крымский вояж" на ближайшие три даты, отправление новогоднего туристического поезда на полуостров остается в графике, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее оператор открыл продажи тура "Крымский вояж" на туристическом поезде, на котором можно отправиться в путешествие по городам полуострова из Москвы, Воронежа и Ростова-на-Дону. Поезд сформирован из комфортабельных двухэтажных купейных вагонов и вагона СВ, оборудованных душем. В состав поезда также включен вагон-ресторан. Поездки запланированы на 31 октября, 28 ноября, 12, 29 декабря 2022 года, а также 5 января, 20 февраля, 6 марта, 3, 10, 17 апреля 2023 года."В связи с продлением режима ограничения полетов в аэропорт Симферополя АО ТК "Гранд сервис экспресс" уже назначил два дополнительных поезда в Симферополь: из Москвы (165/166) и из Санкт-Петербурга (169/170). Кроме того, рассматривается вопрос о дальнейшем назначении дополнительных поездов или пополнения схем курсирующих поездов. В этой связи, для обеспечения необходимого количества подвижного состава, поезд "Крымский вояж" отменяется на три даты, в том числе 31 октября", - говорится в сообщении пресс-службы.Деньги уже возвращены покупателям отмененных туров. На Новый год "Крымский вояж" остается в графике, уточнили в компании.
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москва, симферополь, воронеж, гранд сервис экспресс , общество
Туризм, Москва, Симферополь, Воронеж, Гранд Сервис Экспресс , Общество
13:43 30.10.2022
 
Поезда тура "Крымский вояж" отменили до Нового года

Оператор "Гранд сервис экспресс" отменил поезда по туру "Крымский вояж" на ближайшие даты

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкПоезд "Таврия"
Поезд Таврия - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Поезд "Таврия". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Оператор пассажирских перевозок в Крым "Гранд сервис экспресс" отменил поезда в Крым в рамках тура "Крымский вояж" на ближайшие три даты, отправление новогоднего туристического поезда на полуостров остается в графике, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее оператор открыл продажи тура "Крымский вояж" на туристическом поезде, на котором можно отправиться в путешествие по городам полуострова из Москвы, Воронежа и Ростова-на-Дону. Поезд сформирован из комфортабельных двухэтажных купейных вагонов и вагона СВ, оборудованных душем. В состав поезда также включен вагон-ресторан. Поездки запланированы на 31 октября, 28 ноября, 12, 29 декабря 2022 года, а также 5 января, 20 февраля, 6 марта, 3, 10, 17 апреля 2023 года.
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"В связи с продлением режима ограничения полетов в аэропорт Симферополя АО ТК "Гранд сервис экспресс" уже назначил два дополнительных поезда в Симферополь: из Москвы (165/166) и из Санкт-Петербурга (169/170). Кроме того, рассматривается вопрос о дальнейшем назначении дополнительных поездов или пополнения схем курсирующих поездов. В этой связи, для обеспечения необходимого количества подвижного состава, поезд "Крымский вояж" отменяется на три даты, в том числе 31 октября", - говорится в сообщении пресс-службы.
Деньги уже возвращены покупателям отмененных туров. На Новый год "Крымский вояж" остается в графике, уточнили в компании.
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