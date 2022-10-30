https://ria.ru/20221030/kirienko-1827957564.html
Мир только вступил в период масштабных изменений, заявил Кириенко
Мир только вступил в период масштабных изменений, заявил Кириенко - РИА Новости, 30.10.2022
Мир только вступил в период масштабных изменений, заявил Кириенко
Происходящие на глазах всего мира глобальные изменения тектонического масштаба еще не завершились, человечество еще только вступило в период этих изменений,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T20:59
2022-10-30T20:59
2022-10-30T21:02
сергей кириенко
россия
в мире
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СОЧИ, 30 окт - РИА Новости. Происходящие на глазах всего мира глобальные изменения тектонического масштаба еще не завершились, человечество еще только вступило в период этих изменений, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Мир меняется на наших глазах. Он уже изменился, и эти изменения необратимы... Но, пожалуй... эти изменения не закончены несмотря на всю их тектоническую масштабность. Мы только вступили в период таких масштабных изменений, которые затрагивают практически все сферы человеческой жизни - климат, изменения технологий, очевидные изменения системы политического устройства", - сказал Кириенко на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук.
https://ria.ru/20221030/kirienko-1827957674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кириенко, россия, в мире
Сергей Кириенко, Россия, В мире
20:59 30.10.2022 (обновлено: 21:02 30.10.2022)
Мир только вступил в период масштабных изменений, заявил Кириенко
Кириенко: человечество еще только вступило в период изменений тектонического масштаба