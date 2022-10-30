Рейтинг@Mail.ru
Мир только вступил в период масштабных изменений, заявил Кириенко - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221030/kirienko-1827957564.html
Мир только вступил в период масштабных изменений, заявил Кириенко
Мир только вступил в период масштабных изменений, заявил Кириенко - РИА Новости, 30.10.2022
Мир только вступил в период масштабных изменений, заявил Кириенко
Происходящие на глазах всего мира глобальные изменения тектонического масштаба еще не завершились, человечество еще только вступило в период этих изменений,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T20:59
2022-10-30T21:02
сергей кириенко
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_0:30:2000:1155_1920x0_80_0_0_ebc71f4dbb9493a32f74be0831494ad0.jpg
СОЧИ, 30 окт - РИА Новости. Происходящие на глазах всего мира глобальные изменения тектонического масштаба еще не завершились, человечество еще только вступило в период этих изменений, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Мир меняется на наших глазах. Он уже изменился, и эти изменения необратимы... Но, пожалуй... эти изменения не закончены несмотря на всю их тектоническую масштабность. Мы только вступили в период таких масштабных изменений, которые затрагивают практически все сферы человеческой жизни - климат, изменения технологий, очевидные изменения системы политического устройства", - сказал Кириенко на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук.
https://ria.ru/20221030/kirienko-1827957674.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_297:0:2000:1277_1920x0_80_0_0_7a618829211f6c6251be0d6063c83bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей кириенко, россия, в мире
Сергей Кириенко, Россия, В мире
20:59 30.10.2022 (обновлено: 21:02 30.10.2022)
 
Мир только вступил в период масштабных изменений, заявил Кириенко

Кириенко: человечество еще только вступило в период изменений тектонического масштаба

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 30 окт - РИА Новости. Происходящие на глазах всего мира глобальные изменения тектонического масштаба еще не завершились, человечество еще только вступило в период этих изменений, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Мир меняется на наших глазах. Он уже изменился, и эти изменения необратимы... Но, пожалуй... эти изменения не закончены несмотря на всю их тектоническую масштабность. Мы только вступили в период таких масштабных изменений, которые затрагивают практически все сферы человеческой жизни - климат, изменения технологий, очевидные изменения системы политического устройства", - сказал Кириенко на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 21:01
Кириенко заявил, что против России ведется война широким фронтом
 
Сергей КириенкоРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала