https://ria.ru/20221030/kirienko-1827957564.html

Мир только вступил в период масштабных изменений, заявил Кириенко

Мир только вступил в период масштабных изменений, заявил Кириенко - РИА Новости, 30.10.2022

Мир только вступил в период масштабных изменений, заявил Кириенко

Происходящие на глазах всего мира глобальные изменения тектонического масштаба еще не завершились, человечество еще только вступило в период этих изменений,... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T20:59

2022-10-30T20:59

2022-10-30T21:02

сергей кириенко

россия

в мире

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СОЧИ, 30 окт - РИА Новости. Происходящие на глазах всего мира глобальные изменения тектонического масштаба еще не завершились, человечество еще только вступило в период этих изменений, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Мир меняется на наших глазах. Он уже изменился, и эти изменения необратимы... Но, пожалуй... эти изменения не закончены несмотря на всю их тектоническую масштабность. Мы только вступили в период таких масштабных изменений, которые затрагивают практически все сферы человеческой жизни - климат, изменения технологий, очевидные изменения системы политического устройства", - сказал Кириенко на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук.

https://ria.ru/20221030/kirienko-1827957674.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей кириенко, россия, в мире