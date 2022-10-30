https://ria.ru/20221030/khellouina-1827889251.html

​​В Совфеде высказались против празднования Хэллоуина

​​В Совфеде высказались против празднования Хэллоуина - РИА Новости, 30.10.2022

​​В Совфеде высказались против празднования Хэллоуина

Организовывать "дьявольские утехи" в период, когда российские военные рискуя жизнью борются на Украине с "нечистью", которая обрела форму неонацизма и... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T13:37

2022-10-30T13:37

2022-10-30T13:37

общество

андрей климов

россия

украина

совет федерации рф

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​​МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Организовывать "дьявольские утехи" в период, когда российские военные рискуя жизнью борются на Украине с "нечистью", которая обрела форму неонацизма и русофобии, приличным людям негоже, высказался о праздновании Хэллоуина в России глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Что такое пресловутый Хэллоуин, успевший прижиться на российской земле тоже? Cвятости в ежегодном октябрьском шабаше нет и не было. Хочется спросить: а какого, прости Господи, у нас-то это празднуют?! Весело? Модно? Как у них, на "прогрессивном" западе?", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По словам политика, культ смерти продолжает присутствовать в западном духовном пространстве со времен средневековья. "Но неужели нам с некрофильством по пути? Сомневаюсь", - добавил он."А вот организовывать дьявольские утехи в период, когда наши бойцы, рискуя жизнью борются в бывшей УССР с нечистью (шайтанами), которая обрела форму неонацизма и смертоносной русофобии, приличным людям негоже. Сказанное, полагаю вопросом не только сугубо религиозным, но и морально-нравственным, особенно важным в период отечественной духовной мобилизации", - подчеркнул Климов.

https://ria.ru/20221026/kultura-1827005322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, андрей климов, россия, украина, совет федерации рф