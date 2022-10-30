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​​В Совфеде высказались против празднования Хэллоуина - РИА Новости, 30.10.2022
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​​В Совфеде высказались против празднования Хэллоуина
​​В Совфеде высказались против празднования Хэллоуина - РИА Новости, 30.10.2022
​​В Совфеде высказались против празднования Хэллоуина
Организовывать "дьявольские утехи" в период, когда российские военные рискуя жизнью борются на Украине с "нечистью", которая обрела форму неонацизма и... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T13:37
2022-10-30T13:37
общество
андрей климов
россия
украина
совет федерации рф
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​​МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Организовывать "дьявольские утехи" в период, когда российские военные рискуя жизнью борются на Украине с "нечистью", которая обрела форму неонацизма и русофобии, приличным людям негоже, высказался о праздновании Хэллоуина в России глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Что такое пресловутый Хэллоуин, успевший прижиться на российской земле тоже? Cвятости в ежегодном октябрьском шабаше нет и не было. Хочется спросить: а какого, прости Господи, у нас-то это празднуют?! Весело? Модно? Как у них, на "прогрессивном" западе?", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По словам политика, культ смерти продолжает присутствовать в западном духовном пространстве со времен средневековья. "Но неужели нам с некрофильством по пути? Сомневаюсь", - добавил он."А вот организовывать дьявольские утехи в период, когда наши бойцы, рискуя жизнью борются в бывшей УССР с нечистью (шайтанами), которая обрела форму неонацизма и смертоносной русофобии, приличным людям негоже. Сказанное, полагаю вопросом не только сугубо религиозным, но и морально-нравственным, особенно важным в период отечественной духовной мобилизации", - подчеркнул Климов.
https://ria.ru/20221026/kultura-1827005322.html
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общество, андрей климов, россия, украина, совет федерации рф
Общество, Андрей Климов, Россия, Украина, Совет Федерации РФ
13:37 30.10.2022
 
​​В Совфеде высказались против празднования Хэллоуина

Сенатор Климов высказался против празднования Хэллоуина в России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкТыква во время празднования Хэллоуина
Тыква во время празднования Хэллоуина - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Тыква во время празднования Хэллоуина. Архивное фото
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​​МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Организовывать "дьявольские утехи" в период, когда российские военные рискуя жизнью борются на Украине с "нечистью", которая обрела форму неонацизма и русофобии, приличным людям негоже, высказался о праздновании Хэллоуина в России глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Что такое пресловутый Хэллоуин, успевший прижиться на российской земле тоже? Cвятости в ежегодном октябрьском шабаше нет и не было. Хочется спросить: а какого, прости Господи, у нас-то это празднуют?! Весело? Модно? Как у них, на "прогрессивном" западе?", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам политика, культ смерти продолжает присутствовать в западном духовном пространстве со времен средневековья. "Но неужели нам с некрофильством по пути? Сомневаюсь", - добавил он.
"А вот организовывать дьявольские утехи в период, когда наши бойцы, рискуя жизнью борются в бывшей УССР с нечистью (шайтанами), которая обрела форму неонацизма и смертоносной русофобии, приличным людям негоже. Сказанное, полагаю вопросом не только сугубо религиозным, но и морально-нравственным, особенно важным в период отечественной духовной мобилизации", - подчеркнул Климов.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 17:47
В Совфеде назвали Хэллоуин частью современной антидуховной культуры
 
ОбществоАндрей КлимовРоссияУкраинаСовет Федерации РФ
 
 
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