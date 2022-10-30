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При обрушении моста в Индии погибли не менее сорока человек, сообщили СМИ
При обрушении моста в Индии погибли не менее сорока человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.10.2022
При обрушении моста в Индии погибли не менее сорока человек, сообщили СМИ
По меньшей мере 40 человек погибли и более ста пропали без вести при обрушении подвесного моста в штате Гуджарат в Индии, сообщил телеканал Odisha TV. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T18:17
2022-10-30T18:17
2022-10-30T20:01
индия
в мире
происшествия
нарендра моди
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 окт — РИА Новости. По меньшей мере 40 человек погибли и более ста пропали без вести при обрушении подвесного моста в штате Гуджарат в Индии, сообщил телеканал Odisha TV.Уточняется, что последние два года мост на плотине Мачху в Морби был закрыт. Его вновь открыли после реконструкции всего день назад. По данным телеканала, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети.Как сообщило издание Hindi со ссылкой на местную администрацию, после обрушения в реку упали не менее 350 человек.Позже правительство штата Гуджарат взяло на себя ответственность за инцидент."Мост был отремонтирован на прошлой неделе. Мы тоже в шоке. Мы изучаем этот вопрос", — сказал государственный министр труда и занятости Бриеш Мерья в интервью NDTV.Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь. Также он дал указание выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а раненым — по 50 тысяч.По данным местных властей, оказание помощи осложняется сильным течением реки, а также ночным временем. На место отправлены команды пожарных из Морби и окрестных городов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, в мире, происшествия, нарендра моди
Индия, В мире, Происшествия, Нарендра Моди
18:17 30.10.2022 (обновлено: 20:01 30.10.2022)
При обрушении моста в Индии погибли не менее сорока человек, сообщили СМИ
Odisha TV: при обрушении моста в Индии погибли сорок человек и более ста пропали без вести
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 окт — РИА Новости.
По меньшей мере 40 человек погибли и более ста пропали без вести при обрушении подвесного моста в штате Гуджарат в Индии, сообщил
телеканал Odisha TV.
Уточняется, что последние два года мост на плотине Мачху в Морби был закрыт. Его вновь открыли после реконструкции всего день назад. По данным телеканала, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети.
Как сообщило издание Hindi со ссылкой на местную администрацию, после обрушения в реку упали не менее 350 человек.
Позже правительство штата Гуджарат взяло на себя ответственность за инцидент.
"Мост был отремонтирован на прошлой неделе. Мы тоже в шоке. Мы изучаем этот вопрос", — сказал государственный министр труда и занятости Бриеш Мерья в интервью NDTV.
Премьер-министр Нарендра Моди
распорядился оказать всю необходимую помощь. Также он дал указание выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а раненым — по 50 тысяч.
По данным местных властей, оказание помощи осложняется сильным течением реки, а также ночным временем. На место отправлены команды пожарных из Морби и окрестных городов.