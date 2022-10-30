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При обрушении моста в Индии погибли не менее сорока человек, сообщили СМИ

При обрушении моста в Индии погибли не менее сорока человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.10.2022

При обрушении моста в Индии погибли не менее сорока человек, сообщили СМИ

По меньшей мере 40 человек погибли и более ста пропали без вести при обрушении подвесного моста в штате Гуджарат в Индии, сообщил телеканал Odisha TV. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T18:17

2022-10-30T18:17

2022-10-30T20:01

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 окт — РИА Новости. По меньшей мере 40 человек погибли и более ста пропали без вести при обрушении подвесного моста в штате Гуджарат в Индии, сообщил телеканал Odisha TV.Уточняется, что последние два года мост на плотине Мачху в Морби был закрыт. Его вновь открыли после реконструкции всего день назад. По данным телеканала, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети.Как сообщило издание Hindi со ссылкой на местную администрацию, после обрушения в реку упали не менее 350 человек.Позже правительство штата Гуджарат взяло на себя ответственность за инцидент."Мост был отремонтирован на прошлой неделе. Мы тоже в шоке. Мы изучаем этот вопрос", — сказал государственный министр труда и занятости Бриеш Мерья в интервью NDTV.Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь. Также он дал указание выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а раненым — по 50 тысяч.По данным местных властей, оказание помощи осложняется сильным течением реки, а также ночным временем. На место отправлены команды пожарных из Морби и окрестных городов.

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индия, в мире, происшествия, нарендра моди