https://ria.ru/20221030/goroskop-1827496518.html

Есть, обниматься, играть, спать: как разные знаки зодиака снимают стресс

Есть, обниматься, играть, спать: как разные знаки зодиака снимают стресс - РИА Новости, 30.10.2022

Есть, обниматься, играть, спать: как разные знаки зодиака снимают стресс

Астролог рассказал, как представители разных знаков зодиака избавляются от напряжения после стрессовых периодов, пишет Times of India. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T06:01

2022-10-30T06:01

2022-10-30T06:01

культура

новости культуры

стиль жизни

гороскоп

знаки зодиака

стресс

психология личности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827438086_0:63:3099:1806_1920x0_80_0_0_1da742d4ea7f3a7ba74ad125c7ca3780.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Астролог рассказал, как представители разных знаков зодиака избавляются от напряжения после стрессовых периодов, пишет Times of India.Овны выбирают игры, коктейли и газированные напитки.Тельцы заказывают любимые блюда на дом. Близнецам снять стресс помогает чтение. Много чтения.Чтобы успокоиться, Ракам нужно обнять любимого человека. Львы борются с эмоциональной нагрузкой в тренажерном зале. А могут и сходить на занятия по зумбе.Девам просто нужно хорошо выспаться.Сериалы — лекарство от стресса для Весов. Скорпионам подходит плавание. Комедийные шоу помогают расслабиться Стрельцам. Чашка кофе — средство от стресса для Козерогов. Водолеи включают успокаивающую музыку. А Рыбы занимаются любовью, чтобы расслабиться.

https://ria.ru/20221023/goroskop-1825730634.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака, стресс, психология личности