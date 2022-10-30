https://ria.ru/20221030/goroskop-1827496518.html
Есть, обниматься, играть, спать: как разные знаки зодиака снимают стресс
Есть, обниматься, играть, спать: как разные знаки зодиака снимают стресс - РИА Новости, 30.10.2022
Есть, обниматься, играть, спать: как разные знаки зодиака снимают стресс
Астролог рассказал, как представители разных знаков зодиака избавляются от напряжения после стрессовых периодов, пишет Times of India. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T06:01
2022-10-30T06:01
2022-10-30T06:01
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Астролог рассказал, как представители разных знаков зодиака избавляются от напряжения после стрессовых периодов, пишет Times of India.Овны выбирают игры, коктейли и газированные напитки.Тельцы заказывают любимые блюда на дом. Близнецам снять стресс помогает чтение. Много чтения.Чтобы успокоиться, Ракам нужно обнять любимого человека. Львы борются с эмоциональной нагрузкой в тренажерном зале. А могут и сходить на занятия по зумбе.Девам просто нужно хорошо выспаться.Сериалы — лекарство от стресса для Весов. Скорпионам подходит плавание. Комедийные шоу помогают расслабиться Стрельцам. Чашка кофе — средство от стресса для Козерогов. Водолеи включают успокаивающую музыку. А Рыбы занимаются любовью, чтобы расслабиться.
https://ria.ru/20221023/goroskop-1825730634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака, стресс, психология личности
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака, стресс, психология личности
Есть, обниматься, играть, спать: как разные знаки зодиака снимают стресс
Весы смотрят сериалы, чтобы справиться со стрессом, заявил астролог
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Астролог рассказал, как представители разных знаков зодиака избавляются от напряжения после стрессовых периодов, пишет
Times of India.
Овны выбирают игры, коктейли и газированные напитки.
Тельцы заказывают любимые блюда на дом.
Близнецам снять стресс помогает чтение. Много чтения.
Чтобы успокоиться, Ракам нужно обнять любимого человека.
Львы борются с эмоциональной нагрузкой в тренажерном зале. А могут и сходить на занятия по зумбе.
Девам просто нужно хорошо выспаться.
Сериалы — лекарство от стресса для Весов.
Скорпионам подходит плавание.
Комедийные шоу помогают расслабиться Стрельцам.
Чашка кофе — средство от стресса для Козерогов.
Водолеи включают успокаивающую музыку.
А Рыбы занимаются любовью, чтобы расслабиться.