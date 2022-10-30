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Есть, обниматься, играть, спать: как разные знаки зодиака снимают стресс - РИА Новости, 30.10.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Есть, обниматься, играть, спать: как разные знаки зодиака снимают стресс
Есть, обниматься, играть, спать: как разные знаки зодиака снимают стресс - РИА Новости, 30.10.2022
Есть, обниматься, играть, спать: как разные знаки зодиака снимают стресс
Астролог рассказал, как представители разных знаков зодиака избавляются от напряжения после стрессовых периодов, пишет Times of India. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T06:01
2022-10-30T06:01
культура
новости культуры
стиль жизни
гороскоп
знаки зодиака
стресс
психология личности
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Астролог рассказал, как представители разных знаков зодиака избавляются от напряжения после стрессовых периодов, пишет Times of India.Овны выбирают игры, коктейли и газированные напитки.Тельцы заказывают любимые блюда на дом. Близнецам снять стресс помогает чтение. Много чтения.Чтобы успокоиться, Ракам нужно обнять любимого человека. Львы борются с эмоциональной нагрузкой в тренажерном зале. А могут и сходить на занятия по зумбе.Девам просто нужно хорошо выспаться.Сериалы — лекарство от стресса для Весов. Скорпионам подходит плавание. Комедийные шоу помогают расслабиться Стрельцам. Чашка кофе — средство от стресса для Козерогов. Водолеи включают успокаивающую музыку. А Рыбы занимаются любовью, чтобы расслабиться.
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новости культуры, стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака, стресс, психология личности
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака, стресс, психология личности
06:01 30.10.2022
 
Есть, обниматься, играть, спать: как разные знаки зодиака снимают стресс

Весы смотрят сериалы, чтобы справиться со стрессом, заявил астролог

© Фото : freepik/master1305Девушка занимается йогой
Девушка занимается йогой - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Фото : freepik/master1305
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Астролог рассказал, как представители разных знаков зодиака избавляются от напряжения после стрессовых периодов, пишет Times of India.
Овны выбирают игры, коктейли и газированные напитки.
Тельцы заказывают любимые блюда на дом.
Близнецам снять стресс помогает чтение. Много чтения.
Чтобы успокоиться, Ракам нужно обнять любимого человека.
Львы борются с эмоциональной нагрузкой в тренажерном зале. А могут и сходить на занятия по зумбе.
Девам просто нужно хорошо выспаться.
Сериалы — лекарство от стресса для Весов.
Скорпионам подходит плавание.
Комедийные шоу помогают расслабиться Стрельцам.
Чашка кофе — средство от стресса для Козерогов.
Водолеи включают успокаивающую музыку.
А Рыбы занимаются любовью, чтобы расслабиться.
Часовая башня Святого Марка, Венеция - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
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КультураНовости культурыСтиль жизнигороскопзнаки зодиакастресспсихология личности
 
 
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