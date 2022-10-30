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Число погибших при давке в Сеуле россиянок увеличилось до трех

Число погибших при давке в Сеуле россиянок увеличилось до трех - РИА Новости, 30.10.2022

Число погибших при давке в Сеуле россиянок увеличилось до трех

Число погибших россиянок в давке в Сеуле увеличилось до трех — умерла госпитализированная ранее женщина, сообщили РИА Новости в посольстве России в Южной Корее. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T07:53

2022-10-30T07:53

2022-10-30T10:11

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сеул

россия

южная корея

давка в сеуле

туризм

новости - туризм

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СЕУЛ, 31 окт — РИА Новости. Число погибших россиянок в давке в Сеуле увеличилось до трех — умерла госпитализированная ранее женщина, сообщили РИА Новости в посольстве России в Южной Корее."Всего три гражданки России погибли. Последняя погибшая — та, что числилась пострадавшей. Ее нашли родственники. Скончалась в больнице", — сказал сотрудник диппредставительства.Там уточнили, что все девушки были моложе 30 лет.Ранее сообщалось о двух погибших и одной пострадавшей российских гражданках.В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, еще 82 пострадали. Среди погибших — 19 иностранцев. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.Давка началась рядом с отелем Hamilton примерно с 22:22 субботы (16:22 мск). Переулок, который выходит на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть из-за напора толпы.Как сообщает телеканал JTBC со ссылкой на анонимные источники, несмотря на давку, люди продолжали скапливаться в том узком переулке, так как не знали о случившемся либо игнорировали этот факт.

сеул

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южная корея

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