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Число погибших при давке в Сеуле россиянок увеличилось до трех - РИА Новости, 30.10.2022
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Туризм
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Число погибших при давке в Сеуле россиянок увеличилось до трех
Число погибших при давке в Сеуле россиянок увеличилось до трех - РИА Новости, 30.10.2022
Число погибших при давке в Сеуле россиянок увеличилось до трех
Число погибших россиянок в давке в Сеуле увеличилось до трех — умерла госпитализированная ранее женщина, сообщили РИА Новости в посольстве России в Южной Корее. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T07:53
2022-10-30T10:11
юн сок ель
сеул
россия
южная корея
давка в сеуле
туризм
новости - туризм
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СЕУЛ, 31 окт — РИА Новости. Число погибших россиянок в давке в Сеуле увеличилось до трех — умерла госпитализированная ранее женщина, сообщили РИА Новости в посольстве России в Южной Корее."Всего три гражданки России погибли. Последняя погибшая — та, что числилась пострадавшей. Ее нашли родственники. Скончалась в больнице", — сказал сотрудник диппредставительства.Там уточнили, что все девушки были моложе 30 лет.Ранее сообщалось о двух погибших и одной пострадавшей российских гражданках.В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, еще 82 пострадали. Среди погибших — 19 иностранцев. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.Давка началась рядом с отелем Hamilton примерно с 22:22 субботы (16:22 мск). Переулок, который выходит на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть из-за напора толпы.Как сообщает телеканал JTBC со ссылкой на анонимные источники, несмотря на давку, люди продолжали скапливаться в том узком переулке, так как не знали о случившемся либо игнорировали этот факт.
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юн сок ель, сеул, россия, южная корея, давка в сеуле, новости - туризм
Юн Сок Ель, Сеул, Россия, Южная Корея, Давка в Сеуле, Туризм, Новости - Туризм
07:53 30.10.2022 (обновлено: 10:11 30.10.2022)
 
Число погибших при давке в Сеуле россиянок увеличилось до трех

Посольство в Южной Корее сообщило о гибели третьей россиянки после давки в Сеуле

© AP Photo / Lee Jin-manПолицейские на месте происшествия в Сеуле, где произошла давка
Полицейские на месте происшествия в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 31 окт — РИА Новости. Число погибших россиянок в давке в Сеуле увеличилось до трех — умерла госпитализированная ранее женщина, сообщили РИА Новости в посольстве России в Южной Корее.
"Всего три гражданки России погибли. Последняя погибшая — та, что числилась пострадавшей. Ее нашли родственники. Скончалась в больнице", — сказал сотрудник диппредставительства.
Там уточнили, что все девушки были моложе 30 лет.
Ранее сообщалось о двух погибших и одной пострадавшей российских гражданках.
В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, еще 82 пострадали. Среди погибших — 19 иностранцев. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.
Давка началась рядом с отелем Hamilton примерно с 22:22 субботы (16:22 мск). Переулок, который выходит на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть из-за напора толпы.
Как сообщает телеканал JTBC со ссылкой на анонимные источники, несмотря на давку, люди продолжали скапливаться в том узком переулке, так как не знали о случившемся либо игнорировали этот факт.
© AP Photo / Lee Jin-manСпасатели несут пострадавшего на улице рядом с местом происшествия в Сеуле, где произошла давка
Спасатели несут пострадавшего на улице рядом с местом происшествия в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Спасатели несут пострадавшего на улице рядом с местом происшествия в Сеуле, где произошла давка
 
ТуризмЮн Сок ЕльСеулРоссияЮжная КореяДавка в СеулеНовости - Туризм
 
 
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