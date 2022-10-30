Лавров заявил о попытках Германии избежать ответственности за нацизм
Ларов назвал попытки Германии избежать ответственности за нацизм опасной тенденцией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что считает опасной тенденцией попытки немецких политиков избежать ответственность за нацизм и события Второй мировой войны.
"Мы уже давно, задолго до начала специальной военной операции, начали ощущать в контактах с немецкими коллегами, что они различными методами и в разных выражениях проводят четкую мысль. "Дорогие коллеги, мы – немцы со всеми за все расплатились и больше никому ничего не должны. Поэтому хватит нас упрекать за то, что было во время Второй мировой войны". Это достаточно опасная тенденция", - заявил он в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса" на Первом канале.
"Сейчас многие в Германии, включая министра иностранных дел, пытаются заявлять, что немцы никогда не забудут о тех преступлениях, которые совершил этот народ во время правления Гитлера в период Третьего рейха, но при этом продолжают утверждать, что они со всеми рассчитались", - добавил министр.
При этом он отметил, что в Европе появились деятели, "пытающиеся достаточно безответственно играть с темой ядерного оружия".
"В феврале занимавший тогда пост министра иностранных дел Франции Ле Дриан "напоминал", что России надо не забывать, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. Главнокомандующий ВВС Германии Герхартц "вдруг" заявил, что натовцы должны готовиться к ядерной войне и применению ядерного оружия. Обращаясь к главе российского государства (Владимиру) Путину, он сказал, чтобы наш президент не смел тягаться с ними. Из уст немца это весьма показательное заявление", - заявил Лавров.
Лавров добавил, что он не берет в расчет тему репараций, которую сейчас вслед за Польшей греки начали "поднимать на щит".
"Говорю об ответственности за мирное развитие континента и за "невозрождение" нацизма, который, к сожалению, сейчас возрождается достаточно быстро, прежде всего на той самой Украине, поддерживаемой немцами. Заявление... (Владимира) Зеленского о том, что было ошибкой отказываться от ядерного оружия, не вызвало никакой осуждающей реакции со стороны его западных покровителей", - отметил он.
Он подчеркнул, что значительное количество граждан России происходят из семей, которые так или иначе участвовали в Великой Отечественной войне.
"Из-за огромного количества жертв и в силу жертвенности, продемонстрированную советским многонациональным народом, эта память священна. Именно это отличает нас от тех, кто начинает легкомысленно обращаться с темой ядерного оружия", - заключил Лавров.