https://ria.ru/20221030/germaniya-1827884244.html

Лавров заявил о попытках Германии избежать ответственности за нацизм

Лавров заявил о попытках Германии избежать ответственности за нацизм - РИА Новости, 30.10.2022

Лавров заявил о попытках Германии избежать ответственности за нацизм

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что считает опасной тенденцией попытки немецких политиков избежать ответственность за нацизм и события Второй... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T12:47

2022-10-30T12:47

2022-10-30T12:47

вторая мировая война (1939-1945)

сергей лавров

германия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что считает опасной тенденцией попытки немецких политиков избежать ответственность за нацизм и события Второй мировой войны."Мы уже давно, задолго до начала специальной военной операции, начали ощущать в контактах с немецкими коллегами, что они различными методами и в разных выражениях проводят четкую мысль. "Дорогие коллеги, мы – немцы со всеми за все расплатились и больше никому ничего не должны. Поэтому хватит нас упрекать за то, что было во время Второй мировой войны". Это достаточно опасная тенденция", - заявил он в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса" на Первом канале."Сейчас многие в Германии, включая министра иностранных дел, пытаются заявлять, что немцы никогда не забудут о тех преступлениях, которые совершил этот народ во время правления Гитлера в период Третьего рейха, но при этом продолжают утверждать, что они со всеми рассчитались", - добавил министр.При этом он отметил, что в Европе появились деятели, "пытающиеся достаточно безответственно играть с темой ядерного оружия"."В феврале занимавший тогда пост министра иностранных дел Франции Ле Дриан "напоминал", что России надо не забывать, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. Главнокомандующий ВВС Германии Герхартц "вдруг" заявил, что натовцы должны готовиться к ядерной войне и применению ядерного оружия. Обращаясь к главе российского государства (Владимиру) Путину, он сказал, чтобы наш президент не смел тягаться с ними. Из уст немца это весьма показательное заявление", - заявил Лавров.Лавров добавил, что он не берет в расчет тему репараций, которую сейчас вслед за Польшей греки начали "поднимать на щит"."Говорю об ответственности за мирное развитие континента и за "невозрождение" нацизма, который, к сожалению, сейчас возрождается достаточно быстро, прежде всего на той самой Украине, поддерживаемой немцами. Заявление... (Владимира) Зеленского о том, что было ошибкой отказываться от ядерного оружия, не вызвало никакой осуждающей реакции со стороны его западных покровителей", - отметил он.Он подчеркнул, что значительное количество граждан России происходят из семей, которые так или иначе участвовали в Великой Отечественной войне."Из-за огромного количества жертв и в силу жертвенности, продемонстрированную советским многонациональным народом, эта память священна. Именно это отличает нас от тех, кто начинает легкомысленно обращаться с темой ядерного оружия", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20221030/sholts-1827808375.html

https://ria.ru/20221030/zapad-1827766012.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вторая мировая война (1939-1945), сергей лавров, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика