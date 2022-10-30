https://ria.ru/20221030/davka-1827840434.html
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 151 человека
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 151 человека - РИА Новости, 30.10.2022
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 151 человека
Число погибших при давке в столице Южной Корее Сеуле во время празднования Хэллоуина выросло до 151 человека, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T04:25
2022-10-30T04:25
2022-10-30T09:06
в мире
южная корея
давка в сеуле
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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Число погибших при давке в столице Южной Корее Сеуле во время празднования Хэллоуина выросло до 151 человека, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на данные штаба спасательных служб.Ранее говорилось о 149 погибших.По данным пожарной службы Сеула, давка начала образовываться примерно с 22.22 субботы (16.22 мск) в узком переулке в сеульском районе Итхэвон, где проходили множественные вечеринки по случаю Хэллоуина, что вызвало скопление народа. Местные власти сообщили, что получают сообщения о пропавших без вести людях в результате ситуации в Итхэвоне и передают заявления полиции. Уже получено 270 заявок. Телеканал YTN сообщал, что заявки стали принимать только с 5.00 (23.00 мск субботы). Местом инцидента стал переулок шириной около 4 метров, который соединяет центральную улицу района с дорогой, где расположены популярные рестораны. Он отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть при напоре сзади. Также, по сообщениям очевидцев, на дороге валялся мусор и было разлито "что-то скользкое".
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в мире, южная корея, давка в сеуле
В мире, Южная Корея, Давка в Сеуле
04:25 30.10.2022 (обновлено: 09:06 30.10.2022)
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 151 человека
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 151, пострадали 82 человека
СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Число погибших при давке в столице Южной Корее Сеуле во время празднования Хэллоуина выросло до 151 человека, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на данные штаба спасательных служб.
Ранее говорилось о 149 погибших.
По данным пожарной службы Сеула, давка начала образовываться примерно с 22.22 субботы (16.22 мск) в узком переулке в сеульском районе Итхэвон, где проходили множественные вечеринки по случаю Хэллоуина, что вызвало скопление народа. Местные власти сообщили, что получают сообщения о пропавших без вести людях в результате ситуации в Итхэвоне и передают заявления полиции. Уже получено 270 заявок. Телеканал YTN сообщал, что заявки стали принимать только с 5.00 (23.00 мск субботы).
Местом инцидента стал переулок шириной около 4 метров, который соединяет центральную улицу района с дорогой, где расположены популярные рестораны. Он отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть при напоре сзади. Также, по сообщениям очевидцев, на дороге валялся мусор и было разлито "что-то скользкое".