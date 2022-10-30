https://ria.ru/20221030/davka-1827837458.html

При давке в Сеуле погибли два иностранца

При давке в Сеуле погибли два иностранца - РИА Новости, 30.10.2022

При давке в Сеуле погибли два иностранца

Два иностранца погибли и еще 15 пострадали в давке в районе Итхэвон столицы Южной Кореи Сеула, где по случаю Хэллоуина скопилось большое количество народа,... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T02:31

2022-10-30T02:31

2022-10-30T10:16

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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Два иностранца погибли и еще 15 пострадали в давке в районе Итхэвон столицы Южной Кореи Сеула, где по случаю Хэллоуина скопилось большое количество народа, сообщили пожарные на специальном брифинге по инциденту. При этом в посольстве РФ в Сеуле РИА Новости сообщили, что пока не располагают информацией, есть ли среди жертв россияне.Трехэтапный поиск пострадавших уже завершен, но местные власти принимают заявления о пропаже граждан.По данным пожарной службы Сеула, давка начала образовываться примерно с 22.22 субботы (16.22 мск) в сеульском районе Итхэвон. Местом инцидента стал переулок, который соединяет центральную улицу района с дорогой, где расположены множественные популярные рестораны. Он отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть при напоре сзади. Также, по сообщениям очевидцев, на дороге валялся мусор и было разлито "что-то скользкое".В посольстве РФ в Сеуле РИА Новости сообщили, что следят за происшествием, но пока не располагают информацией о гражданстве пострадавших и погибших. Россияне в связи с инцидентом в посольство не обращались.

https://ria.ru/20221030/davka-1827833974.html

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