https://ria.ru/20221030/davka-1827837458.html
При давке в Сеуле погибли два иностранца
При давке в Сеуле погибли два иностранца - РИА Новости, 30.10.2022
При давке в Сеуле погибли два иностранца
Два иностранца погибли и еще 15 пострадали в давке в районе Итхэвон столицы Южной Кореи Сеула, где по случаю Хэллоуина скопилось большое количество народа,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T02:31
2022-10-30T02:31
2022-10-30T10:16
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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Два иностранца погибли и еще 15 пострадали в давке в районе Итхэвон столицы Южной Кореи Сеула, где по случаю Хэллоуина скопилось большое количество народа, сообщили пожарные на специальном брифинге по инциденту. При этом в посольстве РФ в Сеуле РИА Новости сообщили, что пока не располагают информацией, есть ли среди жертв россияне.Трехэтапный поиск пострадавших уже завершен, но местные власти принимают заявления о пропаже граждан.По данным пожарной службы Сеула, давка начала образовываться примерно с 22.22 субботы (16.22 мск) в сеульском районе Итхэвон. Местом инцидента стал переулок, который соединяет центральную улицу района с дорогой, где расположены множественные популярные рестораны. Он отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть при напоре сзади. Также, по сообщениям очевидцев, на дороге валялся мусор и было разлито "что-то скользкое".В посольстве РФ в Сеуле РИА Новости сообщили, что следят за происшествием, но пока не располагают информацией о гражданстве пострадавших и погибших. Россияне в связи с инцидентом в посольство не обращались.
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в мире, сеул, россия, южная корея, давка в сеуле, новости - туризм
В мире, Сеул, Россия, Южная Корея, Давка в Сеуле, Туризм, Новости - Туризм
02:31 30.10.2022 (обновлено: 10:16 30.10.2022)
При давке в Сеуле погибли два иностранца
При давке в районе Итхэвон столицы Южной Кореи погибли два иностранца, еще 15 пострадали
СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Два иностранца погибли и еще 15 пострадали в давке в районе Итхэвон столицы Южной Кореи Сеула, где по случаю Хэллоуина скопилось большое количество народа, сообщили пожарные на специальном брифинге по инциденту. При этом в посольстве РФ в Сеуле РИА Новости сообщили, что пока не располагают информацией, есть ли среди жертв россияне.
"По состоянию на 6.00 (00.00 мск)... погибли 149 человек, пострадали 76, из них 19 - с тяжелыми ранениями, еще 57 - с легкими. В особенности - большинство жертв возрастом 10-30 лет, два иностранца погибли, еще 15 пострадали", - заявил начальник пожарного управления округа Ёнсан, Чхве Сон Бом на специальном брифинге.
Трехэтапный поиск пострадавших уже завершен, но местные власти принимают заявления о пропаже граждан.
По данным пожарной службы Сеула, давка начала образовываться примерно с 22.22 субботы (16.22 мск) в сеульском районе Итхэвон. Местом инцидента стал переулок, который соединяет центральную улицу района с дорогой, где расположены множественные популярные рестораны. Он отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть при напоре сзади. Также, по сообщениям очевидцев, на дороге валялся мусор и было разлито "что-то скользкое".
В посольстве РФ в Сеуле РИА Новости сообщили, что следят за происшествием, но пока не располагают информацией о гражданстве пострадавших и погибших. Россияне в связи с инцидентом в посольство не обращались.