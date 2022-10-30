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Блинкен призвал Россию вернуться в зерновую сделку - РИА Новости, 30.10.2022
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Блинкен призвал Россию вернуться в зерновую сделку
Блинкен призвал Россию вернуться в зерновую сделку - РИА Новости, 30.10.2022
Блинкен призвал Россию вернуться в зерновую сделку
США сожалеют о решении России по "зерновой сделке" и призывают РФ вернуться к участию в ней, говорится в распространенном заявлении американского... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T04:50
2022-10-30T14:03
энтони блинкен
владимир путин
василий небензя
россия
украина
севастополь
оон
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. США сожалеют о решении России по "зерновой сделке" и призывают РФ вернуться к участию в ней, говорится в распространенном заявлении американского государственного секретаря Энтони Блинкена."Мы призываем правительство России возобновить участие в инициативе, действовать в полном соответствии с договоренностью", - сообщил он.Россия, как сообщили в субботу в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины."Соединенные Штаты сожалеют о приостановке Россией участия в операциях зерновой инициативы в Черном море при посредничестве ООН", - добавил госсекретарь. Блинкен также призвал все стороны соглашения придерживаться работе "зерновой сделки", отметив, что она позволила доставить более 9 миллионов метрических тонн продовольствия по всему миру и снизить цен на продукты питания, и обвинил Россию, что та, по его мнению, "использует продовольствие в качестве оружия".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.
https://ria.ru/20221030/blinken-1827837761.html
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энтони блинкен, владимир путин, василий небензя, россия, украина, севастополь, оон, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Энтони Блинкен, Владимир Путин, Василий Небензя, Россия, Украина, Севастополь, ООН, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
04:50 30.10.2022 (обновлено: 14:03 30.10.2022)
 
Блинкен призвал Россию вернуться в зерновую сделку

Госсекретарь США Блинкен: США сожалеют о решении России по зерновой сделке

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. США сожалеют о решении России по "зерновой сделке" и призывают РФ вернуться к участию в ней, говорится в распространенном заявлении американского государственного секретаря Энтони Блинкена.
"Мы призываем правительство России возобновить участие в инициативе, действовать в полном соответствии с договоренностью", - сообщил он.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
02:36
Блинкен обсудил с главой МИД Индии российскую спецоперацию на Украине
Россия, как сообщили в субботу в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
"Соединенные Штаты сожалеют о приостановке Россией участия в операциях зерновой инициативы в Черном море при посредничестве ООН", - добавил госсекретарь. Блинкен также призвал все стороны соглашения придерживаться работе "зерновой сделки", отметив, что она позволила доставить более 9 миллионов метрических тонн продовольствия по всему миру и снизить цен на продукты питания, и обвинил Россию, что та, по его мнению, "использует продовольствие в качестве оружия".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 02:22
США будут поддерживать Украину независимо от итогов выборов, заявил Блинкен
 
Энтони БлинкенВладимир ПутинВасилий НебензяРоссияУкраинаСевастопольООНМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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