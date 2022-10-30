https://ria.ru/20221030/blinken-1827841374.html

Блинкен призвал Россию вернуться в зерновую сделку

Блинкен призвал Россию вернуться в зерновую сделку - РИА Новости, 30.10.2022

Блинкен призвал Россию вернуться в зерновую сделку

США сожалеют о решении России по "зерновой сделке" и призывают РФ вернуться к участию в ней, говорится в распространенном заявлении американского... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T04:50

2022-10-30T04:50

2022-10-30T14:03

энтони блинкен

владимир путин

василий небензя

россия

украина

севастополь

оон

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. США сожалеют о решении России по "зерновой сделке" и призывают РФ вернуться к участию в ней, говорится в распространенном заявлении американского государственного секретаря Энтони Блинкена."Мы призываем правительство России возобновить участие в инициативе, действовать в полном соответствии с договоренностью", - сообщил он.Россия, как сообщили в субботу в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины."Соединенные Штаты сожалеют о приостановке Россией участия в операциях зерновой инициативы в Черном море при посредничестве ООН", - добавил госсекретарь. Блинкен также призвал все стороны соглашения придерживаться работе "зерновой сделки", отметив, что она позволила доставить более 9 миллионов метрических тонн продовольствия по всему миру и снизить цен на продукты питания, и обвинил Россию, что та, по его мнению, "использует продовольствие в качестве оружия".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.

https://ria.ru/20221030/blinken-1827837761.html

https://ria.ru/20221028/ssha-1827392433.html

россия

украина

севастополь

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энтони блинкен, владимир путин, василий небензя, россия, украина, севастополь, оон, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)