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Россия уведомила СКЦ о проблеме безопасности судоходства в Черном море - РИА Новости, 30.10.2022
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Россия уведомила СКЦ о проблеме безопасности судоходства в Черном море
Россия уведомила СКЦ о проблеме безопасности судоходства в Черном море - РИА Новости, 30.10.2022
Россия уведомила СКЦ о проблеме безопасности судоходства в Черном море
Россия уведомила координатора ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле о своей озабоченности по поводу обеспечения безопасности движения судов в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T01:29
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ООН, 30 окт – РИА Новости. Россия уведомила координатора ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле о своей озабоченности по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", сообщила представитель СКЦ Исмини Палла.Ранее Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе.Абдулла, добавили в СКЦ, довел эту информацию до сведения турецкой и украинской делегаций в Совместном координационном центре.Ранее в субботу Россия официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.
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россия, стамбул, украина, оон
Россия, Стамбул, Украина, ООН
01:29 30.10.2022 (обновлено: 01:41 30.10.2022)
 
Россия уведомила СКЦ о проблеме безопасности судоходства в Черном море

Представитель СКЦ Палла: Россия сообщила о проблеме безопасности судоходства в Черном море

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСухогруз Razoni - первое судно, прибывающее с украинским зерном в Стамбул
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывающее с украинским зерном в Стамбул - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Сухогруз Razoni - первое судно, прибывающее с украинским зерном в Стамбул. Архивное фото
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ООН, 30 окт – РИА Новости. Россия уведомила координатора ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле о своей озабоченности по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", сообщила представитель СКЦ Исмини Палла.
Ранее Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе.

"Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла был уведомлен сегодня делегацией Российской Федерации в Совместном координационном центре (СКЦ) о своей озабоченности по поводу безопасности движения торговых судов в рамках черноморской зерновой инициативы" - сказано в сообщении.

Абдулла, добавили в СКЦ, довел эту информацию до сведения турецкой и украинской делегаций в Совместном координационном центре.
Ранее в субботу Россия официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.
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