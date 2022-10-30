https://ria.ru/20221030/bezopasnost-1827834566.html

Россия уведомила СКЦ о проблеме безопасности судоходства в Черном море

Россия уведомила СКЦ о проблеме безопасности судоходства в Черном море - РИА Новости, 30.10.2022

Россия уведомила СКЦ о проблеме безопасности судоходства в Черном море

Россия уведомила координатора ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле о своей озабоченности по поводу обеспечения безопасности движения судов в... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T01:29

2022-10-30T01:29

2022-10-30T01:41

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ООН, 30 окт – РИА Новости. Россия уведомила координатора ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле о своей озабоченности по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", сообщила представитель СКЦ Исмини Палла.Ранее Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе.Абдулла, добавили в СКЦ, довел эту информацию до сведения турецкой и украинской делегаций в Совместном координационном центре.Ранее в субботу Россия официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.

https://ria.ru/20221024/zerno-1826285977.html

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