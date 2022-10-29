Рейтинг@Mail.ru
Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил Косачев - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/zerno-1827827078.html
Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил Косачев
Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил Косачев - РИА Новости, 29.10.2022
Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил Косачев
Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T23:45
2022-10-29T23:47
экономика
константин косачев
россия
совет федерации рф
африка
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_0:108:3257:1940_1920x0_80_0_0_95d4ba3b4af18796c9bbc8bbeb141a60.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Россия приостановила участие в зерновой сделке после атаки на Севастополь.По его словам, "вне стамбульских договоренностей порядка 10,5 миллиона тонн наших зерновых уже отправлены в страны Азии и Африки"."Мы могли бы поставить зерна и удобрений намного больше, часть даже бесплатно, но гордость Запада – антироссийские санкции – действительно работают, вот только против голодающих людей в мире", - подчеркнул Косачев.
https://ria.ru/20221029/zerno-1827785307.html
россия
африка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_2a1a3f9784163e0ada3e945902a46995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, константин косачев, россия, совет федерации рф, африка, в мире, украина
Экономика, Константин Косачев, Россия, Совет Федерации РФ, Африка, В мире, Украина
23:45 29.10.2022 (обновлено: 23:47 29.10.2022)
 
Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил Косачев

Косачев заявил о готовности России полностью заместить украинское зерно на мировом рынке

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Зерно. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Россия приостановила участие в зерновой сделке после атаки на Севастополь.
"Как минимум 50 стран критически зависят от нашего зерна, включая беднейшие государства Африки. С учетом огромного урожая в стране Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, наш экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается более чем в 50 миллионов тонн", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, "вне стамбульских договоренностей порядка 10,5 миллиона тонн наших зерновых уже отправлены в страны Азии и Африки".
"Мы могли бы поставить зерна и удобрений намного больше, часть даже бесплатно, но гордость Запада – антироссийские санкции – действительно работают, вот только против голодающих людей в мире", - подчеркнул Косачев.
Судно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
Вчера, 17:50
Большую часть украинского зерна получал Евросоюз, заявил Минсельхоз
 
ЭкономикаКонстантин КосачевРоссияСовет Федерации РФАфрикаВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала