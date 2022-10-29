https://ria.ru/20221029/zerno-1827827078.html
Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил Косачев
Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил Косачев - РИА Новости, 29.10.2022
Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил Косачев
Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T23:45
2022-10-29T23:45
2022-10-29T23:47
экономика
константин косачев
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в мире
украина
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Россия приостановила участие в зерновой сделке после атаки на Севастополь.По его словам, "вне стамбульских договоренностей порядка 10,5 миллиона тонн наших зерновых уже отправлены в страны Азии и Африки"."Мы могли бы поставить зерна и удобрений намного больше, часть даже бесплатно, но гордость Запада – антироссийские санкции – действительно работают, вот только против голодающих людей в мире", - подчеркнул Косачев.
https://ria.ru/20221029/zerno-1827785307.html
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экономика, константин косачев, россия, совет федерации рф, африка, в мире, украина
Экономика, Константин Косачев, Россия, Совет Федерации РФ, Африка, В мире, Украина
23:45 29.10.2022 (обновлено: 23:47 29.10.2022)
Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил Косачев
Косачев заявил о готовности России полностью заместить украинское зерно на мировом рынке