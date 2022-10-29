https://ria.ru/20221029/zerno-1827827078.html

Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил Косачев

Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил Косачев - РИА Новости, 29.10.2022

Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил Косачев

Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T23:45

2022-10-29T23:45

2022-10-29T23:47

экономика

константин косачев

россия

совет федерации рф

африка

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_0:108:3257:1940_1920x0_80_0_0_95d4ba3b4af18796c9bbc8bbeb141a60.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Россия приостановила участие в зерновой сделке после атаки на Севастополь.По его словам, "вне стамбульских договоренностей порядка 10,5 миллиона тонн наших зерновых уже отправлены в страны Азии и Африки"."Мы могли бы поставить зерна и удобрений намного больше, часть даже бесплатно, но гордость Запада – антироссийские санкции – действительно работают, вот только против голодающих людей в мире", - подчеркнул Косачев.

https://ria.ru/20221029/zerno-1827785307.html

россия

африка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, константин косачев, россия, совет федерации рф, африка, в мире, украина