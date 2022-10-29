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Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны - РИА Новости, 29.10.2022
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Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны
Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны - РИА Новости, 29.10.2022
Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны
Российские компании, занимающиеся экспортом зерна, готовы выполнять гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T23:25
2022-10-29T23:25
экономика
россия
украина
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские компании, занимающиеся экспортом зерна, готовы выполнять гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры, сообщил РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.В свою очередь глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия готова в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн."Можно сказать, что наши экспортеры, и российские, и международные, понемногу адаптируются к деятельности в условиях скрытых санкций. Мы работаем сплоченной командой, у нас есть надежные партнеры на местах, - отметил Зернин. - Предварительные итоги октября вселяют в нас уверенность, что Россия реализует в этом сезоне свой экспортный потенциал, российское зерно дойдет до нуждающихся стран в требуемых им объемах".
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экономика, россия, украина, в мире
Экономика, Россия, Украина, В мире
23:25 29.10.2022
 
Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны

Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны и без зерновой сделки

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские компании, занимающиеся экспортом зерна, готовы выполнять гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры, сообщил РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
"Мы понимаем уровень ответственности, который ложится на экспортеров российского зерна в результате прекращения зерновой сделки. Мы готовы выполнять свою гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры", - сообщил Зернин.
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
В свою очередь глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия готова в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.
"Можно сказать, что наши экспортеры, и российские, и международные, понемногу адаптируются к деятельности в условиях скрытых санкций. Мы работаем сплоченной командой, у нас есть надежные партнеры на местах, - отметил Зернин. - Предварительные итоги октября вселяют в нас уверенность, что Россия реализует в этом сезоне свой экспортный потенциал, российское зерно дойдет до нуждающихся стран в требуемых им объемах".
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