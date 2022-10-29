https://ria.ru/20221029/zerno-1827825677.html

Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны

Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны - РИА Новости, 29.10.2022

Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны

Российские компании, занимающиеся экспортом зерна, готовы выполнять гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T23:25

2022-10-29T23:25

2022-10-29T23:25

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские компании, занимающиеся экспортом зерна, готовы выполнять гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры, сообщил РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.В свою очередь глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия готова в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн."Можно сказать, что наши экспортеры, и российские, и международные, понемногу адаптируются к деятельности в условиях скрытых санкций. Мы работаем сплоченной командой, у нас есть надежные партнеры на местах, - отметил Зернин. - Предварительные итоги октября вселяют в нас уверенность, что Россия реализует в этом сезоне свой экспортный потенциал, российское зерно дойдет до нуждающихся стран в требуемых им объемах".

https://ria.ru/20221029/zerno-1827785307.html

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экономика, россия, украина, в мире