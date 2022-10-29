17:50 29.10.2022 (обновлено: 17:55 29.10.2022)
Большую часть украинского зерна получал Евросоюз, заявил Минсельхоз
Минсельхоз: зерно с Украины, иногда до ста процентов, получал ЕС вместо нуждающихся стран
© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Суда с зерном с Украины направлялись в Италию, Испанию, Нидерланды, страны ЕС получали иногда до 100% груза вместо нуждающихся стран, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
"Мы видим, на самом деле, куда направлялись суда из Украины – это Италия, Испания, Нидерланды… По некоторым грузам – по рапсу, по кукурузе, по соевым бобам - доля стран ЕС составляет от 60% до 100%. То есть вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию", - сказал Патрушев, выступая по телеканалу "Россия 24".
Он также констатировал, что "зерновая сделка, к большому сожалению, не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле усугубила их".
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.