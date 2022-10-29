Рейтинг@Mail.ru
Большую часть украинского зерна получал Евросоюз, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/zerno-1827785307.html
Большую часть украинского зерна получал Евросоюз, заявил Минсельхоз
Большую часть украинского зерна получал Евросоюз, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 29.10.2022
Большую часть украинского зерна получал Евросоюз, заявил Минсельхоз
Суда с зерном с Украины направлялись в Италию, Испанию, Нидерланды, страны ЕС получали иногда до 100% груза вместо нуждающихся стран, заявил глава Минсельхоза... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T17:50
2022-10-29T17:55
дмитрий патрушев
экономика
украина
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808058354_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8de705ff4142287fdadea7e129c4ad63.jpg
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Суда с зерном с Украины направлялись в Италию, Испанию, Нидерланды, страны ЕС получали иногда до 100% груза вместо нуждающихся стран, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев."Мы видим, на самом деле, куда направлялись суда из Украины – это Италия, Испания, Нидерланды… По некоторым грузам – по рапсу, по кукурузе, по соевым бобам - доля стран ЕС составляет от 60% до 100%. То есть вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию", - сказал Патрушев, выступая по телеканалу "Россия 24".Он также констатировал, что "зерновая сделка, к большому сожалению, не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле усугубила их".В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808058354_8:678:1834:2048_1920x0_80_0_0_e89c89ddefee6b962b3efb5924494179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий патрушев, экономика, украина, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евросоюз
Дмитрий Патрушев, Экономика, Украина, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Евросоюз
17:50 29.10.2022 (обновлено: 17:55 29.10.2022)
 
Большую часть украинского зерна получал Евросоюз, заявил Минсельхоз

Минсельхоз: зерно с Украины, иногда до ста процентов, получал ЕС вместо нуждающихся стран

© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция
Судно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Суда с зерном с Украины направлялись в Италию, Испанию, Нидерланды, страны ЕС получали иногда до 100% груза вместо нуждающихся стран, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
"Мы видим, на самом деле, куда направлялись суда из Украины – это Италия, Испания, Нидерланды… По некоторым грузам – по рапсу, по кукурузе, по соевым бобам - доля стран ЕС составляет от 60% до 100%. То есть вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию", - сказал Патрушев, выступая по телеканалу "Россия 24".
Он также констатировал, что "зерновая сделка, к большому сожалению, не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле усугубила их".
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября, 11:46Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделке
Инфографика
Посмотреть
 
Дмитрий ПатрушевЭкономикаУкраинаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала