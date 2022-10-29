https://ria.ru/20221029/zerno-1827785307.html

Большую часть украинского зерна получал Евросоюз, заявил Минсельхоз

Большую часть украинского зерна получал Евросоюз, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 29.10.2022

Большую часть украинского зерна получал Евросоюз, заявил Минсельхоз

Суда с зерном с Украины направлялись в Италию, Испанию, Нидерланды, страны ЕС получали иногда до 100% груза вместо нуждающихся стран, заявил глава Минсельхоза... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T17:50

2022-10-29T17:50

2022-10-29T17:55

дмитрий патрушев

экономика

украина

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

евросоюз

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Суда с зерном с Украины направлялись в Италию, Испанию, Нидерланды, страны ЕС получали иногда до 100% груза вместо нуждающихся стран, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев."Мы видим, на самом деле, куда направлялись суда из Украины – это Италия, Испания, Нидерланды… По некоторым грузам – по рапсу, по кукурузе, по соевым бобам - доля стран ЕС составляет от 60% до 100%. То есть вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию", - сказал Патрушев, выступая по телеканалу "Россия 24".Он также констатировал, что "зерновая сделка, к большому сожалению, не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле усугубила их".В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий патрушев, экономика, украина, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евросоюз