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Россия готова заместить поставки украинского зерна, заявили в Минсельхозе - РИА Новости, 29.10.2022
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Россия готова заместить поставки украинского зерна, заявили в Минсельхозе
Россия готова заместить поставки украинского зерна, заявили в Минсельхозе - РИА Новости, 29.10.2022
Россия готова заместить поставки украинского зерна, заявили в Минсельхозе
Россия готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам, заявил глава Минсельхоза РФ... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T17:35
2022-10-29T18:00
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Россия готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев."С учетом урожая нынешнего года, Российская Федерация готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам", - сказал Патрушев."В текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, и экспортный потенциал в текущем сезоне мы оцениваем более чем в 50 миллионов тонн", - добавил глава Минсельхоза РФ.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
17:35 29.10.2022 (обновлено: 18:00 29.10.2022)
 
Россия готова заместить поставки украинского зерна, заявили в Минсельхозе

Глава Минсельхоза Патрушев: Россия полностью готова заместить поставки украинского зерна

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Россия готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
"С учетом урожая нынешнего года, Российская Федерация готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам", - сказал Патрушев.
"В текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, и экспортный потенциал в текущем сезоне мы оцениваем более чем в 50 миллионов тонн", - добавил глава Минсельхоза РФ.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
Судно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
17:50
Большую часть украинского зерна получал Евросоюз, заявил Минсельхоз
 
ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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