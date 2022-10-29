https://ria.ru/20221029/zerno-1827782816.html
Россия готова заместить поставки украинского зерна, заявили в Минсельхозе
Россия готова заместить поставки украинского зерна, заявили в Минсельхозе - РИА Новости, 29.10.2022
Россия готова заместить поставки украинского зерна, заявили в Минсельхозе
Россия готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам, заявил глава Минсельхоза РФ... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T17:35
2022-10-29T17:35
2022-10-29T18:00
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Россия готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев."С учетом урожая нынешнего года, Российская Федерация готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам", - сказал Патрушев."В текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, и экспортный потенциал в текущем сезоне мы оцениваем более чем в 50 миллионов тонн", - добавил глава Минсельхоза РФ.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
https://ria.ru/20221029/zerno-1827785307.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
17:35 29.10.2022 (обновлено: 18:00 29.10.2022)
Россия готова заместить поставки украинского зерна, заявили в Минсельхозе
Глава Минсельхоза Патрушев: Россия полностью готова заместить поставки украинского зерна