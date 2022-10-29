https://ria.ru/20221029/zerno-1827781009.html

Россия готова безвозмездно поставить 500 тысяч тонн зерна бедным странам

Россия готова безвозмездно поставить 500 тысяч тонн зерна бедным странам - РИА Новости, 29.10.2022

Россия готова безвозмездно поставить 500 тысяч тонн зерна бедным странам

Россия в ближайшие четыре месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T17:23

2022-10-29T17:23

2022-10-29T18:47

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Россия в ближайшие четыре месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев."С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых", - сказал Патрушев, выступая на телеканале "Россия 24".Министр уточнил, что Россия будет поставлять зерно "с участием нашего постоянного партнера – Турции"."Возвращаясь к результатам зерновой сделки, следует отметить, что за 3 с небольшим месяца ее действия действительно беднейшим, нуждающимся странам, по нашим оценкам, поставлено порядка 500 тысяч тонн зерновых", - добавил глава Минсельхоза РФ.Он уточнил, что эти страны купили зерно у Украины за свой счет.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

https://radiosputnik.ria.ru/20221029/sdelka-1827784263.html

https://ria.ru/20221029/zerno-1827785307.html

россия

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Патрушев: "Наша страна готова поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых" Россия в ближайшие четыре месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. "С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых", - сказал Патрушев, выступая на телеканале "Россия 24". Министр уточнил, что Россия будет поставлять зерно "с участием нашего постоянного партнера – Турции". 2022-10-29T17:23 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев