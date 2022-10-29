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Россия готова безвозмездно поставить 500 тысяч тонн зерна бедным странам - РИА Новости, 29.10.2022
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Россия готова безвозмездно поставить 500 тысяч тонн зерна бедным странам
Россия готова безвозмездно поставить 500 тысяч тонн зерна бедным странам - РИА Новости, 29.10.2022
Россия готова безвозмездно поставить 500 тысяч тонн зерна бедным странам
Россия в ближайшие четыре месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T17:23
2022-10-29T18:47
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Россия в ближайшие четыре месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев."С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых", - сказал Патрушев, выступая на телеканале "Россия 24".Министр уточнил, что Россия будет поставлять зерно "с участием нашего постоянного партнера – Турции"."Возвращаясь к результатам зерновой сделки, следует отметить, что за 3 с небольшим месяца ее действия действительно беднейшим, нуждающимся странам, по нашим оценкам, поставлено порядка 500 тысяч тонн зерновых", - добавил глава Минсельхоза РФ.Он уточнил, что эти страны купили зерно у Украины за свой счет.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
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Патрушев: "Наша страна готова поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых"
Россия в ближайшие четыре месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. "С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых", - сказал Патрушев, выступая на телеканале "Россия 24". Министр уточнил, что Россия будет поставлять зерно "с участием нашего постоянного партнера – Турции".
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дмитрий Патрушев
17:23 29.10.2022 (обновлено: 18:47 29.10.2022)
 
Россия готова безвозмездно поставить 500 тысяч тонн зерна бедным странам

Россия готова за четыре месяца бесплатно поставить бедным странам до 500 тысяч тонн зерна

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Россия в ближайшие четыре месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
"С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых", - сказал Патрушев, выступая на телеканале "Россия 24".
Министр уточнил, что Россия будет поставлять зерно "с участием нашего постоянного партнера – Турции".
"Возвращаясь к результатам зерновой сделки, следует отметить, что за 3 с небольшим месяца ее действия действительно беднейшим, нуждающимся странам, по нашим оценкам, поставлено порядка 500 тысяч тонн зерновых", - добавил глава Минсельхоза РФ.
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Он уточнил, что эти страны купили зерно у Украины за свой счет.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
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