17:18 29.10.2022 (обновлено: 17:31 29.10.2022)
"Мафиозный режим". Новое требование Зеленского взбесило политика из Франции
Зеленский взбесил французского политика Филиппо, потребовав 38 миллиардов долларов у ЕС
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего у Евросоюза огромную сумму денег.
"Зеленский снова просит 38 миллиардов долларов! (Глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен и Германия хотят, чтобы ЕС платил, а значит, и Франция в значительной степени! Хватит! Как долго мы еще будем разоряться ради мафиозного режима, который хочет войны?" — написал он в Twitter.
В середине октября украинский лидер выступил на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда и заявил, что для ликвидации дефицита бюджета в следующем году Киеву нужно 38 миллиардов долларов. При этом МВФ оценил потребность Украины во внешнем финансировании в три-четыре миллиарда в месяц.
В Еврокомиссии заявляли, что в этом году европейские финансовые институты выделили киевским властям почти 20 миллиардов евро, не считая военных поставок.