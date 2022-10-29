https://ria.ru/20221029/zelenskiy-1827779783.html

"Мафиозный режим". Новое требование Зеленского взбесило политика из Франции

"Мафиозный режим". Новое требование Зеленского взбесило политика из Франции - РИА Новости, 29.10.2022

"Мафиозный режим". Новое требование Зеленского взбесило политика из Франции

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего у Евросоюза огромную сумму денег. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T17:18

2022-10-29T17:18

2022-10-29T17:31

политика

франция

украина

еврокомиссия

евросоюз

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

германия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего у Евросоюза огромную сумму денег.В середине октября украинский лидер выступил на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда и заявил, что для ликвидации дефицита бюджета в следующем году Киеву нужно 38 миллиардов долларов. При этом МВФ оценил потребность Украины во внешнем финансировании в три-четыре миллиарда в месяц.В Еврокомиссии заявляли, что в этом году европейские финансовые институты выделили киевским властям почти 20 миллиардов евро, не считая военных поставок.

https://ria.ru/20221029/ukraina-1827768632.html

франция

украина

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, франция, украина, еврокомиссия, евросоюз, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, германия