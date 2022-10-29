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"Мафиозный режим". Новое требование Зеленского взбесило политика из Франции - РИА Новости, 29.10.2022
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"Мафиозный режим". Новое требование Зеленского взбесило политика из Франции
"Мафиозный режим". Новое требование Зеленского взбесило политика из Франции - РИА Новости, 29.10.2022
"Мафиозный режим". Новое требование Зеленского взбесило политика из Франции
Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего у Евросоюза огромную сумму денег. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T17:18
2022-10-29T17:31
политика
франция
украина
еврокомиссия
евросоюз
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
германия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего у Евросоюза огромную сумму денег.В середине октября украинский лидер выступил на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда и заявил, что для ликвидации дефицита бюджета в следующем году Киеву нужно 38 миллиардов долларов. При этом МВФ оценил потребность Украины во внешнем финансировании в три-четыре миллиарда в месяц.В Еврокомиссии заявляли, что в этом году европейские финансовые институты выделили киевским властям почти 20 миллиардов евро, не считая военных поставок.
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политика, франция, украина, еврокомиссия, евросоюз, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, германия
Политика, Франция, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Германия
17:18 29.10.2022 (обновлено: 17:31 29.10.2022)
 
"Мафиозный режим". Новое требование Зеленского взбесило политика из Франции

Зеленский взбесил французского политика Филиппо, потребовав 38 миллиардов долларов у ЕС

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего у Евросоюза огромную сумму денег.

"Зеленский снова просит 38 миллиардов долларов! (Глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен и Германия хотят, чтобы ЕС платил, а значит, и Франция в значительной степени! Хватит! Как долго мы еще будем разоряться ради мафиозного режима, который хочет войны?" — написал он в Twitter.

В середине октября украинский лидер выступил на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда и заявил, что для ликвидации дефицита бюджета в следующем году Киеву нужно 38 миллиардов долларов. При этом МВФ оценил потребность Украины во внешнем финансировании в три-четыре миллиарда в месяц.
В Еврокомиссии заявляли, что в этом году европейские финансовые институты выделили киевским властям почти 20 миллиардов евро, не считая военных поставок.
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