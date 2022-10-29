https://ria.ru/20221029/zaes-1827705331.html

Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы из Киева, заявили власти

Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы из Киева, заявили власти - РИА Новости, 29.10.2022

Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы из Киева, заявили власти

Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T07:44

2022-10-29T07:44

2022-10-29T07:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, киевские власти угрожают, что как только им удастся взять под контроль атомную станцию, все ее сотрудники будут подвергнуты репрессиям.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221028/zona-1827651046.html

энергодар

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