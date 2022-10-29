Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы из Киева, заявили власти
Член ГСА Запорожской области Рогов: сотрудникам ЗАЭС поступают угрозы из Киева
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Киевский режим продолжает доказывать свою варварскую и преступную сущность. Стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, они начали распространять угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, киевские власти угрожают, что как только им удастся взять под контроль атомную станцию, все ее сотрудники будут подвергнуты репрессиям.
"Запорожская область – это часть Российской Федерации, поэтому Запорожская АЭС и ее сотрудники находятся под надежной защитой", - заверил Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.