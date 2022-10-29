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Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы из Киева, заявили власти - РИА Новости, 29.10.2022
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Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы из Киева, заявили власти
Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы из Киева, заявили власти - РИА Новости, 29.10.2022
Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы из Киева, заявили власти
Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T07:44
2022-10-29T07:44
в мире
жкх
владимир рогов
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, киевские власти угрожают, что как только им удастся взять под контроль атомную станцию, все ее сотрудники будут подвергнуты репрессиям.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, жкх, владимир рогов, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, россия, украина
В мире, ЖКХ, Владимир Рогов, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Россия, Украина
07:44 29.10.2022
 
Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы из Киева, заявили власти

Член ГСА Запорожской области Рогов: сотрудникам ЗАЭС поступают угрозы из Киева

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Киевский режим продолжает доказывать свою варварскую и преступную сущность. Стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, они начали распространять угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, киевские власти угрожают, что как только им удастся взять под контроль атомную станцию, все ее сотрудники будут подвергнуты репрессиям.
"Запорожская область – это часть Российской Федерации, поэтому Запорожская АЭС и ее сотрудники находятся под надежной защитой", - заверил Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 19:16
Глава МАГАТЭ раскритиковал темпы создания защитной зоны вокруг ЗАЭС
 
В миреЖКХВладимир РоговЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭСРоссияУкраина
 
 
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