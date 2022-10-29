https://ria.ru/20221029/vzryv-1827771783.html
В столице Сомали прогремел взрыв
В столице Сомали прогремел взрыв - РИА Новости, 29.10.2022
В столице Сомали прогремел взрыв
Несколько взрывов прогремели недалеко от здания министерства образования в столице Сомали городе Могадишо, сообщает местный телеканал Dalsan TV. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:22
2022-10-29T16:22
2022-10-29T16:22
в мире
сомали
могадишо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155348/33/1553483344_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54632739a2f65c614df5c9ea834ba487.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели недалеко от здания министерства образования в столице Сомали городе Могадишо, сообщает местный телеканал Dalsan TV."(Виден) дым от взрыва в Могадишо, взрывы произошли недалеко от здания министерства образования", - говорится в сообщении.В свою очередь портал Garowe Online сообщил, что в столице Сомали произошло два взрыва.Как передает агентство SONNA, произошел подрыв двух автомобилей. Представитель национальной полиции Садик Додише заявил агентству, что имеется большое число погибших или пострадавших среди гражданского населения.
https://ria.ru/20210925/somali-1751763070.html
сомали
могадишо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155348/33/1553483344_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_28e7cdbedaa403eb7b2fb7415aba1fce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сомали, могадишо
В столице Сомали прогремел взрыв
Взрыв прогремел недалеко от министерства образования Сомали в Могадишо