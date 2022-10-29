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В столице Сомали прогремел взрыв - РИА Новости, 29.10.2022
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В столице Сомали прогремел взрыв
В столице Сомали прогремел взрыв - РИА Новости, 29.10.2022
В столице Сомали прогремел взрыв
Несколько взрывов прогремели недалеко от здания министерства образования в столице Сомали городе Могадишо, сообщает местный телеканал Dalsan TV. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:22
2022-10-29T16:22
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели недалеко от здания министерства образования в столице Сомали городе Могадишо, сообщает местный телеканал Dalsan TV."(Виден) дым от взрыва в Могадишо, взрывы произошли недалеко от здания министерства образования", - говорится в сообщении.В свою очередь портал Garowe Online сообщил, что в столице Сомали произошло два взрыва.Как передает агентство SONNA, произошел подрыв двух автомобилей. Представитель национальной полиции Садик Додише заявил агентству, что имеется большое число погибших или пострадавших среди гражданского населения.
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в мире, сомали, могадишо
В мире, Сомали, Могадишо
16:22 29.10.2022
 
В столице Сомали прогремел взрыв

Взрыв прогремел недалеко от министерства образования Сомали в Могадишо

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehВоенные в Могадишо
Военные в Могадишо - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Военные в Могадишо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели недалеко от здания министерства образования в столице Сомали городе Могадишо, сообщает местный телеканал Dalsan TV.
"(Виден) дым от взрыва в Могадишо, взрывы произошли недалеко от здания министерства образования", - говорится в сообщении.
В свою очередь портал Garowe Online сообщил, что в столице Сомали произошло два взрыва.
Как передает агентство SONNA, произошел подрыв двух автомобилей. Представитель национальной полиции Садик Додише заявил агентству, что имеется большое число погибших или пострадавших среди гражданского населения.
На месте взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте Президентского дворца в Могадишо, Сомали - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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В миреСомалиМогадишо
 
 
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