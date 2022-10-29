https://ria.ru/20221029/vzryv-1827771783.html

В столице Сомали прогремел взрыв

В столице Сомали прогремел взрыв - РИА Новости, 29.10.2022

В столице Сомали прогремел взрыв

Несколько взрывов прогремели недалеко от здания министерства образования в столице Сомали городе Могадишо, сообщает местный телеканал Dalsan TV. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T16:22

2022-10-29T16:22

2022-10-29T16:22

в мире

сомали

могадишо

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели недалеко от здания министерства образования в столице Сомали городе Могадишо, сообщает местный телеканал Dalsan TV."(Виден) дым от взрыва в Могадишо, взрывы произошли недалеко от здания министерства образования", - говорится в сообщении.В свою очередь портал Garowe Online сообщил, что в столице Сомали произошло два взрыва.Как передает агентство SONNA, произошел подрыв двух автомобилей. Представитель национальной полиции Садик Додише заявил агентству, что имеется большое число погибших или пострадавших среди гражданского населения.

https://ria.ru/20210925/somali-1751763070.html

сомали

могадишо

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сомали, могадишо