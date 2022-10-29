https://ria.ru/20221029/vosstanovlenie-1827762942.html
В Совфеде рассказали об участии России в восстановлении новых регионов
В Совфеде рассказали об участии России в восстановлении новых регионов - РИА Новости, 29.10.2022
В Совфеде рассказали об участии России в восстановлении новых регионов
О размораживании счетов России за рубежом следует говорить по итогам специальной военной операции, РФ уже восстанавливает новые субъекты, которые ранее были... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T15:08
2022-10-29T15:08
2022-10-29T15:08
владимир путин
сергей цеков
дидье рейндерс
россия
украина
европа
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. О размораживании счетов России за рубежом следует говорить по итогам специальной военной операции, РФ уже восстанавливает новые субъекты, которые ранее были частью Украины, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс сообщил, что Европа могла бы удерживать замороженные 300 миллиардов евро золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины."Когда закончится спецоперация, тогда и будем рассуждать о 300 миллиардах", - сказал сенатор.Кроме того, Россия "оказывает серьезную помощь новым регионам", восстанавливая их инфраструктуру, решая экономические и социальные вопросы.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221029/sanktsii-1827755144.html
https://ria.ru/20221009/dnr-1822596234.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, сергей цеков, дидье рейндерс, россия, украина, европа
Владимир Путин, Сергей Цеков, Дидье Рейндерс, Россия, Украина, Европа
В Совфеде рассказали об участии России в восстановлении новых регионов
Сенатор Цеков: Россия уже участвует в восстановлении новых регионов, бывших частью Украины