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В Совфеде рассказали об участии России в восстановлении новых регионов - РИА Новости, 29.10.2022
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В Совфеде рассказали об участии России в восстановлении новых регионов
В Совфеде рассказали об участии России в восстановлении новых регионов - РИА Новости, 29.10.2022
В Совфеде рассказали об участии России в восстановлении новых регионов
О размораживании счетов России за рубежом следует говорить по итогам специальной военной операции, РФ уже восстанавливает новые субъекты, которые ранее были... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T15:08
2022-10-29T15:08
владимир путин
сергей цеков
дидье рейндерс
россия
украина
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. О размораживании счетов России за рубежом следует говорить по итогам специальной военной операции, РФ уже восстанавливает новые субъекты, которые ранее были частью Украины, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс сообщил, что Европа могла бы удерживать замороженные 300 миллиардов евро золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины."Когда закончится спецоперация, тогда и будем рассуждать о 300 миллиардах", - сказал сенатор.Кроме того, Россия "оказывает серьезную помощь новым регионам", восстанавливая их инфраструктуру, решая экономические и социальные вопросы.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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владимир путин, сергей цеков, дидье рейндерс, россия, украина, европа
Владимир Путин, Сергей Цеков, Дидье Рейндерс, Россия, Украина, Европа
15:08 29.10.2022
 
В Совфеде рассказали об участии России в восстановлении новых регионов

Сенатор Цеков: Россия уже участвует в восстановлении новых регионов, бывших частью Украины

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСтроительные работы возле драматического театра в Мариуполе
Строительные работы возле драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Строительные работы возле драматического театра в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. О размораживании счетов России за рубежом следует говорить по итогам специальной военной операции, РФ уже восстанавливает новые субъекты, которые ранее были частью Украины, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс сообщил, что Европа могла бы удерживать замороженные 300 миллиардов евро золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины.
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
14:30
В Госдуме назвали неприемлемыми предварительные условия разморозки активов
"Когда закончится спецоперация, тогда и будем рассуждать о 300 миллиардах", - сказал сенатор.
Кроме того, Россия "оказывает серьезную помощь новым регионам", восстанавливая их инфраструктуру, решая экономические и социальные вопросы.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Донецк - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 13:54
Министерство образования ДНР рассчитывает на помощь бюджета России
 
Владимир ПутинСергей ЦековДидье РейндерсРоссияУкраинаЕвропа
 
 
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