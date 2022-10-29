https://ria.ru/20221029/vokal-1825657023.html

Как поют SHAMAN, Jony, Лазарев и Сюткин: разбор педагога по вокалу

Как поют SHAMAN, Jony, Лазарев и Сюткин: разбор педагога по вокалу - РИА Новости, 29.10.2022

Как поют SHAMAN, Jony, Лазарев и Сюткин: разбор педагога по вокалу

SHAMAN, Jony, Алексей Чумаков, Сергей Лазарев и Валерий Сюткин – певцы разных поколений, но каждый имеет свое уникальное звучание вокала, которые нравятся их... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T07:30

2022-10-29T07:30

2022-10-29T07:53

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

валерий сюткин

сергей лазарев

музыка

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. SHAMAN, Jony, Алексей Чумаков, Сергей Лазарев и Валерий Сюткин – певцы разных поколений, но каждый имеет свое уникальное звучание вокала, которые нравятся их слушателям. Певец, вокальный коуч, участник шоу "Голос" Егор Мускат разобрал пение исполнителей специально для РИА Новости. Jony: плаксивый звук и хрипотцаХиты Jony – это лирические песни о любви. Молодой исполнитель добивается проникновенности свих композиций грамотной вокальной подачей. Кроме того, вокальный коуч разобрал анатомию звучания Jony. "Плаксивый звук Jony достигается за счет наклона щитовидного хряща. Это кадык у мужчин, а у женщин его форма более пологая. В системе CVT, которую я использую в работе, этот режим пения называется "кёрбинг". В других методиках можно встретить название cry, от английского "плакать", или "микст". Благодаря этому диапазон мужчины становится неограниченным, и многие певцы, которых мы слышим звучащих в высокой части диапазона, используют эту технику. Также слышен твэнг – сужение надгортанной воронки", – отметил певец.SHAMAN: смешение регистров и наклон щитовидного хрящаВокальные техники Jony и SHAMAN имеют одну основу, отметил певец. "Удивительно, но это одна и та же история. Jony пел в более низкой части диапазона, поэтому звук был плотнее, условно более "грудным": область смыкания голосовых складок была больше. У SHAMAN слышится смешение грудного и головного регистров. Он поет в более высокой части диапазона, и у него звучит так называемый "микст". Для этого нужен не один год тренировок, чтобы не навредить себе", – рассказал Мускат.Как заявлял сам SHAMAN, в своем вокале он использует народное пение, так как учился именно на этом отделении. Мускат отметил, что певец, действительно, украшает свое пение этническими элементами. "Эстрадное и народное звукоизвлечение очень схожи. Разница лишь в добавлении этнических элементов в случае народного вокала. Но анатомически в исполнении SHAMAN звучит тот же наклон щитовидного хряща с добавлением твэнга. У него очень хорошая вокальная опора, или поддержка. Он это отлично контролирует", – подчеркнул вокальный коуч.Алексей Чумаков: прекрасная мелизматика и полный контроль пенияМускат назвал Алексея Чумакова самым филигранным исполнителем, который поет на русском языке. "Он очень хорошо контролирует свой вокал, у него прекрасная мелизматика, то есть украшения в пении (опевание мелодии). Здесь мы снова слышим высокий мужской голос. Алексей использует тот же режим пения на высоких нотах, что и Jony, и SHAMAN. Ничего удивительного в этом нет. Все трое, безусловно, звучат по-разному: Чумаков любит звучание soul и джазовые гармонии, у SHAMAN чаще слышен прямой звук, Jony насыщает свое пение дополнительными приемами, такими как "дисторшн". Возможно, Алексей в вокале все делает интуитивно, он давно поет, и мог сам найти то или иное звучание", – рассказал Мускат.Сергей Лазарев: овердрайв и единая стилистка Если говорить обыденным языком, у Jony и SHAMAN разные тембры: первый баритон, второй – тенор – но оба используют одни техники. Сергей Лазарев в этой системе мужских голосов тембрально ближе к SHAMAN, но использует совершенно другие приемы. "Лазарев очень хорошо подкован технически. В системе CVT этот режим пения называется "овердрайв". Найти его можно с помощью твердой атаки с добавлением так называемого "металла" – сужением всех участков гортани. Это несложная техника. В целом Сергей звучит достаточно однообразно в своих песнях, что говорит о том, что он нашел свой звук, свою стилистику, которые нравятся ему и его слушателю", – отметил певец.Валерий Сюткин: душевное пение и обаятельный сипВалерий Сюткин был наставником Егора Муската на шоу "Голос". Певец работал с мастером и назвал его исполнение, прежде всего, душевным. "Этот тот случай, когда можно отмести все техники и просто услышать душу человека. И звучит очень приятно. Он использует нейтральный режим пения, добавляя немного воздуха и сипотцу. Исполнение Валерия Миладовича очень музыкально. В пении это важно прежде всего. Можно обладать любыми техниками, но музыкантом не быть. Валерий Миладович – профессионал, джазист. Сам он, кстати, называем свой голос обаятельным сипом, и отдает себе отчет, что зачастую дело не в технике, а в обладании уникальным тембром, обаянием в голосе и наличием хороших песен", – сказал Мускат.Подкаст "Роман о шоубизе": полный разбор техникЕгор Мускат принял участие в записи подкаста "Роман о шоубизе". Более подробный разбор техник SHAMAN, Jony, Алексея Чумакова, Сергея Лазарева и Валерия Сюткина с примерами звучания от мастера вокала – слушайте в новом выпуске по ссылке.

https://ria.ru/20221028/shoubiz-1827445854.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

shaman (ярослав дронов) , валерий сюткин, сергей лазарев, музыка