Как поют SHAMAN, Jony, Лазарев и Сюткин: разбор педагога по вокалу

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. SHAMAN, Jony, Алексей Чумаков, Сергей Лазарев и Валерий Сюткин – певцы разных поколений, но каждый имеет свое уникальное звучание вокала, которые нравятся их слушателям. Певец, вокальный коуч, участник шоу "Голос" Егор Мускат разобрал пение исполнителей специально для РИА Новости. Jony: плаксивый звук и хрипотцаХиты Jony – это лирические песни о любви. Молодой исполнитель добивается проникновенности свих композиций грамотной вокальной подачей. Кроме того, вокальный коуч разобрал анатомию звучания Jony. "Плаксивый звук Jony достигается за счет наклона щитовидного хряща. Это кадык у мужчин, а у женщин его форма более пологая. В системе CVT, которую я использую в работе, этот режим пения называется "кёрбинг". В других методиках можно встретить название cry, от английского "плакать", или "микст". Благодаря этому диапазон мужчины становится неограниченным, и многие певцы, которых мы слышим звучащих в высокой части диапазона, используют эту технику. Также слышен твэнг – сужение надгортанной воронки", – отметил певец.SHAMAN: смешение регистров и наклон щитовидного хрящаВокальные техники Jony и SHAMAN имеют одну основу, отметил певец. "Удивительно, но это одна и та же история. Jony пел в более низкой части диапазона, поэтому звук был плотнее, условно более "грудным": область смыкания голосовых складок была больше. У SHAMAN слышится смешение грудного и головного регистров. Он поет в более высокой части диапазона, и у него звучит так называемый "микст". Для этого нужен не один год тренировок, чтобы не навредить себе", – рассказал Мускат.Как заявлял сам SHAMAN, в своем вокале он использует народное пение, так как учился именно на этом отделении. Мускат отметил, что певец, действительно, украшает свое пение этническими элементами. "Эстрадное и народное звукоизвлечение очень схожи. Разница лишь в добавлении этнических элементов в случае народного вокала. Но анатомически в исполнении SHAMAN звучит тот же наклон щитовидного хряща с добавлением твэнга. У него очень хорошая вокальная опора, или поддержка. Он это отлично контролирует", – подчеркнул вокальный коуч.Алексей Чумаков: прекрасная мелизматика и полный контроль пенияМускат назвал Алексея Чумакова самым филигранным исполнителем, который поет на русском языке. "Он очень хорошо контролирует свой вокал, у него прекрасная мелизматика, то есть украшения в пении (опевание мелодии). Здесь мы снова слышим высокий мужской голос. Алексей использует тот же режим пения на высоких нотах, что и Jony, и SHAMAN. Ничего удивительного в этом нет. Все трое, безусловно, звучат по-разному: Чумаков любит звучание soul и джазовые гармонии, у SHAMAN чаще слышен прямой звук, Jony насыщает свое пение дополнительными приемами, такими как "дисторшн". Возможно, Алексей в вокале все делает интуитивно, он давно поет, и мог сам найти то или иное звучание", – рассказал Мускат.Сергей Лазарев: овердрайв и единая стилистка Если говорить обыденным языком, у Jony и SHAMAN разные тембры: первый баритон, второй – тенор – но оба используют одни техники. Сергей Лазарев в этой системе мужских голосов тембрально ближе к SHAMAN, но использует совершенно другие приемы. "Лазарев очень хорошо подкован технически. В системе CVT этот режим пения называется "овердрайв". Найти его можно с помощью твердой атаки с добавлением так называемого "металла" – сужением всех участков гортани. Это несложная техника. В целом Сергей звучит достаточно однообразно в своих песнях, что говорит о том, что он нашел свой звук, свою стилистику, которые нравятся ему и его слушателю", – отметил певец.Валерий Сюткин: душевное пение и обаятельный сипВалерий Сюткин был наставником Егора Муската на шоу "Голос". Певец работал с мастером и назвал его исполнение, прежде всего, душевным. "Этот тот случай, когда можно отмести все техники и просто услышать душу человека. И звучит очень приятно. Он использует нейтральный режим пения, добавляя немного воздуха и сипотцу. Исполнение Валерия Миладовича очень музыкально. В пении это важно прежде всего. Можно обладать любыми техниками, но музыкантом не быть. Валерий Миладович – профессионал, джазист. Сам он, кстати, называем свой голос обаятельным сипом, и отдает себе отчет, что зачастую дело не в технике, а в обладании уникальным тембром, обаянием в голосе и наличием хороших песен", – сказал Мускат.Подкаст "Роман о шоубизе": полный разбор техникЕгор Мускат принял участие в записи подкаста "Роман о шоубизе". Более подробный разбор техник SHAMAN, Jony, Алексея Чумакова, Сергея Лазарева и Валерия Сюткина с примерами звучания от мастера вокала – слушайте в новом выпуске по ссылке.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. SHAMAN, Jony, Алексей Чумаков, Сергей Лазарев и Валерий Сюткин – певцы разных поколений, но каждый имеет свое уникальное звучание вокала, которые нравятся их слушателям. Певец, вокальный коуч, участник шоу "Голос" Егор Мускат разобрал пение исполнителей специально для РИА Новости.
Хиты Jony – это лирические песни о любви. Молодой исполнитель добивается проникновенности свих композиций грамотной вокальной подачей.
"В его исполнении слышится плаксивый звук, также он использует вокальный прием "дисторшн". Обычно этот эффект в вокале называют "расщеплением". Ложные голосовые связки – складки слизистой оболочки гортани, которые включаются в работу, когда нужно защитить истинные голосовые складки. Они блокируют неаккуратно изданный нами звук, благодаря работе мышц-констрикторов глотки. Как правило, мы ощущаем это, как зажим. Но вокалисты могут использовать эту часть гортани для достижения вокального эффекта, безопасного для себя, что Jony и делает", – сказал Мускат.
Кроме того, вокальный коуч разобрал анатомию звучания Jony.
"Плаксивый звук Jony достигается за счет наклона щитовидного хряща. Это кадык у мужчин, а у женщин его форма более пологая. В системе CVT, которую я использую в работе, этот режим пения называется "кёрбинг". В других методиках можно встретить название cry, от английского "плакать", или "микст". Благодаря этому диапазон мужчины становится неограниченным, и многие певцы, которых мы слышим звучащих в высокой части диапазона, используют эту технику. Также слышен твэнг – сужение надгортанной воронки", – отметил певец.
Метод Complete Vocal Technique (CVT)
Появился около 30 лет назад. В основу этого труда легли многолетние исследования вокального педагога и оперной певицы Cathrine Sadolin во главе с фониатром – доктором Julian McGlashan.
Педагоги CVT утверждают, что при правильном подходе любой человек может петь в разных стилях и жанрах: оперу, поп, рок и джаз. Мастерство развивается за счет тренировки всего вокального аппарата: голосовых связок, ротоглотки, мышц диафрагмы и других.
SHAMAN: смешение регистров и наклон щитовидного хряща
Вокальные техники Jony и SHAMAN имеют одну основу, отметил певец.
"Удивительно, но это одна и та же история. Jony пел в более низкой части диапазона, поэтому звук был плотнее, условно более "грудным": область смыкания голосовых складок была больше. У SHAMAN слышится смешение грудного и головного регистров. Он поет в более высокой части диапазона, и у него звучит так называемый "микст". Для этого нужен не один год тренировок, чтобы не навредить себе", – рассказал Мускат.
Как заявлял сам SHAMAN, в своем вокале он использует народное пение, так как учился именно на этом отделении. Мускат отметил, что певец, действительно, украшает свое пение этническими элементами.
"Эстрадное и народное звукоизвлечение очень схожи. Разница лишь в добавлении этнических элементов в случае народного вокала. Но анатомически в исполнении SHAMAN звучит тот же наклон щитовидного хряща с добавлением твэнга. У него очень хорошая вокальная опора, или поддержка. Он это отлично контролирует", – подчеркнул вокальный коуч.
Алексей Чумаков: прекрасная мелизматика и полный контроль пения
Мускат назвал Алексея Чумакова самым филигранным исполнителем, который поет на русском языке.
"Он очень хорошо контролирует свой вокал, у него прекрасная мелизматика, то есть украшения в пении (опевание мелодии). Здесь мы снова слышим высокий мужской голос. Алексей использует тот же режим пения на высоких нотах, что и Jony, и SHAMAN. Ничего удивительного в этом нет. Все трое, безусловно, звучат по-разному: Чумаков любит звучание soul и джазовые гармонии, у SHAMAN чаще слышен прямой звук, Jony насыщает свое пение дополнительными приемами, такими как "дисторшн". Возможно, Алексей в вокале все делает интуитивно, он давно поет, и мог сам найти то или иное звучание", – рассказал Мускат.
Сергей Лазарев: овердрайв и единая стилистка
Если говорить обыденным языком, у Jony и SHAMAN разные тембры: первый баритон, второй – тенор – но оба используют одни техники. Сергей Лазарев в этой системе мужских голосов тембрально ближе к SHAMAN, но использует совершенно другие приемы.
"Лазарев очень хорошо подкован технически. В системе CVT этот режим пения называется "овердрайв". Найти его можно с помощью твердой атаки с добавлением так называемого "металла" – сужением всех участков гортани. Это несложная техника. В целом Сергей звучит достаточно однообразно в своих песнях, что говорит о том, что он нашел свой звук, свою стилистику, которые нравятся ему и его слушателю", – отметил певец.
Валерий Сюткин: душевное пение и обаятельный сип
Валерий Сюткин был наставником Егора Муската на шоу "Голос". Певец работал с мастером и назвал его исполнение, прежде всего, душевным.
"Этот тот случай, когда можно отмести все техники и просто услышать душу человека. И звучит очень приятно. Он использует нейтральный режим пения, добавляя немного воздуха и сипотцу. Исполнение Валерия Миладовича очень музыкально. В пении это важно прежде всего. Можно обладать любыми техниками, но музыкантом не быть. Валерий Миладович – профессионал, джазист. Сам он, кстати, называем свой голос обаятельным сипом, и отдает себе отчет, что зачастую дело не в технике, а в обладании уникальным тембром, обаянием в голосе и наличием хороших песен", – сказал Мускат.
Подкаст "Роман о шоубизе": полный разбор техник
Егор Мускат принял участие в записи подкаста "Роман о шоубизе". Более подробный разбор техник SHAMAN, Jony, Алексея Чумакова, Сергея Лазарева и Валерия Сюткина с примерами звучания от мастера вокала – слушайте в новом выпуске по ссылке.
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