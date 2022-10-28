https://ria.ru/20221028/shoubiz-1827445854.html

SHAMAN, Jony, Лазарев и Сюткин: педагог разобрал их пение

SHAMAN, Jony, Лазарев и Сюткин: педагог разобрал их пение - РИА Новости, 28.10.2022

SHAMAN, Jony, Лазарев и Сюткин: педагог разобрал их пение

Вокал любого исполнителя – это не только природный дар, но и техника. А она имеет свои законы и связана с анатомией. Как добиваются своего уникального звучания SHAMAN, Jony, Алексей Чумаков, Сергей Лазарев и Валерий Сюткин? Разбираемся вместе с педагогом по вокалу.

2022-10-28T14:00

2022-10-28T14:00

2022-10-28T18:39

роман о шоубизе

shaman (ярослав дронов)

сергей лазарев

валерий сюткин

музыка

шоу-бизнес

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SHAMAN, Jony, Лазарев и Сюткин: педагог разобрал их пение Вокал любого исполнителя – это не только природный дар, но и техника. А она имеет свои законы и связана с анатомией. Как добиваются своего уникального звучания SHAMAN, Jony, Алексей Чумаков, Сергей Лазарев и Валерий Сюткин? Разбираемся вместе с педагогом по вокалу. audio/mpeg

SHAMAN, Jony, Лазарев и Сюткин: педагог разобрал их пение Вокал любого исполнителя – это не только природный дар, но и техника. А она имеет свои законы и связана с анатомией. Как добиваются своего уникального звучания SHAMAN, Jony, Алексей Чумаков, Сергей Лазарев и Валерий Сюткин? Разбираемся вместе с педагогом по вокалу. audio/mpeg

В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов пригласил певца, вокального коуча, участника восьмого сезона шоу "Голос" Егора Муската. Вместе они анатомически разобрали пение пятерых исполнителей. 1. Jony: плаксивость и расщепление ложных голосовых складок – 1.16. 2. SHAMAN: микст (смешение регистров) – 8.42. 3. Алексей Чумаков: полный контроль над пением – 17.01. 4. Сергей Лазарев: овердрайв и единая стилистика – 23.08. 5. Валерий Сюткин: обаятельный сип – 27.56. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

shaman (ярослав дронов) , сергей лазарев, валерий сюткин, музыка, шоу-бизнес