https://ria.ru/20221028/shoubiz-1827445854.html
SHAMAN, Jony, Лазарев и Сюткин: педагог разобрал их пение
SHAMAN, Jony, Лазарев и Сюткин: педагог разобрал их пение - РИА Новости, 28.10.2022
SHAMAN, Jony, Лазарев и Сюткин: педагог разобрал их пение
Вокал любого исполнителя – это не только природный дар, но и техника. А она имеет свои законы и связана с анатомией. Как добиваются своего уникального звучания SHAMAN, Jony, Алексей Чумаков, Сергей Лазарев и Валерий Сюткин? Разбираемся вместе с педагогом по вокалу.
2022-10-28T14:00
2022-10-28T14:00
2022-10-28T18:39
роман о шоубизе
shaman (ярослав дронов)
сергей лазарев
валерий сюткин
музыка
шоу-бизнес
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SHAMAN, Jony, Лазарев и Сюткин: педагог разобрал их пение
Вокал любого исполнителя – это не только природный дар, но и техника. А она имеет свои законы и связана с анатомией. Как добиваются своего уникального звучания SHAMAN, Jony, Алексей Чумаков, Сергей Лазарев и Валерий Сюткин? Разбираемся вместе с педагогом по вокалу.
audio/mpeg
SHAMAN, Jony, Лазарев и Сюткин: педагог разобрал их пение
Вокал любого исполнителя – это не только природный дар, но и техника. А она имеет свои законы и связана с анатомией. Как добиваются своего уникального звучания SHAMAN, Jony, Алексей Чумаков, Сергей Лазарев и Валерий Сюткин? Разбираемся вместе с педагогом по вокалу.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов пригласил певца, вокального коуча, участника восьмого сезона шоу "Голос" Егора Муската. Вместе они анатомически разобрали пение пятерых исполнителей. 1. Jony: плаксивость и расщепление ложных голосовых складок – 1.16. 2. SHAMAN: микст (смешение регистров) – 8.42. 3. Алексей Чумаков: полный контроль над пением – 17.01. 4. Сергей Лазарев: овердрайв и единая стилистика – 23.08. 5. Валерий Сюткин: обаятельный сип – 27.56. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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shaman (ярослав дронов) , сергей лазарев, валерий сюткин, музыка, шоу-бизнес
Роман о шоубизе, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Сергей Лазарев, Валерий Сюткин, Музыка, Шоу-бизнес
14:00 28.10.2022 (обновлено: 18:39 28.10.2022)
SHAMAN, Jony, Лазарев и Сюткин: педагог разобрал их пение
Вокал любого исполнителя – это не только природный дар, но и техника. А она имеет свои законы и связана с анатомией. Как добиваются своего уникального звучания SHAMAN, Jony, Алексей Чумаков, Сергей Лазарев и Валерий Сюткин? Разбираемся вместе с педагогом по вокалу.