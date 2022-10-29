08:00 29.10.2022 (обновлено: 08:11 29.10.2022)
В два пшика. Появилась возможность надежно защититься от COVID-19
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкДоброволец во время вакцинации раствором для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В медучреждения Москвы поступила назальная вакцина "Спутник", разработанная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В мэрии отмечают, что она доступна в пунктах вакцинации на базе нескольких поликлиник, в Троицкой городской больнице и ГУМе. Насадки-распылители для введения препарата уже есть в Московской, Самарской, Псковской, Курской областях и Приморском крае. Об особенностях первой в мире официально зарегистрированной назальной вакцины против COVID-19 — в материале РИА Новости.
В погоне за стерильным иммунитетом
В начале пандемии COVID-19 важно было минимизировать число тяжелых случаев. Для решения этой задачи ученые в разных странах создали несколько вариантов вакцин. Несмотря на кажущееся многообразие, принцип действия у них примерно одинаковый. Независимо от основы, все они содержат антигены — дезактивированный вирус или его фрагменты — как правило, поверхностные белки. Иммунная система воспринимает чужеродные частицы как угрозу, уничтожает их, вырабатывая антитела, а затем формирует клетки памяти, позволяющие в будущем распознать и убить подобные патогены.
Проблема в том, что традиционные внутримышечные вакцины, направленные на создание приобретенного иммунитета, не защищают от самого заражения, а привитый человек может быть носителем вируса. Чтобы прервать цепочку передачи и полностью остановить распространение инфекции, нужен, как говорят специалисты, стерильный иммунитет — защитный барьер, не позволяющий патогену проникнуть в организм.
Такую роль, по мнению ученых, могут играть назальные спрей-вакцины, поскольку они стимулируют образование иммуноглобулинов А (IgA) — антител первой линии защиты. Они присутствуют в носовой полости и верхних дыхательных путях, на слизистых оболочках и в секретах организма — слюне, пищеварительном соке, выделениях слизистой носа. Поэтому иммуноглобулины A называют еще секреторными. Если проводить аналогию с боевыми действиями, то антитела IgG, которые формируются после прививки, — это регулярные войска, вступающие в бой с врагом, проникнувшим на внутреннюю территорию, а IgA охраняют границу.
После назальной вакцины в верхних дыхательных путях также формируются клетки памяти — резидентные (постоянные) Т- и В-лимфоциты. Первые при повторной встрече с инфекцией распознают клетки, несущие чужеродные антигены, а затем сообщают об этом В-клеткам, которые уже трансформируются в антитела.
© ИнфографикаПосле назальной вакцины в носу и верхних дыхательных путях образуются антитела IgA, а также резидентные В- и Т-клетки памяти, предотвращающие распространение инфекции в легкие и выделение вируса во внешнюю среду
© Инфографика
После назальной вакцины в носу и верхних дыхательных путях образуются антитела IgA, а также резидентные В- и Т-клетки памяти, предотвращающие распространение инфекции в легкие и выделение вируса во внешнюю среду
Первая в мире
Одними из первых об изобретении назальной вакцины против COVID-19 заявили американские ученые из Университета Вашингтона в августе 2020-го. За основу они взяли вирус гриппа типа А, в геном которого вставили участок, кодирующий рецептор — связывающий домен белка-шипа коронавируса.
Сейчас более десятка назальных спреев и капель против коронавирусной инфекции проходят клинические испытания в разных странах. Большинство препаратов создали на базе векторов гриппа или аденовирусов. К последним относится раствор для интраназального применения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник"), разработанный в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По сути дела, это та же вакцина "Спутник V", только вводят ее через носовую полость с помощью специального распылителя. Вакцинация тоже двухэтапная — с интервалом в 21 день.
Минздрав России 1 апреля 2022-го зарегистрировал спрей-вакцину "Спутник", а с 8 апреля ввел ее в гражданский оборот. Она стала первой в мире официально разрешенной назальной вакциной от COVID-19. Правда, массовая прививочная кампания началась позже, когда наладили производство насадок для шприцев в достаточном количестве.
К середине августа появились первые результаты и директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что "назальная вакцина показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов, образуя мукозальный иммунитет к возбудителю".
В отличие от общего, распространяющегося на весь организм, мукозальный — это иммунитет слизистых оболочек, обеспечивающий первую линию защиты за счет продукции секреторных антител. Поэтому назальная вакцина не заменяет внутримышечную прививку от COVID-19, а дополняет ее. Полностью защищенным считается человек, прошедший полный курс инъекций, а затем получивший две порции спрея.
Специалисты рекомендуют проводить назальную вакцинацию не раньше чем через полгода после последнего укола или перенесенного ковида — независимо от количества антител. Через шесть месяцев по желанию можно пройти ревакцинацию. К сожалению, оценить уровень сформировавшихся после назальной "прививки" антител IgA в массовом порядке пока невозможно. Для этого нужны специальные исследования.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник")
Раствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник")
Важное направление
Ученые считают, что в вопросе вакцинации от COVID-19 будущее — за препаратами для защиты слизистой оболочки. По данным лондонской аналитической компании Airfinity, более 100 вакцин, формирующих мукозальный иммунитет, сейчас находятся в разработке во всем мире и около 20 прошли клинические испытания на людях. Способы доставки включают спреи, капли, аэрозоли и таблетки.
Важность направления отражена в заявлении Комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, опубликованном в январе этого года.
"Хотя современные вакцины по-прежнему эффективны в снижении риска тяжелого заболевания и смерти от COVID-19, они не полностью устраняют риск передачи всех вариантов SARS-CoV-2. Для обеспечения защиты групп высокого риска во всем мире, особенно в странах с низким уровнем вакцинации, решающее значение имеет скоординированная глобальная стратегия. <…> Быстрая разработка альтернативных составов и интраназальных вакцин может упростить доставку в ограниченные с точки зрения ресурсов или труднодоступные районы", — отмечается в документе.
Помимо России, назальные вакцины одобрены в Индии, Китае и Иране. Индийский препарат под названием iNCOVACC, разработанный компанией Bharat Biotech, вводят в виде капель в нос. Национальный медицинский регулятор разрешил применять его не только в качестве бустера, но и как двухдозовую первичную прививку.
Китайская вакцина от CanSino Biologics в Тяньцзине содержит те же ингредиенты, что и прививка от COVID-19, которая уже доступна в стране, но сделана в виде ингаляции. Жидкий препарат помещают в небулайзер и вдыхают в виде аэрозольного спрея через нос и рот. Министерство здравоохранения Китая и Национальное управление медицинской продукции одобрили его использование как бустер. Обе вакцины, как и "Спутник", используют для доставки генетического материала проверенный и абсолютно безопасный аденовирусный вектор.
Иранская белковая субъединичная вакцина в виде интраназального спрея от Исследовательского института вакцин и сывороток Рази в Карадже получила разрешение для экстренного применения еще в сентябре 2021-го. Свои препараты тестируют в Мексике и на Кубе. Интересно, что американцы и европейцы в этом плане отстают — там для завершения крупномасштабных испытаний потребуется еще год или два.
Компания AstraZeneca в 2021-м разработала назальный вариант своей вакцины на основе аденовирусного вектора и протестировала препарат на хомяках. Сейчас его проверяют на добровольцах. Доклинические испытания прошла назальная вакцина ChAd-SARS-CoV-2-S на основе аденовируса шимпанзе от Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.
Параллельно идет создание вакцин для слизистых оболочек на основе живого ослабленного вируса SARS-CoV-2. Такие проекты реализуют в Китае, США и Индии. В НИЦ имени Гамалеи сейчас проводят клинические исследования вакцины на основе вирусоподобных частиц. Завершат их в декабре этого года. А в Институте экспериментальной медицины и НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге разработали назальный препарат, который одновременно будет защищать от гриппа и коронавируса.
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