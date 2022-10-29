https://ria.ru/20221029/vaktsina-1827545801.html

В два пшика. Появилась возможность надежно защититься от COVID-19

В два пшика. Появилась возможность надежно защититься от COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2022

В два пшика. Появилась возможность надежно защититься от COVID-19

В медучреждения Москвы поступила назальная вакцина "Спутник", разработанная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В мэрии отмечают, что она... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T08:00

2022-10-29T08:00

2022-10-29T08:11

наука

здоровье

биология

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

александр гинцбург

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

иммунитет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827549521_0:314:3021:2013_1920x0_80_0_0_766501813cbb3d0364f46ec024c99546.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В медучреждения Москвы поступила назальная вакцина "Спутник", разработанная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В мэрии отмечают, что она доступна в пунктах вакцинации на базе нескольких поликлиник, в Троицкой городской больнице и ГУМе. Насадки-распылители для введения препарата уже есть в Московской, Самарской, Псковской, Курской областях и Приморском крае. Об особенностях первой в мире официально зарегистрированной назальной вакцины против COVID-19 — в материале РИА Новости.В погоне за стерильным иммунитетомВ начале пандемии COVID-19 важно было минимизировать число тяжелых случаев. Для решения этой задачи ученые в разных странах создали несколько вариантов вакцин. Несмотря на кажущееся многообразие, принцип действия у них примерно одинаковый. Независимо от основы, все они содержат антигены — дезактивированный вирус или его фрагменты — как правило, поверхностные белки. Иммунная система воспринимает чужеродные частицы как угрозу, уничтожает их, вырабатывая антитела, а затем формирует клетки памяти, позволяющие в будущем распознать и убить подобные патогены.Проблема в том, что традиционные внутримышечные вакцины, направленные на создание приобретенного иммунитета, не защищают от самого заражения, а привитый человек может быть носителем вируса. Чтобы прервать цепочку передачи и полностью остановить распространение инфекции, нужен, как говорят специалисты, стерильный иммунитет — защитный барьер, не позволяющий патогену проникнуть в организм.Такую роль, по мнению ученых, могут играть назальные спрей-вакцины, поскольку они стимулируют образование иммуноглобулинов А (IgA) — антител первой линии защиты. Они присутствуют в носовой полости и верхних дыхательных путях, на слизистых оболочках и в секретах организма — слюне, пищеварительном соке, выделениях слизистой носа. Поэтому иммуноглобулины A называют еще секреторными. Если проводить аналогию с боевыми действиями, то антитела IgG, которые формируются после прививки, — это регулярные войска, вступающие в бой с врагом, проникнувшим на внутреннюю территорию, а IgA охраняют границу.После назальной вакцины в верхних дыхательных путях также формируются клетки памяти — резидентные (постоянные) Т- и В-лимфоциты. Первые при повторной встрече с инфекцией распознают клетки, несущие чужеродные антигены, а затем сообщают об этом В-клеткам, которые уже трансформируются в антитела.Первая в миреОдними из первых об изобретении назальной вакцины против COVID-19 заявили американские ученые из Университета Вашингтона в августе 2020-го. За основу они взяли вирус гриппа типа А, в геном которого вставили участок, кодирующий рецептор — связывающий домен белка-шипа коронавируса.Сейчас более десятка назальных спреев и капель против коронавирусной инфекции проходят клинические испытания в разных странах. Большинство препаратов создали на базе векторов гриппа или аденовирусов. К последним относится раствор для интраназального применения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник"), разработанный в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По сути дела, это та же вакцина "Спутник V", только вводят ее через носовую полость с помощью специального распылителя. Вакцинация тоже двухэтапная — с интервалом в 21 день.Минздрав России 1 апреля 2022-го зарегистрировал спрей-вакцину "Спутник", а с 8 апреля ввел ее в гражданский оборот. Она стала первой в мире официально разрешенной назальной вакциной от COVID-19. Правда, массовая прививочная кампания началась позже, когда наладили производство насадок для шприцев в достаточном количестве.К середине августа появились первые результаты и директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что "назальная вакцина показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов, образуя мукозальный иммунитет к возбудителю".В отличие от общего, распространяющегося на весь организм, мукозальный — это иммунитет слизистых оболочек, обеспечивающий первую линию защиты за счет продукции секреторных антител. Поэтому назальная вакцина не заменяет внутримышечную прививку от COVID-19, а дополняет ее. Полностью защищенным считается человек, прошедший полный курс инъекций, а затем получивший две порции спрея.Специалисты рекомендуют проводить назальную вакцинацию не раньше чем через полгода после последнего укола или перенесенного ковида — независимо от количества антител. Через шесть месяцев по желанию можно пройти ревакцинацию. К сожалению, оценить уровень сформировавшихся после назальной "прививки" антител IgA в массовом порядке пока невозможно. Для этого нужны специальные исследования.Важное направлениеУченые считают, что в вопросе вакцинации от COVID-19 будущее — за препаратами для защиты слизистой оболочки. По данным лондонской аналитической компании Airfinity, более 100 вакцин, формирующих мукозальный иммунитет, сейчас находятся в разработке во всем мире и около 20 прошли клинические испытания на людях. Способы доставки включают спреи, капли, аэрозоли и таблетки.Важность направления отражена в заявлении Комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, опубликованном в январе этого года."Хотя современные вакцины по-прежнему эффективны в снижении риска тяжелого заболевания и смерти от COVID-19, они не полностью устраняют риск передачи всех вариантов SARS-CoV-2. Для обеспечения защиты групп высокого риска во всем мире, особенно в странах с низким уровнем вакцинации, решающее значение имеет скоординированная глобальная стратегия. <…> Быстрая разработка альтернативных составов и интраназальных вакцин может упростить доставку в ограниченные с точки зрения ресурсов или труднодоступные районы", — отмечается в документе.Помимо России, назальные вакцины одобрены в Индии, Китае и Иране. Индийский препарат под названием iNCOVACC, разработанный компанией Bharat Biotech, вводят в виде капель в нос. Национальный медицинский регулятор разрешил применять его не только в качестве бустера, но и как двухдозовую первичную прививку.Китайская вакцина от CanSino Biologics в Тяньцзине содержит те же ингредиенты, что и прививка от COVID-19, которая уже доступна в стране, но сделана в виде ингаляции. Жидкий препарат помещают в небулайзер и вдыхают в виде аэрозольного спрея через нос и рот. Министерство здравоохранения Китая и Национальное управление медицинской продукции одобрили его использование как бустер. Обе вакцины, как и "Спутник", используют для доставки генетического материала проверенный и абсолютно безопасный аденовирусный вектор.Иранская белковая субъединичная вакцина в виде интраназального спрея от Исследовательского института вакцин и сывороток Рази в Карадже получила разрешение для экстренного применения еще в сентябре 2021-го. Свои препараты тестируют в Мексике и на Кубе. Интересно, что американцы и европейцы в этом плане отстают — там для завершения крупномасштабных испытаний потребуется еще год или два.Компания AstraZeneca в 2021-м разработала назальный вариант своей вакцины на основе аденовирусного вектора и протестировала препарат на хомяках. Сейчас его проверяют на добровольцах. Доклинические испытания прошла назальная вакцина ChAd-SARS-CoV-2-S на основе аденовируса шимпанзе от Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.Параллельно идет создание вакцин для слизистых оболочек на основе живого ослабленного вируса SARS-CoV-2. Такие проекты реализуют в Китае, США и Индии. В НИЦ имени Гамалеи сейчас проводят клинические исследования вакцины на основе вирусоподобных частиц. Завершат их в декабре этого года. А в Институте экспериментальной медицины и НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге разработали назальный препарат, который одновременно будет защищать от гриппа и коронавируса.

https://ria.ru/20221018/koronavirus-1824899801.html

https://ria.ru/20220924/virus-1818977198.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

здоровье, биология, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), иммунитет