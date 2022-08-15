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Назальная вакцина от COVID-19 работает против всех штаммов, заявил Гинцбург
Назальная вакцина от COVID-19 работает против всех штаммов, заявил Гинцбург - РИА Новости, 15.08.2022
Назальная вакцина от COVID-19 работает против всех штаммов, заявил Гинцбург
Назальная вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, показывает высокую эффективность... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T06:12
2022-08-15T06:12
2022-08-15T06:12
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
вакцинация россиян от covid-19
вакцинация
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Назальная вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов коронавируса, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
https://ria.ru/20220813/vaktsina-1809323334.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, вакцинация россиян от covid-19, вакцинация
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи), Александр Гинцбург, Вакцинация россиян от COVID-19, Вакцинация
Назальная вакцина от COVID-19 работает против всех штаммов, заявил Гинцбург
Директор центра Гамалеи Гинцбург: назальная вакцина от COVID работает против всех штаммов