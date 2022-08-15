https://ria.ru/20220815/vaktsina-1809584655.html

Назальная вакцина от COVID-19 работает против всех штаммов, заявил Гинцбург

Назальная вакцина от COVID-19 работает против всех штаммов, заявил Гинцбург - РИА Новости, 15.08.2022

Назальная вакцина от COVID-19 работает против всех штаммов, заявил Гинцбург

Назальная вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, показывает высокую эффективность... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T06:12

2022-08-15T06:12

2022-08-15T06:12

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

вакцинация россиян от covid-19

вакцинация

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Назальная вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов коронавируса, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.

https://ria.ru/20220813/vaktsina-1809323334.html

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2022

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общество, россия, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, вакцинация россиян от covid-19, вакцинация