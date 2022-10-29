https://ria.ru/20221029/twitter-1827780401.html
Маск допустил, что пользователи Twitter смогут выбирать версии соцсети
Маск допустил, что пользователи Twitter смогут выбирать версии соцсети - РИА Новости, 29.10.2022
Маск допустил, что пользователи Twitter смогут выбирать версии соцсети
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск допустил, что в будущем пользователи социальной сети Twitter смогут самостоятельно выбирать ее версию,... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T17:22
2022-10-29T17:22
2022-10-29T17:22
в мире
технологии
илон маск
параг агравал
сан-франциско
калифорния
twitter
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск допустил, что в будущем пользователи социальной сети Twitter смогут самостоятельно выбирать ее версию, основанную на рейтинге твитов.Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал уже был уволен вместе с другими руководителями компании."Иметь возможность выбирать, какую версию Twitter ты хочешь, вероятно лучше, по примеру того, как это может быть при формировании рейтинга фильма. Рейтинг твита, сам по себе, может устанавливаться самостоятельно, а затем изменяться за счет обратной связи пользователя", - написал Маск в своем комментарии, опубликованном в субботу.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221029/twitter-1827745533.html
https://ria.ru/20221029/twitter-1827703948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, илон маск, параг агравал, сан-франциско, калифорния, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Параг Агравал, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter
Маск допустил, что пользователи Twitter смогут выбирать версии соцсети
Маск допустил, что пользователи Twitter смогут выбирать версии соцсети по рейтингу твитов