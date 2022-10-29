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Маск допустил, что пользователи Twitter смогут выбирать версии соцсети - РИА Новости, 29.10.2022
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Маск допустил, что пользователи Twitter смогут выбирать версии соцсети
Маск допустил, что пользователи Twitter смогут выбирать версии соцсети - РИА Новости, 29.10.2022
Маск допустил, что пользователи Twitter смогут выбирать версии соцсети
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск допустил, что в будущем пользователи социальной сети Twitter смогут самостоятельно выбирать ее версию,... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T17:22
2022-10-29T17:22
в мире
технологии
илон маск
параг агравал
сан-франциско
калифорния
twitter
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск допустил, что в будущем пользователи социальной сети Twitter смогут самостоятельно выбирать ее версию, основанную на рейтинге твитов.Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал уже был уволен вместе с другими руководителями компании."Иметь возможность выбирать, какую версию Twitter ты хочешь, вероятно лучше, по примеру того, как это может быть при формировании рейтинга фильма. Рейтинг твита, сам по себе, может устанавливаться самостоятельно, а затем изменяться за счет обратной связи пользователя", - написал Маск в своем комментарии, опубликованном в субботу.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221029/twitter-1827745533.html
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в мире, технологии, илон маск, параг агравал, сан-франциско, калифорния, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Параг Агравал, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter
17:22 29.10.2022
 
Маск допустил, что пользователи Twitter смогут выбирать версии соцсети

Маск допустил, что пользователи Twitter смогут выбирать версии соцсети по рейтингу твитов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкTwitter
Twitter - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Twitter. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск допустил, что в будущем пользователи социальной сети Twitter смогут самостоятельно выбирать ее версию, основанную на рейтинге твитов.
Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал уже был уволен вместе с другими руководителями компании.
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
13:08
Представители ЕС, говоря о правилах для Twitter, запутались, заявили в МИД
"Иметь возможность выбирать, какую версию Twitter ты хочешь, вероятно лучше, по примеру того, как это может быть при формировании рейтинга фильма. Рейтинг твита, сам по себе, может устанавливаться самостоятельно, а затем изменяться за счет обратной связи пользователя", - написал Маск в своем комментарии, опубликованном в субботу.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
07:25
СМИ: сотрудникам Twitter дали указание распечатать копии написанного кода
 
В миреТехнологииИлон МаскПараг АгравалСан-ФранцискоКалифорнияTwitter
 
 
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