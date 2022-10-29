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Представители ЕС, говоря о правилах для Twitter, запутались, заявили в МИД

Представители ЕС, говоря о правилах для Twitter, запутались, заявили в МИД - РИА Новости, 29.10.2022

Представители ЕС, говоря о правилах для Twitter, запутались, заявили в МИД

Представители ЕС, говоря о правилах для Twitter в Европе, сами коллективно запутались, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T13:08

2022-10-29T13:08

2022-10-29T13:08

в мире

мария захарова

илон маск

европа

россия

twitter

евросоюз

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Представители ЕС, говоря о правилах для Twitter в Европе, сами коллективно запутались, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вообще они все уже коллективно запутались, если не сказать помешались со своими "правилами", доминирование которых довело до полного абсурда закон и право", - написала Захарова в своём Telegram-канале, комментария слова еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона о Twitter.Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, комментируя приобретение Twitter предпринимателем Илоном Маском, напомнил о необходимости соблюдать установленные в союзе правила.Ранее СМИ сообщали, что Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию. Сам предприниматель написал в своем аккаунте в соцсети, которую ранее критиковал за ограничение свободы слова, что "птичка освободилась".Евросоюз, в свою очередь, утвердил новые правила работы крупных мировых цифровых платформ, нацеленные на борьбу с нелегальным контентом.В ЕС, в частности, будет действовать "Закон о цифровых услугах", который установит определенные ограничения на цифровой контент, а также "Закон о цифровых рынках", который регламентирует способы ведения бизнеса технологическими гигантами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мария захарова, илон маск, европа, россия, twitter, евросоюз