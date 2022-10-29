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Представители ЕС, говоря о правилах для Twitter, запутались, заявили в МИД - РИА Новости, 29.10.2022
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Представители ЕС, говоря о правилах для Twitter, запутались, заявили в МИД
Представители ЕС, говоря о правилах для Twitter, запутались, заявили в МИД - РИА Новости, 29.10.2022
Представители ЕС, говоря о правилах для Twitter, запутались, заявили в МИД
Представители ЕС, говоря о правилах для Twitter в Европе, сами коллективно запутались, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T13:08
2022-10-29T13:08
в мире
мария захарова
илон маск
европа
россия
twitter
евросоюз
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Представители ЕС, говоря о правилах для Twitter в Европе, сами коллективно запутались, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вообще они все уже коллективно запутались, если не сказать помешались со своими "правилами", доминирование которых довело до полного абсурда закон и право", - написала Захарова в своём Telegram-канале, комментария слова еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона о Twitter.Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, комментируя приобретение Twitter предпринимателем Илоном Маском, напомнил о необходимости соблюдать установленные в союзе правила.Ранее СМИ сообщали, что Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию. Сам предприниматель написал в своем аккаунте в соцсети, которую ранее критиковал за ограничение свободы слова, что "птичка освободилась".Евросоюз, в свою очередь, утвердил новые правила работы крупных мировых цифровых платформ, нацеленные на борьбу с нелегальным контентом.В ЕС, в частности, будет действовать "Закон о цифровых услугах", который установит определенные ограничения на цифровой контент, а также "Закон о цифровых рынках", который регламентирует способы ведения бизнеса технологическими гигантами.
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в мире, мария захарова, илон маск, европа, россия, twitter, евросоюз
В мире, Мария Захарова, Илон Маск, Европа, Россия, Twitter, Евросоюз
13:08 29.10.2022
 
Представители ЕС, говоря о правилах для Twitter, запутались, заявили в МИД

МИД: представители ЕС, говоря о правилах для Twitter, сами коллективно запутались

© AP Photo / Richard DrewСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Richard Drew
Социальная сеть Twitter. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Представители ЕС, говоря о правилах для Twitter в Европе, сами коллективно запутались, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вообще они все уже коллективно запутались, если не сказать помешались со своими "правилами", доминирование которых довело до полного абсурда закон и право", - написала Захарова в своём Telegram-канале, комментария слова еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона о Twitter.
Офис General Motors в Детройте - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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General Motors приостановил публикацию рекламы в Twitter
Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, комментируя приобретение Twitter предпринимателем Илоном Маском, напомнил о необходимости соблюдать установленные в союзе правила.
"Если ссылаетесь на "правила" - продемонстрируйте их. Если много лет убеждали всех в невозможности ограничения свободы слова - будьте верны своим словам. Если первое и второе является догмой, то она должна быть таковой в первую очередь для её творцов", - добавила Захарова.
Ранее СМИ сообщали, что Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию. Сам предприниматель написал в своем аккаунте в соцсети, которую ранее критиковал за ограничение свободы слова, что "птичка освободилась".
Евросоюз, в свою очередь, утвердил новые правила работы крупных мировых цифровых платформ, нацеленные на борьбу с нелегальным контентом.
В ЕС, в частности, будет действовать "Закон о цифровых услугах", который установит определенные ограничения на цифровой контент, а также "Закон о цифровых рынках", который регламентирует способы ведения бизнеса технологическими гигантами.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Маск обещает создать совет модерации контента в Twitter
 
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