https://ria.ru/20221029/trass-1827811297.html

DM: русские хакеры "взломали" телефон экс-премьера Британии Лиз Трасс

DM: русские хакеры "взломали" телефон экс-премьера Британии Лиз Трасс - РИА Новости, 29.10.2022

DM: русские хакеры "взломали" телефон экс-премьера Британии Лиз Трасс

Русские хакеры "взломали" личный телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, пишет Daily Mail. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T21:09

2022-10-29T21:09

2022-10-29T21:14

политика

лиз трасс

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Русские хакеры "взломали" личный телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, пишет Daily Mail.Как заявило издание, хакерам удалось раздобыть сверхсекретные детали о переговорах с ключевыми союзниками Лондона, а также переписку экс-главы британского правительства с ближайшим другом Квази Квартенгом.Взлом произошел еще летом, когда она занимала пост министра иностранных дел Великобритании. Однако действующий на тот момент премьер страны Борис Джонсон скрыл информацию о случившемся, говорится в статье.Один из источников сообщил агентству, что телефон был настолько сильно скомпрометирован, что теперь его поместили в запертый сейф в охраняемом правительством месте.

https://radiosputnik.ria.ru/20221028/trass-1827461547.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, лиз трасс, борис джонсон, великобритания, лондон