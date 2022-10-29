https://ria.ru/20221029/trass-1827811297.html
DM: русские хакеры "взломали" телефон экс-премьера Британии Лиз Трасс
DM: русские хакеры "взломали" телефон экс-премьера Британии Лиз Трасс - РИА Новости, 29.10.2022
DM: русские хакеры "взломали" телефон экс-премьера Британии Лиз Трасс
Русские хакеры "взломали" личный телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, пишет Daily Mail. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T21:09
2022-10-29T21:09
2022-10-29T21:14
политика
лиз трасс
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Русские хакеры "взломали" личный телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, пишет Daily Mail.Как заявило издание, хакерам удалось раздобыть сверхсекретные детали о переговорах с ключевыми союзниками Лондона, а также переписку экс-главы британского правительства с ближайшим другом Квази Квартенгом.Взлом произошел еще летом, когда она занимала пост министра иностранных дел Великобритании. Однако действующий на тот момент премьер страны Борис Джонсон скрыл информацию о случившемся, говорится в статье.Один из источников сообщил агентству, что телефон был настолько сильно скомпрометирован, что теперь его поместили в запертый сейф в охраняемом правительством месте.
https://radiosputnik.ria.ru/20221028/trass-1827461547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, лиз трасс, борис джонсон, великобритания, лондон
Политика, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Великобритания, Лондон
21:09 29.10.2022 (обновлено: 21:14 29.10.2022)
DM: русские хакеры "взломали" телефон экс-премьера Британии Лиз Трасс
Daily Mail: "русские хакеры" взломали телефон британского экс-премьера Лиз Трасс