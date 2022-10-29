https://ria.ru/20221029/terakt-1827766714.html

Джабаров оценил информацию об участии Лондона в ЧП на "Северных потоках"

Джабаров оценил информацию об участии Лондона в ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.10.2022

Джабаров оценил информацию об участии Лондона в ЧП на "Северных потоках"

Данные Минобороны РФ об участии Великобритании в теракте на "Северных потоках" дают основания потребовать от Лондона возмещения ущерба всем участникам проекта,... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T15:32

2022-10-29T15:32

2022-10-29T16:37

лондон

владимир джабаров

совет федерации рф

авария на "северных потоках"

россия

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вмс великобритании

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Данные Минобороны РФ об участии Великобритании в теракте на "Северных потоках" дают основания потребовать от Лондона возмещения ущерба всем участникам проекта, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.В Минобороны РФ сообщили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".Эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций, заявили в ведомстве."Я с самого начала не исключал участия англичан в теракте", - сказал Джабаров.Он подчеркнул, что если есть серьезные основания у Минобороны РФ, что англичане "приложили руку" к взрывам на газопроводах, "у участников проекта есть все шансы потребовать у Великобритании возмещения ущерба".При этом Джабаров напомнил, что в проекте по строительству газопроводов участвовали кроме России и зарубежные компании, включая ФРГ, "огромный ущерб был нанесен всей Европе".Сенатор также отметил, что сообщение Минобороны РФ говорит об активизации британцев в Черном море.Законодатель напомнил о прошлогоднем инциденте с британским эсминцем Defender, который зашёл в территориальные воды Крыма."Тогда мы их предупредили, но не тронули. Но впредь при повторении подобных случаев, если они нарушают наши территориальные воды или участвуют в боевых действиях, у нас есть все основания для ответных действий по тем кораблям или самолетам, которые будут нарушать воздушное или морское пространство РФ", - подчеркнул Джабаров.

https://ria.ru/20221029/gosduma-1827755045.html

https://ria.ru/20221027/nordstrim-1827157502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лондон, владимир джабаров, совет федерации рф, авария на "северных потоках", россия, в мире, великобритания, вмс великобритании, северный поток, северный поток — 2