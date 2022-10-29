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Джабаров оценил информацию об участии Лондона в ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.10.2022
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Джабаров оценил информацию об участии Лондона в ЧП на "Северных потоках"
Джабаров оценил информацию об участии Лондона в ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.10.2022
Джабаров оценил информацию об участии Лондона в ЧП на "Северных потоках"
Данные Минобороны РФ об участии Великобритании в теракте на "Северных потоках" дают основания потребовать от Лондона возмещения ущерба всем участникам проекта,... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T15:32
2022-10-29T16:37
лондон
владимир джабаров
совет федерации рф
авария на "северных потоках"
россия
в мире
великобритания
вмс великобритании
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Данные Минобороны РФ об участии Великобритании в теракте на "Северных потоках" дают основания потребовать от Лондона возмещения ущерба всем участникам проекта, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.В Минобороны РФ сообщили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".Эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций, заявили в ведомстве."Я с самого начала не исключал участия англичан в теракте", - сказал Джабаров.Он подчеркнул, что если есть серьезные основания у Минобороны РФ, что англичане "приложили руку" к взрывам на газопроводах, "у участников проекта есть все шансы потребовать у Великобритании возмещения ущерба".При этом Джабаров напомнил, что в проекте по строительству газопроводов участвовали кроме России и зарубежные компании, включая ФРГ, "огромный ущерб был нанесен всей Европе".Сенатор также отметил, что сообщение Минобороны РФ говорит об активизации британцев в Черном море.Законодатель напомнил о прошлогоднем инциденте с британским эсминцем Defender, который зашёл в территориальные воды Крыма."Тогда мы их предупредили, но не тронули. Но впредь при повторении подобных случаев, если они нарушают наши территориальные воды или участвуют в боевых действиях, у нас есть все основания для ответных действий по тем кораблям или самолетам, которые будут нарушать воздушное или морское пространство РФ", - подчеркнул Джабаров.
https://ria.ru/20221029/gosduma-1827755045.html
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лондон, владимир джабаров, совет федерации рф, авария на "северных потоках", россия, в мире, великобритания, вмс великобритании, северный поток, северный поток — 2
Лондон, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Авария на "Северных потоках", Россия, В мире, Великобритания, ВМС Великобритании, Северный поток, Северный поток — 2
15:32 29.10.2022 (обновлено: 16:37 29.10.2022)
 
Джабаров оценил информацию об участии Лондона в ЧП на "Северных потоках"

Сенатор Джабаров: у Лондона могут потребовать компенсации из-за подрыва "Северных потоков"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Данные Минобороны РФ об участии Великобритании в теракте на "Северных потоках" дают основания потребовать от Лондона возмещения ущерба всем участникам проекта, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
В Минобороны РФ сообщили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".
Эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций, заявили в ведомстве.
"Я с самого начала не исключал участия англичан в теракте", - сказал Джабаров.
Он подчеркнул, что если есть серьезные основания у Минобороны РФ, что англичане "приложили руку" к взрывам на газопроводах, "у участников проекта есть все шансы потребовать у Великобритании возмещения ущерба".
При этом Джабаров напомнил, что в проекте по строительству газопроводов участвовали кроме России и зарубежные компании, включая ФРГ, "огромный ущерб был нанесен всей Европе".
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Сенатор также отметил, что сообщение Минобороны РФ говорит об активизации британцев в Черном море.
Законодатель напомнил о прошлогоднем инциденте с британским эсминцем Defender, который зашёл в территориальные воды Крыма.
"Тогда мы их предупредили, но не тронули. Но впредь при повторении подобных случаев, если они нарушают наши территориальные воды или участвуют в боевых действиях, у нас есть все основания для ответных действий по тем кораблям или самолетам, которые будут нарушать воздушное или морское пространство РФ", - подчеркнул Джабаров.
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ЛондонВладимир ДжабаровСовет Федерации РФАвария на "Северных потоках"РоссияВ миреВеликобританияВМС ВеликобританииСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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