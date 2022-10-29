15:32 29.10.2022 (обновлено: 16:37 29.10.2022)
Джабаров оценил информацию об участии Лондона в ЧП на "Северных потоках"
Сенатор Джабаров: у Лондона могут потребовать компенсации из-за подрыва "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Данные Минобороны РФ об участии Великобритании в теракте на "Северных потоках" дают основания потребовать от Лондона возмещения ущерба всем участникам проекта, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
В Минобороны РФ сообщили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".
Эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций, заявили в ведомстве.
"Я с самого начала не исключал участия англичан в теракте", - сказал Джабаров.
Он подчеркнул, что если есть серьезные основания у Минобороны РФ, что англичане "приложили руку" к взрывам на газопроводах, "у участников проекта есть все шансы потребовать у Великобритании возмещения ущерба".
При этом Джабаров напомнил, что в проекте по строительству газопроводов участвовали кроме России и зарубежные компании, включая ФРГ, "огромный ущерб был нанесен всей Европе".
Сенатор также отметил, что сообщение Минобороны РФ говорит об активизации британцев в Черном море.
Законодатель напомнил о прошлогоднем инциденте с британским эсминцем Defender, который зашёл в территориальные воды Крыма.
"Тогда мы их предупредили, но не тронули. Но впредь при повторении подобных случаев, если они нарушают наши территориальные воды или участвуют в боевых действиях, у нас есть все основания для ответных действий по тем кораблям или самолетам, которые будут нарушать воздушное или морское пространство РФ", - подчеркнул Джабаров.
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