В Совфеде назвали виновных в срыве зерновой сделки
Сенатор Башкин: Запад сорвал зерновую сделку атакой на Севастополь
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула
© Sputnik / Бурджу Окутан
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. "Зерновая сделка" сорвана Западом, в ней больше нет необходимости, заявил РИА Новости в субботу член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин.
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
"Зерновая сделка" сорвана, ее не будет, но она сорвана исключительно по вине Запада", - сказал политик, отметив, что и ранее большая часть продовольствия доставлялась не беднейшим странам, а в Европу.
Он также отметил, что в этой сделке, как ее видел Запад, и договоренности, на которые пошла Россия для демонстрации своих позитивных отношений, больше "нет такой необходимости". "Просто Россия будет давать зерно тому, кому оно нужно", - считает законодатель. По мнению Башкина, мнение по этому поводу стран Запада не интересно. "Собака лает, караван идет", - сказал парламентарий.