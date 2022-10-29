https://ria.ru/20221029/sdelka-1827812909.html

В Совфеде назвали виновных в срыве зерновой сделки

В Совфеде назвали виновных в срыве зерновой сделки - РИА Новости, 29.10.2022

В Совфеде назвали виновных в срыве зерновой сделки

"Зерновая сделка" сорвана Западом, в ней больше нет необходимости, заявил РИА Новости в субботу член конституционного комитета Совета Федерации Александр... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T21:30

2022-10-29T21:30

2022-10-29T21:30

александр башкин

россия

украина

севастополь

совет федерации рф

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. "Зерновая сделка" сорвана Западом, в ней больше нет необходимости, заявил РИА Новости в субботу член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины."Зерновая сделка" сорвана, ее не будет, но она сорвана исключительно по вине Запада", - сказал политик, отметив, что и ранее большая часть продовольствия доставлялась не беднейшим странам, а в Европу.Он также отметил, что в этой сделке, как ее видел Запад, и договоренности, на которые пошла Россия для демонстрации своих позитивных отношений, больше "нет такой необходимости". "Просто Россия будет давать зерно тому, кому оно нужно", - считает законодатель. По мнению Башкина, мнение по этому поводу стран Запада не интересно. "Собака лает, караван идет", - сказал парламентарий.

https://ria.ru/20221028/sdelka-1827687551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр башкин, россия, украина, севастополь, совет федерации рф