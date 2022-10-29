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В Совфеде назвали виновных в срыве зерновой сделки - РИА Новости, 29.10.2022
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В Совфеде назвали виновных в срыве зерновой сделки
В Совфеде назвали виновных в срыве зерновой сделки - РИА Новости, 29.10.2022
В Совфеде назвали виновных в срыве зерновой сделки
"Зерновая сделка" сорвана Западом, в ней больше нет необходимости, заявил РИА Новости в субботу член конституционного комитета Совета Федерации Александр... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T21:30
2022-10-29T21:30
александр башкин
россия
украина
севастополь
совет федерации рф
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. "Зерновая сделка" сорвана Западом, в ней больше нет необходимости, заявил РИА Новости в субботу член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины."Зерновая сделка" сорвана, ее не будет, но она сорвана исключительно по вине Запада", - сказал политик, отметив, что и ранее большая часть продовольствия доставлялась не беднейшим странам, а в Европу.Он также отметил, что в этой сделке, как ее видел Запад, и договоренности, на которые пошла Россия для демонстрации своих позитивных отношений, больше "нет такой необходимости". "Просто Россия будет давать зерно тому, кому оно нужно", - считает законодатель. По мнению Башкина, мнение по этому поводу стран Запада не интересно. "Собака лает, караван идет", - сказал парламентарий.
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александр башкин, россия, украина, севастополь, совет федерации рф
Александр Башкин, Россия, Украина, Севастополь, Совет Федерации РФ
21:30 29.10.2022
 
В Совфеде назвали виновных в срыве зерновой сделки

Сенатор Башкин: Запад сорвал зерновую сделку атакой на Севастополь

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. "Зерновая сделка" сорвана Западом, в ней больше нет необходимости, заявил РИА Новости в субботу член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин.
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
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Захарова: Москва сообщала ООН о невыполнении второй части "зерновой сделки"
"Зерновая сделка" сорвана, ее не будет, но она сорвана исключительно по вине Запада", - сказал политик, отметив, что и ранее большая часть продовольствия доставлялась не беднейшим странам, а в Европу.
Он также отметил, что в этой сделке, как ее видел Запад, и договоренности, на которые пошла Россия для демонстрации своих позитивных отношений, больше "нет такой необходимости". "Просто Россия будет давать зерно тому, кому оно нужно", - считает законодатель. По мнению Башкина, мнение по этому поводу стран Запада не интересно. "Собака лает, караван идет", - сказал парламентарий.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября, 11:46Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделке
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Александр БашкинРоссияУкраинаСевастопольСовет Федерации РФ
 
 
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