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General Motors приостановил публикацию рекламы в Twitter - РИА Новости, 29.10.2022
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General Motors приостановил публикацию рекламы в Twitter
General Motors приостановил публикацию рекламы в Twitter - РИА Новости, 29.10.2022
General Motors приостановил публикацию рекламы в Twitter
Американский автогигант General Motors (GM) приостанавливает публикацию рекламы в социальной сети Twitter после ее покупки миллиардером Илоном Маском, сообщил... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T08:24
2022-10-29T08:24
технологии
илон маск
twitter
general motors
tesla motors
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Американский автогигант General Motors (GM) приостанавливает публикацию рекламы в социальной сети Twitter после ее покупки миллиардером Илоном Маском, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на компанию.Как сообщается, автопроизводитель, конкурент возглавляемой Маском компании-производителя электромобилей Tesla Inc, заявил, что приостанавливает размещение рекламы, пока оценивает новую политику Twitter. По данным CNBC, GM продолжит использовать соцсеть для взаимодействия с клиентами, но не будет платить за рекламу."Мы взаимодействуем с Twitter, чтобы понять направление развития платформы под руководством ее нового владельца. Как обычно происходит при существенных изменениях в работе медиаплатформы, мы временно приостановили размещение платной рекламы. Взаимодействие с клиентами в Twitter продолжится", - приводит телеканал текст заявления автопроизводителя.Маск, принимающий бразды правления Twitter, планирует либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование контента, в то же время предприниматель пообещал создать совет модерации контента и, пока он не заработает, не принимать никаких глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
https://ria.ru/20221028/sovet-1827680924.html
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технологии, илон маск, twitter, general motors, tesla motors, в мире
Технологии, Илон Маск, Twitter, General Motors, Tesla motors, В мире
08:24 29.10.2022
 
General Motors приостановил публикацию рекламы в Twitter

General Motors приостановил публикацию рекламы в Twitter после покупки соцсети Маском

© РИА Новости / Лариса СаенкоОфис General Motors в Детройте
Офис General Motors в Детройте - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Лариса Саенко
Офис General Motors в Детройте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Американский автогигант General Motors (GM) приостанавливает публикацию рекламы в социальной сети Twitter после ее покупки миллиардером Илоном Маском, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на компанию.
Как сообщается, автопроизводитель, конкурент возглавляемой Маском компании-производителя электромобилей Tesla Inc, заявил, что приостанавливает размещение рекламы, пока оценивает новую политику Twitter. По данным CNBC, GM продолжит использовать соцсеть для взаимодействия с клиентами, но не будет платить за рекламу.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 22:30
Маск обещает создать совет модерации контента в Twitter
"Мы взаимодействуем с Twitter, чтобы понять направление развития платформы под руководством ее нового владельца. Как обычно происходит при существенных изменениях в работе медиаплатформы, мы временно приостановили размещение платной рекламы. Взаимодействие с клиентами в Twitter продолжится", - приводит телеканал текст заявления автопроизводителя.
Маск, принимающий бразды правления Twitter, планирует либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование контента, в то же время предприниматель пообещал создать совет модерации контента и, пока он не заработает, не принимать никаких глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
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ТехнологииИлон МаскTwitterGeneral MotorsTesla motorsВ мире
 
 
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