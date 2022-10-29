https://ria.ru/20221029/reklama-1827708682.html

General Motors приостановил публикацию рекламы в Twitter

General Motors приостановил публикацию рекламы в Twitter - РИА Новости, 29.10.2022

General Motors приостановил публикацию рекламы в Twitter

Американский автогигант General Motors (GM) приостанавливает публикацию рекламы в социальной сети Twitter после ее покупки миллиардером Илоном Маском, сообщил... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T08:24

2022-10-29T08:24

2022-10-29T08:24

технологии

илон маск

twitter

general motors

tesla motors

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91829/88/918298829_0:327:3216:2136_1920x0_80_0_0_1789068935fcf9ddfa5e9ef54d96fe04.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Американский автогигант General Motors (GM) приостанавливает публикацию рекламы в социальной сети Twitter после ее покупки миллиардером Илоном Маском, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на компанию.Как сообщается, автопроизводитель, конкурент возглавляемой Маском компании-производителя электромобилей Tesla Inc, заявил, что приостанавливает размещение рекламы, пока оценивает новую политику Twitter. По данным CNBC, GM продолжит использовать соцсеть для взаимодействия с клиентами, но не будет платить за рекламу."Мы взаимодействуем с Twitter, чтобы понять направление развития платформы под руководством ее нового владельца. Как обычно происходит при существенных изменениях в работе медиаплатформы, мы временно приостановили размещение платной рекламы. Взаимодействие с клиентами в Twitter продолжится", - приводит телеканал текст заявления автопроизводителя.Маск, принимающий бразды правления Twitter, планирует либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование контента, в то же время предприниматель пообещал создать совет модерации контента и, пока он не заработает, не принимать никаких глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

https://ria.ru/20221028/sovet-1827680924.html

https://ria.ru/20221028/twitter-1827671292.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, илон маск, twitter, general motors, tesla motors, в мире