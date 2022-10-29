https://ria.ru/20221029/reklama-1827708682.html
General Motors приостановил публикацию рекламы в Twitter
General Motors приостановил публикацию рекламы в Twitter - РИА Новости, 29.10.2022
General Motors приостановил публикацию рекламы в Twitter
Американский автогигант General Motors (GM) приостанавливает публикацию рекламы в социальной сети Twitter после ее покупки миллиардером Илоном Маском, сообщил... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T08:24
2022-10-29T08:24
2022-10-29T08:24
технологии
илон маск
twitter
general motors
tesla motors
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91829/88/918298829_0:327:3216:2136_1920x0_80_0_0_1789068935fcf9ddfa5e9ef54d96fe04.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Американский автогигант General Motors (GM) приостанавливает публикацию рекламы в социальной сети Twitter после ее покупки миллиардером Илоном Маском, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на компанию.Как сообщается, автопроизводитель, конкурент возглавляемой Маском компании-производителя электромобилей Tesla Inc, заявил, что приостанавливает размещение рекламы, пока оценивает новую политику Twitter. По данным CNBC, GM продолжит использовать соцсеть для взаимодействия с клиентами, но не будет платить за рекламу."Мы взаимодействуем с Twitter, чтобы понять направление развития платформы под руководством ее нового владельца. Как обычно происходит при существенных изменениях в работе медиаплатформы, мы временно приостановили размещение платной рекламы. Взаимодействие с клиентами в Twitter продолжится", - приводит телеканал текст заявления автопроизводителя.Маск, принимающий бразды правления Twitter, планирует либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование контента, в то же время предприниматель пообещал создать совет модерации контента и, пока он не заработает, не принимать никаких глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
https://ria.ru/20221028/sovet-1827680924.html
https://ria.ru/20221028/twitter-1827671292.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91829/88/918298829_368:0:3216:2136_1920x0_80_0_0_694883e7f8b1be3b111807bc9bca8575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, илон маск, twitter, general motors, tesla motors, в мире
Технологии, Илон Маск, Twitter, General Motors, Tesla motors, В мире
General Motors приостановил публикацию рекламы в Twitter
General Motors приостановил публикацию рекламы в Twitter после покупки соцсети Маском
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Американский автогигант General Motors (GM) приостанавливает публикацию рекламы в социальной сети Twitter после ее покупки миллиардером Илоном Маском, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на компанию.
Как сообщается, автопроизводитель, конкурент возглавляемой Маском компании-производителя электромобилей Tesla
Inc, заявил, что приостанавливает размещение рекламы, пока оценивает новую политику Twitter. По данным CNBC, GM продолжит использовать соцсеть для взаимодействия с клиентами, но не будет платить за рекламу.
"Мы взаимодействуем с Twitter, чтобы понять направление развития платформы под руководством ее нового владельца. Как обычно происходит при существенных изменениях в работе медиаплатформы, мы временно приостановили размещение платной рекламы. Взаимодействие с клиентами в Twitter продолжится", - приводит телеканал текст заявления автопроизводителя.
Маск, принимающий бразды правления Twitter, планирует либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование контента, в то же время предприниматель пообещал создать совет модерации контента и, пока он не заработает, не принимать никаких глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.