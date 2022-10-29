https://ria.ru/20221029/razgovor-1827808921.html
В Кремле заявили, что разговор Путина и Эрдогана пока не планируется
В Кремле заявили, что разговор Путина и Эрдогана пока не планируется - РИА Новости, 29.10.2022
В Кремле заявили, что разговор Путина и Эрдогана пока не планируется
Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не планируется, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T20:56
2022-10-29T20:56
2022-10-29T21:05
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
политика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не планируется, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не планируется ли в свете приостановки участия РФ в "зерновой сделке" телефонный разговор президента России с Эрдоганом.
https://ria.ru/20221029/sdelka-1827797309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, политика
Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Политика
20:56 29.10.2022 (обновлено: 21:05 29.10.2022)
В Кремле заявили, что разговор Путина и Эрдогана пока не планируется
Песков: разговор президентов России и Турции Путина и Эрдогана пока не планируется