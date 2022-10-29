https://ria.ru/20221029/razgovor-1827808921.html

В Кремле заявили, что разговор Путина и Эрдогана пока не планируется

В Кремле заявили, что разговор Путина и Эрдогана пока не планируется - РИА Новости, 29.10.2022

В Кремле заявили, что разговор Путина и Эрдогана пока не планируется

Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не планируется, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T20:56

2022-10-29T20:56

2022-10-29T21:05

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

политика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не планируется, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не планируется ли в свете приостановки участия РФ в "зерновой сделке" телефонный разговор президента России с Эрдоганом.

https://ria.ru/20221029/sdelka-1827797309.html

россия

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, политика