https://ria.ru/20221029/plennye-1827707107.html

Очевидец рассказал о пытках пленных из ЛНР на Украине

Очевидец рассказал о пытках пленных из ЛНР на Украине - РИА Новости, 29.10.2022

Очевидец рассказал о пытках пленных из ЛНР на Украине

Украинские силовики прекратили пытать военнослужащих Народной милиции ЛНР при появлении в колонии представителей Красного Креста, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T08:09

2022-10-29T08:09

2022-10-29T09:25

специальная военная операция на украине

в мире

киев

луганская народная республика

днепропетровская область

красный крест

международный комитет красного креста (мккк)

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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Украинские силовики прекратили пытать военнослужащих Народной милиции ЛНР при появлении в колонии представителей Красного Креста, рассказал РИА Новости освобожденный из плена фельдшер-санитар Александр Чупра."Избиения, слава богу, прекратились, так как подъехал Красный Крест. Понимали ЗСУшники (украинские силовики – ред.), что если будут нас избивать, мы можем (сообщить – ред.) Красному Кресту, а это международная организация. Они (власти Киева –ред.) стремятся в Европу" - рассказал Чупра о появлении в колонии представителей Международного комитета Красного Креста (МККК). Со слов собеседника, после череды допросов и пыток, он и остальные пленные сослуживцы вплоть до обмена содержались в Солонянской исправительной колонии №21, находящейся в Днепропетровской области Украины."Там я пробыл 2,5 месяца. Поначалу обращение было вообще никакое. Пол-пайки давали, ну реально не наедаешься. Ничего у нас не должно было быть. В чем тебя одели - так тебя запустили в камеру, так ты сидишь. У тебя нара - скатку ты собрал и просто сидишь на кровати, то есть на наре" - рассказал Чупра об условиях содержания в колонии.Ранее РИА Новости сообщали, что группа, в которой был Чупра, попала в окружение и после ожесточенного боя оказалась в плену украинских силовиков. Солдаты Киева убили раненых военнослужащих Народной милиции ЛНР, остальных забрали в плен. Первичный допрос после череды угроз и избиений проводился в Артемовске (украинское название – Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда его и других пленных сослуживцев привезли с завязанными глазами и руками. Украинские силовики пытали Чупру ножом, натравливали на пленных собаку с целью повредить гениталии, использовали раскаленную паяльную лампу.

https://ria.ru/20221029/svo-1827703481.html

https://ria.ru/20221029/svo-1827697661.html

киев

луганская народная республика

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Фельдшер о прекращении пыток украинскими силовиками после появления "Красного Креста" Освобожденный по обмену военнослужащий НМ ЛНР рассказал, что власти Киева «стремятся в Европу», поэтому украинские силовики перестали пытать пленных при появлении «Красного Креста», опасаясь огласки. После череды допросов и пыток, бойцы ЛНР вплоть до обмена содержались в Солонянской Исправительной Колонии № 21 под Днепропетровском. 2022-10-29T08:09 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, луганская народная республика, днепропетровская область, красный крест, международный комитет красного креста (мккк)